Кто и как будет расследовать катастрофу американского "Боинга" в Иране

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Ирану, США и Украине придется вместе искать ответ, почему разбился "Боинг" авиакомпании МАУ

Почти сразу после крушения самолета Boeing 737 под Тегераном, в результате которого погибли 176 человек, власти Ирана заявили, что причиной катастрофы могла быть техническая неисправность, которая привела к возгоранию двигателя.

При этом руководство авиакомпании "Международные авиалинии Украины", которой принадлежал самолет, заявило о полной исправности воздушного судна и исключило вероятность ошибки в действиях опытного экипажа.

В интернете также активно обсуждалась версия, согласно которой крушение могло быть связано с запуском иранских ракет по американским военным базам в Ираке, однако пуски осуществлялись, во-первых, за шесть часов до крушения лайнера, во-вторых, проходили совершенно в другом месте.

Посольство Украины в Иране, комментируя причины катастрофы, первоначально заявляло, что теракт как версия исключается, а крушение самолета произошло по техническим причинам. Позднее посольство отредактировало свое заявление.

В новой редакции посольство объявило, что причины авиакатастрофы расследует специальная комиссия, а все версии крушения самолета украинской авиакомпании, озвученные другими источниками, следует расценивать как неофициальные.

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук на брифинге также призвал "не строить версии до окончательных выводов комиссии". Не спекулировать на версиях призывал и президент Украины Владимир Зеленский.

Media playback is unsupported on your device В Тегеране разбился самолет украинских авиалиний

Без опроса свидетелей, осмотра места происшествия, изучения обломков и данных бортовых самописцев тщательно расследовать катастрофу будет невозможно. А с этим в условиях обострения конфликта между США и Ираном могут быть проблемы.

Черные ящики останутся в Иране

Глава Организации гражданской авиации Ирана Али Абедзаде заявил, что иранская сторона не отдаст "черные ящики" разбившегося лайнера корпорации Boeing.

"Данные будут изучаться в нашей стране, нашими организациями. Но представители украинской стороны и производителя смогут присутствовать при этой работе", - сказал он.

Как заявил один из руководителей Организации гражданской авиации страны Хасан Резаифар, расшифровка данных бортовых самописцев также будет проходить в Иране.

"Черные ящики у нас, и действующие законы устанавливают правила, где и как их нужно расшифровывать. Прямо говорится, что эта работа проводится уполномоченной государственной лабораторией. Это будет сделано в Иране", - заявил он.

Британский эксперт по авиационной безопасности Тодд Кертис сказал Би-би-си, что в обычной практике расследование было бы совместным, и его проводили бы Иран (страна, где произошло крушение), Украина (страна, которой принадлежит самолет) и США (страна-производитель).

К расследованию могли бы также подключиться страны, чьи граждане погибли в авиакатастрофе. Но, по словам Кертиса, Иран - под санкциями США, за несколько часов до катастрофы обстреливал их военные базы, и "худшие условия" для совместного расследования трудно представить.

По конвенции Международной организации гражданской авиации (ИКАО; в нее входит 191 страна из 193 признанных ООН), расследовать катастрофу обязана страна, где она произошла. Эта страна может на свое усмотрение привлечь для следствия экспертов из любых стран. Страны, "проявляющие особый интерес", - производитель и эксплуатант самолета; государство, чьи граждане погибли - имеет право назначить своего представителя в следственную группу.

Может ли это право быть реализовано в условиях конфликта между странами, в правилах ИКАО не написано.

Но даже если Иран решит расследовать трагедию самостоятельно, итоговый отчет он обязан отправить на Украину, США и в любую другую страну, заинтересованную в ходе расследования. И только после того, как эти страны с ним согласятся, документ поступит в ИКАО на окончательное утверждение.

Пока известно о том, что министры иностранных дел Украины и Ирана Вадим Пристайко и Джавад Зариф договорились скоординировать действия своих следственных групп. А корпорция Boeing заявила, что работает совместно с "Международными авиалиниями Украины".

Правообладатель иллюстрации IRANIAN RED CRESCENT Image caption Пока на месте катастрофы работают только иранские специалисты

"Би-би-си" направила в ИКАО запрос с просьбой сказать, смогут ли американские эксперты участвовать в расследовании.

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Такого, чтобы любое государство отказалось сотрудничать с ИКАО при расследовании катастрофы, в истории гражданской авиации не было.

Последняя крупная авиакатастрофа в условиях военного конфликта - это сбитый предположительно российским комплексом "Бук" "Боинг" MH-17 "Малазийских авиалиний" 17 июля 2014 года в Донецкой области. Расследование возглавили Нидерланды (страна, откуда отправился самолет), в нем принимают участие Малайзия (страна-эксплуатант). Украина (страна, в небе которой произошла трагедия), США (страна-производитель самолета), Австралия (в самолете погибли ее граждане). К расследованию привлекались эксперты из стран Европы, России, Индонезии.

Контролирующие часть Донецкой области пророссийские силы дали международной группе доступ к обломкам самолета.

В июле 1988 года в условиях военного конфликта в Персидском заливе американский крейсер сбил летевший из Тегерана в Дубай лайнер А-300 "Иранских авиалиний". Погибли 290 человек.

Иран обвинил США в преднамеренной атаке гражданского самолета, США утверждали, что приняли его за военный.

После расшифровки "черных ящиков" ИКАО приняла версию о непреднамеренной атаке. США только в 1996 году согласились выплатить семьям погибших 131,8 миллиона долларов - без официальных извинений перед властями Ирана.