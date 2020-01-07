Заявления Трампа по Ирану беспокоят конгресс и Пентагон. Чего опасаются в США?

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Марк Эспер заверил, что американцы не намерены атаковать культурные объекты в Иране

Глава Пентагона Марк Эспер опроверг слова президента США, заявив, что американские военные не собираются наносить удары по историческим и культурным объектам в Иране.

"Мы будем следовать законам ведения войны", - подчеркнул министр обороны, уточнив, что выполнение подобных приказов главы Белого дома стало бы военным преступлением.

Неожиданное заявление главы американского военного ведомства, прозвучавшее на брифинге в Пентагоне вечером в понедельник 6 января, стало еще одним подтверждением того, что акция по уничтожению иранского генерала Касема Сулеймани спровоцировала очередной серьезный политический кризис в Вашингтоне.

В минувшее воскресенье президент США, возвращавшийся после длительных рождественских каникул в Белый дом, вновь попытался оправдать свои заявления о возможных военных ударах по историческим и культурным объектам в Иране.

Ранее Дональд Трамп сообщил в "Твиттере", что Соединенные Штаты уже наметили 52 потенциальные цели в этой стране, включая важные культурные объекты Ирана, и готовы нанести по ним военный удар, если Тегеран решит мстить Вашингтону за устранение генерала Сулеймани.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption США сосредоточили в районе Персидского залива значительную военную мощь

"Они могут убивать наших людей... А мы не можем трогать объекты их культуры? Так не бывает", - удивился президент США, отвечая на вопросы журналистов на борту самолета Air Force One. Эту инициативу Трампа раскритиковали даже самые верные сторонники главы Белого дома.

"Мы не находимся в состоянии войны с иранцами и их культурой, - заявил в понедельник влиятельный сенатор-республиканец Линдси Грэм. - У нас конфликт с теологией, аятоллой и его способом вести дела".

С похожими заявлениями выступили и другие лидеры республиканцев в Конгрессе.

Что говорят оппоненты Трампа?

Демократы подготовили собственный ответ на военную акцию против иранского генерала, проведенную по приказу президента.

В письме, направленном в начале недели представителям Демократической партии в конгрессе, спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси пообещала уже в ближайшие дни вынести на рассмотрение резолюцию, ограничивающую полномочия президента США в соответствии с принятым в 1973 году законом "О праве объявления войны".

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси считает, что необходимо ограничить полномочия Трампа в вопросах ведения военных действий за рубежом

Среди прочего, этот документ обязывает главу государства в течении 48 часов после того, как американские войска были направлены в зону боевых действий, известить об этом конгресс, и предоставляет только Палате представителей право официального объявления войны другому государству.

Информацию об убийствеи генерала Сулеймани Белый дом передал законодателям уже на следующий день после проведения военной акции, но, по мнению оппонентов Трампа, при этом были нарушены сразу несколько требований закона.

Письмо президента было снабжено грифом "Совершенно секретно" и, как утверждают демократы, не содержало упоминаний о каких бы то ни было юридических обоснованиях проведения акции.

В своем письме спикер Палаты представителей назвала ракетную атаку в аэропорту Багдада провокационным и непропорциональным шагом, заявив, что эти действия поставили под угрозу жизни американских военнослужащих в регионе.

Резолюция, предложенная демократами, утверждает право объявления войны со стороны Соединенных Штатов конгрессу. Одновременно, говорится в документе, если Палатой представителей не будет принято другое решение, то враждебные действия администрации в отношении Ирана должны быть прекращены в течение 30 дней.

Такую же резолюцию уже внес на обсуждение Сената законодатель-демократ Тим Кэйн.

Эксперты считают, что инициатива демократов вряд ли будет одобрена обеими палатами. Сам президент США назвал требования своих оппонентов безосновательными, предложив им следить за его сообщениями в "Твиттере".

"Эти медиа-сообщения будут служить в качестве извещений для конгресса Соединенных Штатов, - написал Дональд Трамп в минувшее воскресенье. - Если Иран нанесет удары, направленные против любого гражданина или объекта США, то Соединенные Штаты быстро и в полном объеме ответят на этот удар, возможно непропорционально".

Как может ответить Иран на угрозы США?

В Соединенных Штатах угрозу новой полномасштабной войны на Ближнем Востоке воспринимают вполне серьезно. Лишним подтверждением этому стали многочисленные антивоенные демонстрации, прошедшие в минувшие выходные в 80 городах США, включая Вашингтон, Филадельфию, Майами, Чикаго и Сан-Франциско.

Эксперты, правда, считают, что, несмотря на воинственные заявления, ни одна сторона сегодня не готова начать военный конфликт.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption После убийства Сулеймани в Иране заметно усилились антиамериканские настроения

"Для Трампа, который уже назвал иранского генерала самым главным террористом в мире, это политический акт, связанный и с предстоящей процедурой импичмента, и с тем, что страна вступила в год выборов, и с попыткой привлечь новых сторонников, - считает профессор университета Стони Брук Джонатан Сандерс. - У Ирана, в свою очередь, нет ни военных, ни экономических возможностей для того, чтобы противостоять Соединенным Штатам в военном столкновении".

Это мнение разделяет и бывший помощник министра обороны США Майкл Карпентер.

"Я бы ожидал некую комбинацию из кибер-, гибридных и террористических атак на американские интересы не только на Ближнем Востоке, но также и за пределами региона - в Европе, и даже на территории США", - говорит он.

Специалисты считают, что несмотря на то, что Тегеран по сугубо географическим причинам вряд ли способен провести какую-либо военную акцию на территории США, у иранских военных остаются десятки возможных мишеней в регионе.

В их числе - американские базы и военнослужащие, расквартированные в регионе. По официальным данным, сейчас в странах Ближнего Востока, включая Катар, Саудовскую Аравию, Иорданию и Кувейт, находится почти 68 тыс. американских военных.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption "Они могут убивать наших людей... А мы не можем трогать объекты их культуры? Так не бывает", - удивился Трамп

В Сирии и Ираке, где велико иранское влияние, расквартировано 6 800 военнослужащих ВС США.

Американские эксперты допускают, что иранские власти могут использовать подконтрольные им группировки боевиков для террористических атак на подобные объекты, но считают, что Тегеран вряд ли решится на столь радикальные меры.

"Любая подобная атака несомненно спровоцирует немедленный и очень жесткий ответ США, а именно этого в последние годы пытались любой ценой избежать иранские власти, - уверен военный аналитик Дэниел Койст. - Поэтому, если Тегеран и решится на какой-либо ответ, то, скорее всего, выберет для этого поле, где он может играть почти на равных с США - киберпространство".

Цифровые войны?

В публичных заявлениях американские военные неоднократно обвиняли Тегеран в организации кибератак на территории США.

По утверждению аналитиков Пентагона и Агентства национальной безопасности США, в 2014 году именно иранские хакеры стояли за серией атак на серверы и телефонные сети казино в Лас-Вегасе, принадлежащего известному стороннику Трампа миллиардеру Шелдону Аделсону.

Кибератака была проведена после того, как магнат предложил нанести ядерный удар по Тегерану.

"Иран очень серьезно занялся проблемами кибербезопасности после того, как в 2007 году совместная операция по внедрению вируса Stuxnet, проведенная совместно США и Израилем, надолго парализовала работу завода по обогащению урана в Натанзе. Тогда из строя вышли почти 1000 центрифуг, - утверждает специалист по кибербезопасности Рик Донован. - Одновременно Тегеран создал подконтрольные правительству подразделения хакеров, начал разрабатывать и испытывать технологии взлома компьютерных сетей и за это время добился довольно заметных успехов".

Как считают в США, за последние десятлетие иранские хакеры провели как минимум четыре крупные атаки на различные объекты в Соединенных Штатах. В 2010-2011 годах нападению подверглись банки JP Morgan, Bank of America и Capital One.

Из-за сбоев в системе несколько сотен тысяч клиентов в течении нескольких дней не могли получить доступ к своим счетам. Одновременно были атакованы серверы Нью-Йоркской фондовой биржи и биржи Nasdaq.

В 2013 году иранские хакеры смогли взломать системы управления одной из защитных дамб, перекрывающей слив водохранилища к северу от Нью-Йорка.

Предотвратить возможную катастрофу позволило только то, что ворота, открывающие спуск воды, за несколько дней до атаки были отключены от компьютерной системы управления для проведения ремонтных работ. В 2016 году американские власти официально предъявили обвинения в этом преступлении семи гражданам Ирана.

В 2014 объектом нападения стало казино, а четыре года спустя, в 2018, с помощью вируса SamSam были взломаны серверы мэрии Атланты. Ущерб тогда составил десятки миллионов долларов, а в преступлении в том же году были обвинены два гражданина Ирана.

В июне прошлого года сразу несколько американских компаний, занимающихся кибербезопасностью, выпустили доклады, в которых утверждалось, что за серией атак на федеральные структуры США стоит группа поддерживаемых иранскими властями хакеров, известная, как APT33 или Refined Kitten.

В числе целей значилось министерство энергетики США, занимающееся в том числе проблемами ядерного оружия, и национальные лаборатории, имеющие отношение к разработке оружия массового поражения.

В ноябре 2019 года, по утверждению аналитиков компании Microsoft, эта же группа хакеров была причастна к серии атак на фирмы, занимающиеся разработкой индустриальных контрольных систем, которые используются в управлении крупными энергетическими структурами.

"По своим возможностям они, конечно, уступают главным игрокам на рынке контролируемых государством хакеров - Соединенным Штатам, России и Китаю, но зачастую иранские кибератаки проводятся куда более агрессивно, и наносят куда больший вред", - считает Рик Донован.

По его мнению, в последние годы все крупные американские компании - и частные и государственные - предприняли серьезные меры для укрепления собственной кибербезопасности, но на территории США по-прежнему остаются тысячи легкодоступных целей для таких атак.

"Это самый дешевый, самый скрытный и самый эффективный вариант ведения войны сегодня. Я уверен, что именно кибератаки Тегеран попытается сделать своим главным оружием", - считает он.