Фото: катастрофа украинского самолета в Иране

  • 8 января 2020
Обломки самолета возле разрушенного строения Правообладатель иллюстрации EPA/ABEDIN TAHERKENAREH
Image caption Авиалайнер упал в бедном пригороде Тегерана, но в стороне от жилых построек
Люди в масках возле фрагмента двигателя самолета Правообладатель иллюстрации AFP
Image caption Фрагмент одного из двигателей "Боинга". По первоначальной версии иранских властей, самолет упал после того, как загорелся двигатель.
Один из двигателей упавшего "Боинга" Правообладатель иллюстрации Reuters
Image caption Еще один из двигателей упавшего "Боинга" (стена рядом не бетонная, а кирпичная, значит , это не тот фрагмент, что на предыдущей фотографии).
Спасатели Правообладатель иллюстрации IRANIAN RED CRESCENT / HANDOUT
Image caption На место трагедии сразу прибыла большая группа спасателей иранского Красного Полумесяца (аналог Красного Креста)
Спасатели несут мешки для тел Правообладатель иллюстрации ABEDIN TAHERKENAREH/EPA
Image caption Площадь разброса частей самолета и останков - примерно с футбольное поле
Фотоальбом среди личных вещей пассажиров Правообладатель иллюстрации Reuters
Image caption Среди пассажиров были семьи с детьми. Одна такая семья опаздывала, и их рассадили в салоне в последний момент - родителей отдельно от детей, рассказал Би-би-си Ганбар Надери.
Спасатель на месте крушения Правообладатель иллюстрации Getty Images
Место крушения самолета Правообладатель иллюстрации IRANIAN RED CRESCENT / HANDOUT
Image caption Самолет распался на множество крупных и мелких частей, что говорит об очень сильном ударе или воздействии, отмечают эксперты.
Иранский военный Правообладатель иллюстрации ABEDIN TAHERKENAREH/EPA
Image caption Иранские военные работают на месте катастрофы рядом со спасателями и охраняют его от посторонних
Максим Коваленко Правообладатель иллюстрации Getty Images
Image caption Тем временем в Киеве правительство Украины заявляет, что о причинах катастрофы можно говорить только по результатам расследования. Украинское посольство в Тегеране удалило свои первые заявления о возможных технических неполадках и о том, что теракт исключается. (На снимке - первый брифинг представителя МИД Украины Максима Коваленко).
Молодой человек закрыл лицо рукой на фоне праздничной елки Правообладатель иллюстрации Getty Images
Image caption В аэропорту "Борисполь" психологи готовы работать с родственниками погибших. На борту было 11 граждан Украины: экипаж и двое пассажиров

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