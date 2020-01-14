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Несгибаемый социалист, борец с мировым империализмом, друг ХАМАС, поклонник Фиделя Кастро и Уго Чавеса, полноправный соавтор раздрая, в который британская политика погрузилась из-за брексита. Джереми Корбин уходит с поста лидера Лейбористской партии.

В понедельник, 13 января, закончился первый этап выдвижения кандидатов на пост лидера одной из двух ведущих партий Британии. В борьбу за право сменить Джереми Корбина, который привел партию к оглушительному провалу на декабрьских выборах, вступили пять человек.

Избрание социалиста Корбина в 2015 году лидером Лейбористской партии Британии было таким же признаком смутного времени, времени поляризации избирателей, недовольства устоявшимся порядком и неясного запроса на перемены, что и избрание Дональда Трампа, и локальные успехи популистов в других странах Европы, и результат референдума о членстве Британии в ЕС.

Тори в ответ на этот запрос качнулись в сторону евроскептицизма, лейбористы - шарахнулись влево от респектабельного центристского "нового лейборизма" Тони Блэра.

Пусть брексит и был затеей консерваторов, но роль личности Корбина во всей этой истории оказалась огромной.

Можно только гадать, какими были бы, например, результаты последних выборов, если бы у руля Лейбористской партии стоял менее левый и отчетливо проевропейский политик.

Но во главе лейбористов был Корбин с его демонстративной левизной и катастрофически невнятной позицией в отношении выхода из Евросоюза - и партия потеряла почти десятую часть избирателей, голоса проевропейских британцев оказались раздроблены, а тори во главе с брекситером Борисом Джонсоном, прибавив всего 1,2% голосов по сравнению с предыдущими выборами, одержали уверенную победу.

Сам Корбин, согласно одному из декабрьских опросов, оказался самым непопулярным лидером оппозиции за последние полвека: его деятельность одобряют всего 16% респондентов, осуждают же - 76%. У Бориса Джонсона баланс тоже отрицательный, но гораздо меньше: 35% против 47%.

По мере развития сюжета с брекситом Джереми Корбин и его соратники вообще показали удивительный результат: в ситуации, когда правящая Консервативная партия завела страну в глубочайший политический кризис и по всем понятиям должна была бы сдать власть, лейбористы и лично их лидер не смогли даже сравняться по популярности с провалившимися тори, не говоря уже о том, чтобы уверенно их победить.

Image caption Молодой депутат парламента Джереми Корбин 35 лет назад в эфире Би-би-си. Его взгляды с тех пор не очень изменились

Слишком многие британские избиратели и политики сочли, что взгляды и позиция Джереми Корбина не позволяют доверить ему пост премьера.

В части внутренней политики Корбин - совсем не "троцкист", как его называют политические оппоненты, а программные обещания лейбористов вроде ренационализации железнородорожных компаний и коммунальных сетей во многих других странах считались бы вполне умеренной левой повесткой. Но в Британии, как выясняется, все-таки недостаточно много избирателей, которых привлекают эти обещания и "защита прав трудового народа", о которой почти в каждой речи говорят Корбин и его соратники.

Кроме того, немалую роль сыграли взгляды Корбина на международную политику.

"Взгляды мистера Корбина на НАТО и "Трайдент" (программа перевооружения подводных лодок с ядерным оружием - Би-би-си) - вот настоящая и реальная угроза британской безопасности, - заявил в 2015 году, перед избранием Корбина, министр финансов в правительстве тори Джордж Осборн. - Он утащит партию влево, перечеркнув десятилетия межпартийного согласия по важнейшим вопросам".

Image caption В 1988 году Джереми Корбин боролся с реформами "железной леди" Маргарет Тэтчер

Джереми Корбин - из тех самых левых борцов за мир и врагов "мирового империализма", которых во время холодной войны с таким размахом использовал Советский Союз, и таковым он и остался.

"Он - неперестроившийся троцкист, чьи взгляды оказались заморожены в том виде, в каком они были, когда он сходил на свою первую демонстрацию в конце 1960-х. Корбин - вечно бунтующий подросток. Не было такого левого движения, которое ему бы не нравилось, и не было такого капиталистического предприятия, к которому он не питал бы отвращения", - это писал о Корбине в 2015 году публицист Лео Маккинстри, который в течение десяти лет постоянно контактировал с Корбином, поскольку состоял в той же местной ячейке лейбористов на северо-востоке Лондона.

"НАТО и мировой империализм"

Корбин никогда впрямую не поддерживал путинскую Россию - он лишь время от времени призывал к диалогу с ней.

"Стал ли бы я разговаривать с Путиным? Конечно. Но я задал бы ему жесткие вопросы о правах человека в России, об этих событиях и вообще об основах наших отношений", - сказал Корбин Би-би-си в 2018 году, вскоре после отравления Скрипалей в Солсбери.

Но у Корбина и СССР, а затем и России, всегда находились общие враги и друзья.

Один из этих врагов - НАТО.

"38 шагов мирового империализма к войне посредством НАТО", - так была озаглавлена статья Корбина в газете британских коммунистов Morning Star. Корбин был колумнистом этой газеты много лет, до самого избрания лидером партии.

"После распада Советского Союза страны НАТО могли бы повнимательнее отнестись к словам господина Горбачева о новом европейском доме. Они бы могли подумать об Организации безопасности и сотрудничества в Европе как о новой основе будущего европейского сотрудничества и безопасности, а не о расширении НАТО до самых российских границ", - говорил Корбин в 1998 году в Палате общин во время дискуссии о расширении блока. Это практически дословное повторение тогдашней официальной позиции Москвы.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption 11 января 2020 года Джереми Корбин вышел на демонстрацию против войны с Ираном

Прошли годы, расширение состоялось, причем прошло спокойно, но Корбин остался непоколебим. "Мы, радикальные левые в профсоюзах и Лейбористской партии, должны быть реалистами и говорить, что НАТО - это огромная проблема и огромная сложность, и мы должны вести кампанию против силы НАТО, ее влияния и ее глобального охвата, потому что это - угроза для мира и безопасности во всем мире", - это Корбин говорил уже в 2011 году.

В 2014 году Корбин заявил, что украинский кризис - это одно из следствий постоянного стремления НАТО и ЕС расширяться на восток. Одновременно Корбин осудил и Россию за аннексию Крыма.

Впрочем, он при этом никогда не призывал впрямую к выходу Британии из НАТО, а Лейбористская партия при нем заверяла в своих предвыборных манифестах, что не просто сохранит верность альянсу в случае прихода к власти, но и продолжит финансировать вооруженные силы в объеме не меньше 2% ВВП.

Логика борьбы с, выражаясь советскими штампами, "американским империализмом" и "израильской военщиной" привела Корбина и к общим с СССР и путинской Россией друзьям.

Это, например, ХАМАС и "Хезболла". Корбин - давний член британской организации "Кампания солидарности с Палестиной".

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Джереми Корбин с единомышленниками под плакатом "Прекратить блокаду Газы!" 2009 год.

Раньше Корбин дружил с Ирландской республиканской армией. Оппоненты и сейчас не упускают случая напомнить ему, как он в 1984 году пригласил лидера политического крыла ирландских республиканцев Джерри Адамса и с ним - пару бывших бойцов ИРА в парламент через пару недель после того, как ирландские сепаратисты устроили взрыв в Брайтоне, который лишь чудом не убил Маргарет Тэтчер.

В ответ на упреки насчет дружбы с теми, кого многие считают террористами, Корбин не раз отвечал, что не поддерживает насильственные акции, а лишь пытается наладить мирный диалог со всеми сторонами.

Корбин - поклонник покойных латиноамериканских левых революционеров Фиделя Кастро и Уго Чавеса.

"Спасибо Уго Чавесу за то, что показал, что о бедных нужно заботиться и что богатство можно поделить. Его заслуги перед Венесуэлой и всем миром огромны", - написал Корбин в "Твиттере" в день смерти венесуэльского правителя, 5 марта 2013 года.

Пропустить Twitter пост , автор: @jeremycorbyn Thanks Hugo Chavez for showing that the poor matter and wealth can be shared. He made massive contributions to Venezuela & a very wide world — Jeremy Corbyn (@jeremycorbyn) 5 марта 2013 г.

Через три с половиной года умер и Фидель Кастро.

"Это огромная фигура в новейшей истории, в борьбе за национальную независимость и за социализм XX века. У Кастро было множество достижений, от создания систем здравоохранения и образования мирового класса до послужного списка Кубы в деле международной солидарности. При всех его недостатках [...] Кастро будут помнить как интернационалиста и борца за социальную справедливость", - откликнулся на эту смерть Корбин.

Брекситер во главе партии еврофилов

Причина мучительных колебаний и под конец уже невыносимой невнятности позиции Корбина относительно брексита общеизвестна: он сам всю жизнь был противником Евросоюза.

Во главе партии, три четверти избирателей которой по опросам были против выхода из ЕС, оказался 70-летний евроскептик, который не привык изменять своим воззрениям, сложившимся еще полвека назад.

При этом, если многие евроскептики-консерваторы не любят Евросоюз за где-то реальную, а где-то мнимую левизну, за зарегулированность и бюрократию, то социалист Корбин всю жизнь выступал против Евросоюза с ровно противоположной позиции: он считает, что это - проект мирового капитала.

"Если принцип, на котором будет строиться европейская экономическая политика, состоит в том, что капитал сможет свободно выбирать, где его дом, то социальная политика, касающаяся жилищного вопроса, безработицы - или занятости - обречена оставаться вопросом второстепенной важности", - говорил Корбин в Палате общин 27 лет назад, во время дебатов о Маастрихтском договоре, то есть о преобразовани Европейского экономического сообщества в Европейский союз.

"Цель этого проекта всегда заключалась в том, чтобы создать в Европе огромный свободный рынок, постоянно ограничивая при этом власть национальных парламентов", - а это постаревший бунтарь-лейборист писал 17 лет спустя, в 2009 году. В этом последнем он сходится с евроскептиками-тори: они тоже говорят, что ЕС отнимает у стран-участниц все больше суверенных прав.

На референдуме 1973 года, когда британцы задним числом одобрили вступление страны в Европейское экономическое сообщество, 24-летний Корбин голосовал против. Затем он, уже как депутат парламента, голосовал в 1993 году против Маастрихтского договора, в 2008-м - против Лиссабонского договора, в 2011 и 2016 - за проведение референдума о выходе Британии из ЕС.

Ожидание перемен

Большинство видных политиков-лейбористов, в том числе большинство кандидатов в преемники, полагает очевидным, что после такого провала партия должна серьезно измениться. Многие говорят, что лейбористы должны оставить "корбинизм" и вернуться на более умеренные, центристские позиции.

Произойдет ли это на самом деле - пока непонятно.

Процедура выборов нового лидера Лейбористской партии - очень долгая, итоги будут объявлены только 4 апреля.

О претендентах сейчас мало кто слышал за пределами Британии, но кто-то из них скоро станет очень известен. Тем более, что этот кто-то, вполне возможно, станет следующим премьер-министром.

Согласно опросам, пока лидером гонки выступает теневой министр брексита, 59-летний Кир Стармер. Он считается более умеренным политиком, чем Корбин, и он - решительный сторонник сохранения как можно более тесных связей с ЕС.

Кроме Стармера, политические комментаторы больше всего обращают внимание на Ребекку Лонг-Бейли и Джесс Филлипс.

40-летнюю Лонг-Бейли они называют "продолжением Корбина". 38-летняя Филлипс, наоборот, все последние годы жестко критиковала Корбина.