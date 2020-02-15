"История Дэвида Копперфилда" от режиссера "Смерти Сталина". Армандо Ианнуччи снял смешной фильм по роману Диккенса
Британский режиссер и комик Армандо Ианнуччи снял яркую и трогательную комедию по роману Чарльза Диккенса о Дэвиде Копперфилде. В Британии фильм "История Дэвида Копперфилда" вышел на экраны 24 января, в большинстве других стран, включая Россию, он выйдет в мае 2020 года. В фильме задействована целая команда первоклассных актеров - Тильда Суинтон, Хью Лори, Бен Уишоу, Питер Капальди, Гвендолин Кристи.
Зрители и критики были заинтригованы новым проектом Ианнуччи еще до его премьеры. Уже по первым кадрам со съемочной площадки было понятно, что зрителя ждет что-то новое, даже экзотическое. Начиная с того, что главную роль исполняет Дев Патель, более всего известный зрителю по главной роли в фильме "Миллионер из трущоб".
- "Смерть Сталина" вышла на экран в Москве, несмотря на запрет
- "Хеллбой" в России: Сталин = Гитлер?
- "Там совершенно прекрасный Берия": зрители о "Смерти Сталина"
В поисках утраченного смеха
В России британский комик стал широко известен в 2018 году, когда Роскомнадзор запретил к показу его предыдущую картину - "Смерть Сталина". Запрет фильма вызвал такой живой интерес в России, о каком не могли мечтать ни создатели фильма, ни его российские дистрибьюторы.
Решение об отзыве прокатного удостоверения прокомментировал тогдашний министр культуры Владимир Мединский. "Многие люди старшего поколения, да и не только, воспримут его как оскорбительную насмешку над всем советским прошлым, над страной, победившей фашизм, над советской армией и над простыми людьми - и, что самое противное, даже над жертвами сталинизма", - сказал он.
Новый фильм Ианнуччи неуловимо похож на предыдущий: и там, и там есть неуловимая радостная суета. Как будто герои спешат на праздник жизни, и никакая смерть диктатора или полуголодное детство не способны испортить им настроение.
Но если в "Смерти Сталина" эта веселая суета в сумме с атмосферой страха и насилия давала абсурд, то в экранизации Диккенса ее смысл уже другой: тут комизм возвращает зрителя к оригинальному тексту Диккенса.
На том, что "Дэвид Копперфилд" смешной, настаивает сам режиссер. "Многие думают, что они знают, что такое "Дэвид Копперфилд", - говорит он. - Но это не так. Никто не читает книгу. А это потрясающая и очень современная история - и по языку, и по содержанию".
Роман о Дэвиде Копперфилде считается самой автобиографической книгой Чарльза Диккенса. Принято полагать, что она - о трудном детстве в суровой викторианской Англии: ранняя смерть матери, телесные наказания, детский труд, бедность, бесприютность, долги и кредиторы.
Однако Ианнуччи, при всем уважении к публицистическому и дидактическому значению романа, предпочел сконцентрироваться вовсе не на этих аспектах и даже не на сюжете, а на смешной стороне книги. И оттого его "Дэвид Копперфилд" получился чуть меньше драмой и чуть больше - комедией.
"Экранизации, которые видел я, были серьезные, потому что они фокусировались на драме и на сюжете. Но для меня это как раз наименее интересные составляющие романа", - говорит режиссер.
Внимание Ианнуччи привлекли комические сцены, порой "на грани грубого фарса": например, та, в которой Дэвид впервые напивается и общается с собственной прической. Или когда он поступает на службу в юридическую контору и сражается со скрипучими половицами.
Еще одной вдохновляющей сценой стало описание Доры: влюбленному Дэвиду везде чудилось ее лицо - в прохожих, в зданиях, в проезжающих мимо экипажах. Ианнуччи пересказал эту сюрреалистическую сцену языком кино - близко к тексту. Но если воображаемая всюду Дора отсылает нас к юмору "Монти Пайтона", то сцены побега вечного должника Микобера от кредиторов или ограбления Дэвида на пути из Лондона в Дувр - это уже без пяти минут Бенни Хилл.
Еще одним важным союзником Ианнуччи по возвращению Копперфилда в комедию стал язык. По его словам, он старался максимально сохранить диалоги героев - яркие, сочные, живые, словно созданные писателем для кинематографа - за 45 лет до его изобретения.
Азиатское лицо Копперфилда
Можно было предположить, что выбор актера с азиатской внешностью на роль главного героя - тоже часть единого замысла: чтобы было еще более сюрреалистично.
Но Армандо Ианнуччи признается, что и не думал об этом. Его прежде всего привлекли актерские качества Дева Пателя. Он увидел актера еще в фильме "Лион" и был сражен его харизмой и умением работать с чувствами своего героя. "Дев был единственным, о ком я думал, и единственным, с кем я поговорил. Я так обрадовался, когда он сказал "да", потому что плана Б у меня не было", - рассказал режиссер.
В фильме снялись и другие актеры с нетипичной для диккенсовских героев внешностью. Владельца юридической конторы и запойного алкоголика Уикфилда играет британец с китайскими корнями Бенедикт Вонг, а его дочь Агнес - на четверть африканка Розалинд Элизар. Подходя к полю, заминированному упреками в исторической недостоверности, Ианнуччи просто улыбнулся и пошел прямо на него, сделав вид, что этого поля нет.
В новой экранизации "Копперфилда" приняли участие и другие известные актеры. Хью Лори (Берти Вустер из "Дживса и Вустера" и доктор Хаус из "Доктора Хауса") сыграл мистера Дика - чудака, живущего в доме у двоюродной бабушки Дэвида Копперфилда, занятого главным образом тем, что он день-деньской запускает в небо воздушного змея. Эксцентричную бабушку играет Тильда Суинтон ("Хроники Нарнии", "Что-то не так с Кевином", "Загадочная история Бенджамина Баттона").
Злобную сестру Мардстона, отчима Дэвида, играет Гвендолин Кристи, известная зрителю по "Игре престолов", где она сыграла Бриенну Тарт.
Не обычный роман воспитания
Отдельной любви Армандо Ианнуччи удостоилась Англия. В отличие от многих других экранизаций Диккенса, фоном которых служат викторианские интерьеры и лондонские улицы, в новом фильме Ианнуччи много свежей и розовощекой провинции. Живописные места для съемок его команда выбирала долго и пристрастно по всей стране: побережье снимали в Норфолке, викторианскую фабрику - в восточном Лондоне, а улицы викторианского Лондона - в городке Кингс-Линн. Постоялый двор был найден в историческом городке Бери-Сент-Эдмундс.
Света и цвета в новой картине Ианнуччи куда больше, чем бывает в пасмурной Англии. Съемочная группа нарядила героев в яркие, местами вычурные костюмы, а солнечные лучи пронизывают бутылки, которые на фабрике штампует юный Копперфилд, и ласково освещают дорогу, на которой его ограбили. Все возможное было сделано для того, чтобы картина была как можно меньше похожа на все предыдущие экранизации Диккенса.
И весь фильм получился словно подсвеченный изнутри и оттого не похожий на роман воспитания. Детство Дэвида Копперфилда, которого в популярном литературоведении принято считать образцовым несчастным ребенком, у Ианнуччи заиграло красками и оказалось, несмотря ни на что, теплым и радостным. Если бы Диккенс увидел, что сделал Ианнуччи с самым автобиографическим из его романов, он бы улыбнулся.