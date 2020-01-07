Когда в 1992 году тогдашнему главе США Джорджу Бушу-старшему потребовались "неопровержимые улики" против своего конкурента по президентской гонке Билла Клинтона, британские власти начали искать в своих архивах компромат. Выходит, что команда Буша попросила иностранное государство о вмешательстве для победы на выборах? Именно за это Конгресс начал сейчас процедуру импичмента президента Дональда Трампа.

"Такой человек недостоин стать президентом", - сказал Буш своей сестре о Клинтоне.

Он считал губернатора Арканзаса, одногодка своего старшего сына, проходимцем - и не сомневался, что разгромит его на выборах.

Но президент Клинтона явно недооценил. Он был настолько одаренным политиком, что его восхождение на вершину американской власти предсказали еще в школе, когда ему было семь лет. Прозорливость проявил один из школьных учителей.

Буша несказанно поражало, что его соперник, "пиликавший" на саксофоне, запросто обходил его в рейтингах популярности - даже несмотря на то, что Клинтона обвиняли в уклонении от призыва в армию.

Сам Буш, ветеран Второй мировой войны, служивший в американских ВВС, написал в дневнике: "Мне надоело слушать, как этот парень врет, уклоняется от ответа по поводу призыва - и даже не собирается признаваться".

Но у Буша была более насущная проблема. Его президентская кампания буксовала - так же, как американская экономика, погрузившаяся в рецессию.

Поэтому он обратился за советом к своему заокеанскому другу - премьер-министру Британии Джону Мейджору.

Британский премьер вырвал победу на выборах в парламент в апреле 1992 года, хотя перед этим отставал в опросах общественного мнения. И американские республиканцы решили, что могут воспользоваться его примером на президентских выборах.

У Буша с Мейджором сложились теплые отношения еще с войны в Персидском заливе 1990-91 года, в которой США и Британия были союзниками. Об этом свидетельствуют стенограммы их переговоров, оказавшиеся в распоряжении Би-би-си.

Однажды Буш упомянул, что отправил ему "любовное письмо", и заверил премьера, что, несомненно, поддерживает его, а не лидера лейбористов Нила Киннока.

Оппоненты Мейджора полагают, что тот не остался в долгу.

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Два высокопоставленных представителя тори, стратегия которых принесла неожиданную победу премьеру, отправились в Вашингтон за восемь недель до американских выборов. Они посоветовали команде Буша в оставшееся время сделать главный упор на личных нападках на Клинтона.

Чтобы найти на него компромат, в Британии наняли человека, специализирующегося на поиске подобной информации.

Дальнейшие события стали следствием либо бюрократической ошибки, либо вопиющего вмешательства Британии во внутренние дела дружественного государства.

В начале октября 1992 года Хоум-офис проверил документацию по получению гражданства мигрантами, чтобы выяснить, не подавал ли Клинтон во время своей учебы в Оксфордском университете с 1968 по 1970 год запрос на британский паспорт, пытаясь избежать призыва на войну во Вьетнам.

Ведомство сообщило журналистам, что всестороння проверка была проведена, чтобы удовлетворить интерес журналистов, хотя в подобных случаях прессе обычно сообщают, что индивидуальные дела не комментируются.

Ничего предосудительного на Клинтона не нашлось. Но до сих пор непонятно, как повело бы себя правительство, если бы вдруг вскрылись факты, способные взывать серьезный политический скандал.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Билл Клинтон радовал своих сторонников игрой на саксофоне

В том же октябре расстроенный Буш написал в своем дневнике, что найти какой-либо серьезный компромат на Клинтона не удастся.

Все, что Мейджор мог сделать тогда для Буша, - это пожелать ему удачи.

Премьер позвонил президенту США за два дня до выборов, когда тот летел в самолете на свой предвыборный митинг.

"Хочу лишь пожелать вам огромной удачи и всего наилучшего на финишной прямой", - сказал Мейджор. Его слова сохранились в стенограмме разговора, хранящейся в президентской библиотека Буша в Техасе.

Но в той гонке победил другой: Клинтон разгромил Буша.

Вернувшись в Белый дом через день после поражения, униженный президент, которого хватило на один срок, очень переживал, рассказал его биограф Джон Мичам.

Буш зафиксировал в дневнике не покидавшую его мысль: "Как, во имя всего святого, эта страна выбрала человека, уклонившегося от службы в армии?"

Спустя месяц Хоум-офис официально признал факт проверки базы данных, и одержавший победу Клинтон не скрывал возмущения.

"У них должны быть более насущные дела", - сказал он, комментируя действия британских властей.

В тот же день, 6 декабря 1992 года, Мейджор отправил вновь избранному президенту США письмо с извинениями.

Премьер написал, что его "возмутили появившиеся сообщения о проверке периода вашего пребывания в Оксфорде, затеянной Хоум-офисом". Об этом стало известно из копии письма, хранящейся в британском национальном архиве и рассекреченной только в прошлом году.

"Мне очень жаль, что это произошло в столь безобразной манере. Надеюсь, что последствия этого безобразия будут недолговечными", - добавил он.

До сих пор неясно, удостоил ли Клинтон письмо ответом.

В том же месяце Мейджор прилетел в Вашингтон с рабочим визитом. Он надеялся наладить отношения с избранным президентом.

Но Клинтон отказался с ним встретиться. Washington Post назвала это жестом пренебрежения.

Особые отношения между двумя странами переживали не лучшие времена. В феврале 1993 года в Палате общин лейбористы освистали премьера, когда тот сказал, что не поддержал ни одного из кандидатов на президентских выборах в США.

Маргарет Бекетт, одна из тогдашних лидеров оппозиции, была в числе тех, кому объяснения Мейджора показались неубедительными.

"Нет, я не поверила, - рассказала она в интервью Би-би-си, вспоминая события 27-летней давности. - Я подумала, что, по меньшей мере, были намеки и подмигивания [между США и Британией]".

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Джон Мейджор, Джордж Буш-старший и Билл Клинтон на похоронах Бориса Ельцина в 2007 году

"И, вероятно, было даже нечто большее: "Если вы что-то найдете, Джордж [Буш], вероятно, будет очень признателен". Потому что, как мне казалось, [проверка базы данных Хоум-офисом] - это действие, к которому госслужащие подходили бы с особой осторожностью", - добавила она.

Чья бы это ни была идея, она, по словам Бекетт, стала большой ошибкой.

В своем официальном комментарии Би-би-си Джон Мейджор заявил, что не давал разрешения на поиск информации в базе данных Хоум-офиса.

Его пресс-секретарь Арабелла Уорбертон сообщила: "У сэра Джона действительно были близкие рабочие и личные взаимоотношения с президентом Джорджем Бушем. Но сэр Джон не санкционировал и не знал о проверке, которую Хоум-офис проводил в отношении конкурента Джорджа Буша [по президентской гонке] Билла Клинтона".

Ни один из соратников Буша не просил британских чиновников искать скелеты в шкафу Клинтона, утверждает бывший советник Буша в предвыборной кампании Чарльз Блэк.

"Я уверен, что никто из команды об этом не просил, - рассказал Блэк в интервью Би-би-си. - Этот вопрос не обсуждался на встрече с консерваторами, так что, возможно, инициативу проявил кто-то из [американского] правительства".

Двумя упомянутыми ранее аппаратчиками из партии тори, отправившимися в США, были Джон Лэйси и Марк Фуллброк. Лэйси скончался в 2009 году, а Фулброк отказался дать комментарий Би-би-си.

Джеймс Пинкертон, который работал помощником Буша и принимал участие в предвыборной кампании, считает, что его бывший начальник ни в чем не виноват.

"Буш был очень нравственным и порядочным человеком, - рассказал он в интервью Би-би-си. - И если бы ему сказали, что для победы нужно провернуть грязный трюк, он был бы против".

Сторонники Буша называли его последним джентльменом. Но, несмотря на сложившуюся репутацию вежливого и порядочного человека, он не всегда соответствовал этому идеальному и благородному образу.

В своей политической карьере ради успеха он был готов действовать грязными методами. Это стало очевидно в 1988 году, когда Буш обрушился с нападками на другого кандидата в президенты - губернатора штата Массачусетс демократа Майкла Дукакиса, которого он обвинил в излишней мягкости при борьбе с преступностью.

По сути, Буш возложил на него ответственность за истязания и изнасилование белой пары, ставшей жертвами чернокожего заключенного Вилли Хортона. Его выпустили из тюрьмы на выходные в рамках действовавшей в штате программы, после чего он сбежал и через некоторое время совершил преступление.

Будучи заместителем Рональда Рейгана, Буш открыто соврал, утверждая, что ему было неизвестно о тайной передаче вооружений Ирану в обмен на заложников, что противоречило собственной политике администрации президента.

"Я был в числе немногих, кому известны подробности", - написал вице-президент в своем дневнике.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Между Мейджором и Бушем сложились доверительные отношения

Джордж Буш-старший, скончавшийся год назад в возрасте 94 лет, любил вкус победы.

В 1980 году он проиграл номинацию от республиканцев на президентских выборах Рейгану в штате Нью-Гэмпшир, и его мечта о президентстве начала таять. В самолете он написал самому себе очень характерную записку: "Я НИКОГДА НЕ СДАМСЯ, НИКОГДА, НИКОГДА". Но три месяца спустя он вышел из гонки.

Историк и бывший помощник Клинтона в Белом доме Сидни Блюменталь в интервью Би-би-си сказал, что "даже не сомневается" в том, что Хоум-офис проверил информацию по указанию британского правительства, которое находилось в сговоре с командой Буша.

По его словам, бывший глава администрации Буша Джеймс Бейкер, отказавшийся дать комментарий Би-би-си, в 1992 году написал в записке, которую недавно процитировала New York Times, что главнокомандующий не стал бы привлекать Британию для помощи в кампании.

"И все же в Хоум-офисе на это пошли. Сложно поверить, что они [британское правительство] поступили бы так по собственной инициативе", - сказал Блюменталь.

Действия Британии можно было бы расценить как своевольное вмешательство чересчур рьяного союзника, если бы аналогичным поиском компромата не занималась и сама администрация Буша.

Пока республиканский президент раздувал историю из противления его соперника Вьетнамской войне, в государственном учреждении в пригороде штата Мериленд искали компрометирующую информацию на Клинтона и даже на его мать.

Этот скандал затем получил название "Паспортгейт".

В хлестком отчете инспектора Госдепа говорилось, что два человека, назначенные Бушем, получили доступ к документам Клинтона. Это было сделано с целью выяснить, не пытался ли он отказаться от американского гражданства во время войны во Вьетнаме.

Хотя инспектору не удалось найти доказательств того, что распоряжение о нарушении неприкосновенности личной информации поступило из Белого дома, выяснилось, что глава администрации Бейкер знал о происходящем, но ничего не сделал, чтобы это остановить.

Спустя три года Бейкера оправдали по всем обвинениям в преступном умысле. Расследование проводила независимая группа, собранная тогдашним и нынешним генпрокурором США Уильямом Барром.

Каких-либо конкретных доказательств сговора между Бушем и Мейджором на американских выборах 1992 года не появилось. Есть лишь подозрения.

Но даже если такой сговор был, можно ли назвать нынешние обвинения против Дональда Трампа намного более серьезными? Ведь действующего президента подозревают в бесстыдном обращении к иностранному государству (Украине) с просьбой вмешаться в ход выборов, чтобы помешать Джо Байдену - его потенциальному сопернику в гонке за Белый дом.

Если посмотреть в закон о финансировании предвыборных кампаний в США, то это не так, считает бывший член Федеральной избирательной комиссии Энн Рейвел.

Во время американских выборов противозаконно просить или принимать что-либо представляющее ценность от представителя другого государства, сказала она.

"Это равносильно тому, что мы сейчас видим [с Трампом], потому что бушевский Белый дом запросил нечто ценное для своей кампании", - отметила Рейвел.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Дональда Трампа обвиняют в том, что он попросил Украину вмешаться в американские выборы

Хотя и говорят, что нынешнее президентство Трампа во многом беспрецедентно, практика иностранного вмешательства в выборы стара, как само американское государство. Иногда это происходит при попустительстве не слишком добросовестных претендентов на американские высокие посты.

В погоне за собственными политическими амбициями один из основателей США Томас Джефферсон позволил Франции вмешаться в политическую жизнь страны.

Когда президент Джордж Вашингтон разозлил Париж, заключив мирный договор с Британией в 1794 году, Джефферсон против воли своего главнокомандующего встретился с французским послом, который хотел разорвать это соглашение.

В 1797 году Джефферсона, на тот момент вице-президента США, заподозрили в измене, когда он без ведома президента Джона Адамса пытался саботировать мирные переговоры с Францией.

За 10 лет до этого Адамс написал своему другу во Франции дальновидное письмо: "Как только приходит пора выборов, повторяется угроза иностранного вмешательства".

Это письмо было адресовано Томасу Джефферсону.