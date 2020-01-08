Катастрофа украинского "Боинга" в Иране: что известно о погибших

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В авиакатастрофе самолета Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины" под Тегераном погибло более 170 пассажиров и членов экипажа. Би-би-си рассказывает, кем были эти люди.

Больше всего среди пассажиров было иранцев (82 человека) и канадцев (63). На борту было 11 украинцев - девять членов экипажа и двое пассажиров.

О погибших гражданах Ирана пока известно мало, однако уже есть информация о находившихся на борту гражданах Канады. Судя по всему, большинство из них имело иранские корни и возвращалось из Тегерана в города Канады, используя рейс на Киев как удобный и недорогой стыковочный перелет.

Многие из находившихся на борту были представителями академической среды - студентами, преподавателями или учеными.

Официального списка погибших пока нет, однако сразу в нескольких СМИ появились распечатки списков пассажиров из разных источников. Проверить подлинность документов пока не представляется возможным. Би-би-си собрала информацию о некоторых людях из списка на основании данных из соцсетей.

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Экипаж

Авиакомпания официально подтвердила смерть девяти членов экипажа рейса Тегеран-Киев.

Мария Микитюк

"24 года, 23 страны, никакой полезной информации под фото", - так озаглавлен "Инстаграм" бортпроводницы Марии Микитюк.

Практически на всех фотографиях, которые Мария опубликовала за полгода ведения этой соцсети, она улыбается, а в подписях к ним - часто шутит.

На фото с индонезийским правоохранителем с размашистой татуировкой "Мария" на руке - подпись "Полиция с народом".

К снимку со старым автоматом по продаже Кока-Колы, сделанному в Тбилиси, подпись: "Лучше бы это был автомат с хачапури и вином".

Четыре дня назад девушка выложила в сторис свое фото возле новогодней елки. На нем она опять улыбается и спрашивает: "Кому рассказать стишок?"

Валерия Овчарук

Работала бортпроводницей авиакомпании МАУ с 2015 года. Ей было было 28 лет, она родилась в Луганске.

Судя по записям в соцсетях, она любила гулять пешком по городам, в которые попадала в качестве члена экипажа.

В сентябре прошлого года она опубликовала фото Днепра, сделанное через иллюминатор, подписав его: "Верю в то, что самолеты никогда не станут для меня просто транспортом. И каждый полет будет нести в себе капельку красоты, романтики и приятных приключений".

Последний пост в "Инстаграме" Валерии опубликован две недели назад из гостиницы в Бангкоке с подписью: "Работа, я тебя люблю".

Подписчики оставляют комментарии с соболезнованиями под этим постом.

Пассажиры

Правообладатель иллюстрации Courtesy of Forough Khadem

Форуг Хадем было 39 лет. Ее докторская диссертация помогла получить новые знания о висцеральном лейшманиозе (смертельном паразитарном заболевании).

"После напряженного дня в лаборатории, я больше всего люблю сбросить напряжение, приготовив что-нибудь вкусное в огромных количествах. Поэтому мои друзья и семья определенно извлекают выгоду из моих увлечений и спонтанных предложений", - шутила Хадем в одном из интервью.

Утром 8 января Хадеми возвращалась из Тегерана в Виннипег (Канада), где она работала над проектом по развитию академического обмена между учеными разных стран.

Правообладатель иллюстрации Zahra Naghibi Image caption Захра Нагиби готовилась защищать докторскую диссертацию о использовании новых технологий в сельском хозяйстве.

Захра Нагиби училась в аспирантуре в университете Виндзора (Канада). Она разрабатывала новые модели развития сельского хозяйства в закрытых помещениях.

Среди погибших также было несколько сотрудников международных организаций. Так, Фарзане Надери вела проект по развитию пчеловодства в Организации Объединенных Наций по промышленному развитию (ЮНИДО).

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Некоторые летели целыми семьями.

Правообладатель иллюстрации FACEBOOK Image caption Семья Мусави возвращалась в Канаду после каникул в Тегеране

Семья Мусави - отец Педрам, мать Мойган и их двое детей - Дария и Дорина - возвращались из Тегерана в Эдмонтон после новогодних каникул.

"Они всегда были для меня символом любви. Они так сильно любили друг друга, и теперь они все вместе навсегда!" - написала подруга Педрама Мусави.

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По последним данным, два человека, которые зарегистрировались на рейс PS752 из Тегерана в Киев, не сели в самолет, сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов. По его словам, всего на рейс зарегистрировались 169 человек, а в самолет сели 167.

Boeing 737-800 авиакомпании "Международные авиалинии Украины" разбился вскоре после вылета из тегеранского аэропорта имени Имама Хомейни в 6 утра по местному времени.

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