Авиакатастрофа под Тегераном: пять главных вопросов

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Двигатель на месте авиакатастрофы под Тегераном

Крушение авиалайнера Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины" стала крупнейшей авиакатастрофой в истории украинской гражданской авиации. В ней погибли 176 человек - 167 пассажиров и девять членов экипажа.

Самолет упал через несколько минут после вылета из аэропорта Тегерана на пустыре неподалеку от жилых кварталов.

"Черные ящики" самолета обнаружены. В Тегеране заявили, что их будут расшифровывать в Иране, но пообещали привлечь к процессу представителей Украины, поскольку ее авиакомпании принадлежал самолет.

Авиакатастрофа произошла на фоне непростой политической обстановки. В тот же день Иран обстрелял ракетами военные базы в Ираке, на которых находились американские военные. Это было сделано в ответ на убийство американцами высокопоставленного иранского военачальника Касема Сулеймани за несколько дней до этого.

Таким образом, авиакатастрофа произошла в момент наивысшего напряжения этого политического кризиса.

Русская служба Би-би-си собрала вопросы, которые задают пользователи соцсетей, журналисты и даже авиационные эксперты в связи с этой катастрофой.

Был ли сбит самолет?

Главный вопрос, который звучит в соцсетях и прессе, наверное, чаще всего - мог ли самолет быть сбит зенитной ракетой либо военным самолетом?

Эту версию обсуждали и на официальном уровне. Ее выдвигал глава Совета национальной безопасности Украины Алексей Данилов.

Перечисляя возможные причины катастрофы, возможное поражение из зенитно-ракетного комплекса "Тор" он поставил на первое место. "Информация об обнаружении обломков российской ракеты близ места катастрофы уже появилась в сети интернет", - сказал Данилов в интервью порталу "Цензор.нет".

Данилов, вероятно, имел в виду фотоснимок, якобы сделанный относительно недалеко от места катастрофы, на котором виден объект, который многими был индентифицирован как часть ракеты. Однако никакого подтверждения из официальных источников эта информация пока не получила.

Остальные версии Данилова: столкновение с дроном или другим объектом, взрыв двигателя или другие технические причины, взрыв на борту из-за террористического акта.

Одним из главных аргументов, которые звучат в пользу версии об уничтожении взлетающего борта, является напряженная обстановка в регионе, возможность начала войны, о которой еще несколько дней назад говорили многие.

Вместе с тем агентство Рейтер передает со ссылкой на анонимного представителя канадских спецслужб, что по предварительной оценке западных разведок авиалайнер не был сбит ракетой. Он считает наиболее вероятной версией техническую неисправность. При этом агентство не уточняет, чем именно обоснована такая уверенность.

С первых часов начала расследования иранская сторона категорически отрицала возможное попадание ракеты в самолет, а приоритетной версией называла возгорание двигателей.

Пытается ли Иран засекретить выводы расследования?

Согласно международным нормам, именно Иран отвечает за проведение расследования катастрофы, так как самолет разбился на территории этой страны. Многие журналисты и наблюдатели предположили, что Тегеран может попытаться засекретить следствие в связи с подозрениями о ракетном обстреле лайнера.

Эти опасения усилились после того, как глава Организации гражданской авиации Ирана Али Абедзаде через несколько часов после крушения заявил, что иранская сторона не отдаст "черные ящики". Бортовые самописцы, установленные в самолете, фиксируют общение в кабине пилотов, а также параметрические данные полета. Их расшифровка - ключевой этап расследования любой авиационной катастрофы.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Самолет упал на пустыре под Тегераном

"Данные будут изучаться в нашей стране, нашими организациями. Но представители украинской стороны и производителя смогут присутствовать при этой работе", - цитировало Абедзаде Mehr News и другие СМИ.

Правда, уже на следующий день Абедзаде отказался от своих слов. По его словам, цитировавшие его журналисты допустили ошибку. Он заверил репортеров, что иранская сторона предоставила все данные Украине, где был зарегистрирован самолет, США - производителю лайнера, а также Швеции и Канаде, граждане которых погибли в катастрофе.

Где в конечном итоге будут расшифровываться "черные ящики", Абедзаде не уточнил. К 9 января в Иран прибыла украинская комиссия по расследованию катастрофы. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов сообщил, что Киев и Тегеран проводят дипломатические переговоры и "есть все основания надеяться на сотрудничество по всем вопросам, включая участие [украинской] комиссии в расшифровке "черных ящиков" самолета".

Media playback is unsupported on your device В Тегеране разбился самолет украинских авиалиний

Почему у самолета отключился транспондер? Почему самолет горел?

Представитель агентства гражданской авиации Ирана (CAOI) Али Абедзаде заявил, что экипаж не сообщал на землю о какой-либо проблеме, но при этом попытался вернуться в аэропорт.

Другими словами, в результате нештатной ситуации пилоты мгновенно лишились связи с землей, не успев сообщить о неполадках или аварии.

На онлайн-сервисе контроля за воздушным пространством Flightradar24 траектория полета обрывается, когда самолет находился на высоте 2416 метров. Это означает, что в этот момент произошло некое событие, которое оборвало работу транспондера - прибора, который автоматически передает координаты, высоту, скорость и другие параметры самолета в постоянном режиме.

Эти данные необходимы диспетчерам для управления воздушным движением. Именно эту информацию использует сервис Flightradar24 и подобные ему.

При аварии на борту эта система продолжает посылать сигналы, причем к ним добавляется также сигнал о нештатной ситуации. Транспондер может быть отключен вручную, но для этого нужны особые причины. Неисправность на борту, когда от экипажа требуется сосредоточиться на управлении самолетом, вряд ли является таковой.

В интернете появилась видеозапись катастрофы, якобы сделанная наблюдателем с земли. На ней видно, что объект, находящийся в воздухе, горит, и от него отлетают горящие фрагменты. Потом он падает на землю и взрывается.

Сразу после катастрофы иранские власти заявили, что вероятнее всего причиной стала техническая неисправность. Пресс-секретарь министерства дорог и городского развития Ирана, также отвечающего за гражданскую авиацию, Кассим Низами сказал: "Если бы ЧП было вызвано ракетой, самолет взорвался бы в небе, но причиной стал пожар в двигателе, а также неудачная попытка пилота взять лайнер под контроль".

Однако современные самолеты спроектированы с большим запасом мощности двигателей, и способны продолжать полет при отключившемся одном моторе.

Тем не менее аварии двигателей приводят порой к серьезным последствиям. Так, в 2018 году отломившаяся лопатка мотора оторвала его часть, которая, в свою очередь, повредила обшивку фюзеляжа "Боинга". Тогда из-за разгерметизации погибла пассажирка, но самолет смог долететь до аэропорта и приземлиться.

Мог ли самолет быть неисправным?

Разбившийся Boeing 737-800NG, зарегистрированный под номером UR-PSR, был получен авиакомпанией МАУ в 2016 году.

В тот момент этот самолет был новым, то есть полученным прямо с завода Boeing в Сиэттле. Всего компания получила девять авиалайнеров в рамках программы обновления авиапарка.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Самолет прошел плановое обследование за два дня до катастрофы, сообщили в авиакомпании

Этот самолет не может иметь отношения к проблемам, связанным с системой корректировки MCAS, ставшей причиной катастроф двух лайнеров в конце 2018 и начале 2019 года.

NG в названии самолета означает Next Generation - так называлось предыдущее поколение модели 737. Проблемы из-за которых корпорация Boeing оказалась в кризисе, связаны с самолетами последнего поколения, которое называется MAX.

По утверждению авиакомпании, последнее плановое техническое обслуживание самолет прошел 6 января 2020 года - всего за два дня до крушения. В МАУ говорят, что на момент вылета самолет был полностью исправен.

Кроме того, по словам представителей компании, самолетом управлял усиленный экипаж. Командир воздушного судна Владимир Гапоненко к тому моменту налетал 11,6 тысяч часов, из них 5,5 тысяч - командиром. Практически все время он летал именно на Боинг-737.

Летчик-инструктор Алексей Наумкин налетал 12 тысяч часов, из них 6,6 - командирские. Именно Наумкин был в самолете для усиления экипажа. Второй пилот Сергей Хоменко налетал 7,6 тысяч часов.

Аэропорт Тегерана считается непростым для взлетов и посадок, рассказал Би-би-си российский авиационный эксперт Юрий Сытник.

"Сам Тегеран находится в предгорьях, расположен в долине, окруженной горами, поэтому для летчиков, не имеющих опыт захода (и выхода) в горах, этот аэропорт может представлять трудности. Но все схемы рассчитаны с такой степенью безопасности, что если их выполнять, ничего не произойдет. Этот случай не про сложный аэропорт и не про схему выхода - есть намного более сложные аэропорты", - сказал эксперт в беседе с Би-би-си.

Почему закрыли небо над Тегераном?

Утром 8 января вслед за украинским авиационным агентством Росавиация рекомендовала отечественным перевозчикам не использовать воздушное пространство над Ираном, Ираком, Персидским и Оманским заливом.

К вечеру 9 января крупнейшие российские перевозчики уже отчитались о том, как поменяются их маршруты. Например, маршруты авиакомпании "Россия" в ОАЭ в ближайшие дни станут дольше на полтора часа, а для одного из них понадобится техническая посадка в Сочи.

Как заявила пресс-секретарь Российского союза туриндустрии Ирина Тюрина, необходимость облетать воздушное пространство Ирана и Ирака увеличит расходы компаний на топливо.

Рекомендации облетать небо над регионом выпустило и Европейское агентство по авиационной безопасности (EASA), а также авиавласти США и других стран. При этом запрет для американских невоенных самолетов был выпущен еще до катастрофы и был связан с ударами по американской базе.

Однако сам Иран не закрыл небо над своей территорией.

Как отмечает главный редактор авиационного портала Avia.ru Роман Гусаров, здесь начинается зона ответственности страны перед международной организацией гражданской авиации - ICAO. Хотя ракетные удары -это по сути и есть боевые действия, на данный момент угрозы нет, есть скорее ожидание угрозы.

Изменение маршрута требует согласование с авиавластями других стран, может сдвинуться график полетов для конкретных бортов, могут "слететь" забронированные временные слоты в аэропортах. И именно поэтому авиационные власти выпускают рекомендации - а авиакомпании должны сами принимать решение о маршруте конкретных полетов, отмечает эксперт.