Фото: катастрофа украинского самолета в Иране

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Тем временем в Киеве правительство Украины заявляет, что о причинах катастрофы можно говорить только по результатам расследования. Украинское посольство в Тегеране удалило свои первые заявления о возможных технических неполадках и о том, что теракт исключается. (На снимке - первый брифинг представителя МИД Украины Максима Коваленко).