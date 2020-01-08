85 лет Элвису Пресли: 10 фотографий, по которым мы его помним

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Элвис Аарон Пресли родился в 1935 году в простой семье, которая проживала в городе Тьюпело (штат Миссисипи). Когда Елвису было 13, его мать с отцом переехали в Мемфис (штат Теннесси), где вскоре началась его музыкальная карьера.

Он впервые пришел в студию Sun Records в 18 лет, чтобы записать пару песен. На вопрос секретаря, какую музыку он исполняет, Элвис ответил: "Любую". После первой сделанной записи, секретарь пометила в его личном деле: "Хорошо поет баллады. Оставим".

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В 19 лет он стал выступать и моментально оброс толпой поклонников, которые приходили в экстаз от его "черной" манеры пения и пластичных телодвижений. Его записи стали входить в хит-парады и расходиться огромными тиражами.

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Гиганты рок-н-ролла в Sun Studios 4 декабря 1956 года: импровизированный джем-сешн (слева направо) Джерри Ли Льюиса, Карла Перкинса, Элвиса и Джонни Кэша привел к записи, вошедшей в историю рок-музыки как "Квартет на миллион долларов" (The Million Dollar Quartet).

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"Ты в армии": В марте 1958 года Эвиса призвали в армию; первоначально в подготовительный центр Форт Чаффи в Арканзасе, где его прибытие встретила толпа поклонников. Позднее он служил в составе 3-й танковой дивизии в Германии, где встретил свою будущую жену Присциллу.

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После увольнения из армии карьера Элвиса заиграла всеми красками: он стал много сниматься в кино, в основном в музыкальных комедиях, которые, усилиями его менеджера, производились поточным способом - по три в год. Неудивительно, что многие из них критиковали за безвкусицу, но, несмотря на это, все они имели кассовый успех, а статус Элвиса как секс-символа только упрочился.

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Голливуд не дал Элвису большого творческого удовлетворения. В середине 1960-х он стал испытывать все большее недовольство от того, куда стала выруливать его карьера: записей делалось мало, концертов тоже. В июне 1968 года он вернулся на сцену, выступив по телевидению с концертом, который получил хорошие отзывы.

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Эта фотография считается самой востребованной в Национальном архиве США. На ней - встреча президента США Ричарда Никсона с Элвисом в Белом доме 21 декабря 1970 г. Инициатором встречи выступил сам певец, вдруг осознавший себя мессией и решивший донести до президента важность борьбы с наркотиками, которыми в то время непомерно увлеклось поколение "детей-цветов".

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В начале 1970-х брак Элвиса с Присциллой (на фото вместе с Томом Джонсом, 1 июля 1971 г., Лас-Вегас) стал давать трещину, и в феврале 1972 года они подали на развод, от которого, по свидетельству людей, лично знавших пару, Элвис так и не оправился.

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В тот период Элвис стал злоупотреблять барбитуратами и после первой передозировки три дня провел в коме. Он растолстел, но все еще выходил на сцену, несколько видоизменив привычный имидж и продолжая оставаться кумиром для сотен тысяч поклонников.

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Годы в Лас-Вегасе: Элвис регулярно выступал в этом городе-казино с 1969 по 1976 гг. Его наследие там повсюду: от неоновых гостиничных вывесок "Здесь спал Элвис" до сувениров "под Элвиса" в "Самом большом в мире сувенирном магазине". Не говоря уже про музыку.

Элвиса не стало 16 августа 1977 года. Каждый год более полумиллиона туристов приезжают в его поместье в Мемфисе Грейслэнд, особенно в годовщину его смерти.

Согласно Книге рекордов Гиннесса, король рок-н-ролла по сей день остается самым продаваемым соло-исполнителем. А по данным Business Insider, в 2019 году Элвис находился на третьем месте в списке из 50 самых популярных соло-артистов и коллективов: за 63 года с момента выхода первого альбома было продано 146 500 000 его записей.

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