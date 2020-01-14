Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Трамп обещал сталеварам рабочие места как трофей китайской войны. Пока не получилось

В главной битве первого президентского срока Дональда Трампа объявлено перемирие. США поставили на паузу самую масштабную торговую войну современности и подсчитали потери от наступления на Китай. В проигрыше оказались сами американцы.

За полтора года Трамп обложил пошлинами китайский импорт в США на 370 млрд долларов в год. Эффект проявляется постепенно, и только сейчас экономисты смогли с некоторой точностью подвести первые итоги.

Их вердикт: выставленный китайцам счет оплачивают американские потребители и бизнес.

Они уже потеряли на этой войне миллиарды долларов. И счет этот далеко не окончательный.

Экономисты американского центробанка преподнесли к Рождеству неприятный сюрприз Белому дому. Они опубликовали сразу два анализа последствий торговой войны, в которых пришли к выводу, что пошлины Трампа не достигли желаемого результата.

Они привели к росту издержек, а не занятости и производства в промышленности. И вопреки теории не заставили Китай снизить цены и понести убытки.

Все бремя дополнительных затрат легло на плечи американских импортеров, которые либо недосчитались прибыли, либо переложили расходы на потребителей, повысив цены.

Трамп против всех

Исследователи оговариваются, что это первые оценки влияния торговой войны на американскую экономику, и в долгосрочной перспективе агрессивная политика Трампа может принести и другие результаты.

Но, с другой стороны, их оценки касаются только части потенциального ущерба, поскольку основаны на статистике, а не опросах, и не учитывают пессимизм и осторожность бизнеса, порожденные торговой войной.

Неуверенность в том, какими будут условия торговли завтра, заставляет предпринимателей откладывать инвестиции на потом, что замедляет создание новых рабочих мест и прирост богатства Америки.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Трампа любят не за цифры в отчете центробанка, а за обещания создать рабочие места. На этой любви он рассчитывает осенью переизбраться на второй срок

Выводы экономистов подкрепляют решение администрации Трампа отказаться от эскалации торгового спора.

Трамп хотел было ввести пошлины на оставшиеся 160 млрд долларов китайского импорта, но передумал после небольших уступок со стороны Китая. После нескольких месяцев переговоров мини-сделку согласовали в декабре, а подпишут 15 января.

Однако это только промежуточный, самый простой и незначительный шаг к заявленным целям войны: заставить Пекин отказаться от кражи американских технологий и господдержки китайских компаний, чтобы выровнять условия для конкуренции, сократить дефицит торговли с Китаем и предотвратить потерю экономического и технологического первенства США в мире.

Мало кто верит, что эту задачу можно решить к осенним президентским выборам, на которых Трамп рассчитывает переизбраться на второй срок. Однако почти все уверены, что сторонников Трампа временные неудачи в его многочисленных войнах не печалят.

Трамп наступает на мировой порядок по всем фронтам. Он вывел США из борьбы с глобальным потеплением и ядерной сделки с Ираном. Но главный урон нанес мировой торговле.

При нем США развязали полномасштабную войну пошлин с Китаем, разорвали соглашения с главными партнерами - Европой, Канадой и Мексикой - и сломали полувековую систему правил Всемирной торговой организации, заменив ее правом сильнейшего.

Торговые войны Трампа уже обошлись планете в 700 млрд долларов, подсчитал МВФ.

Это прежде всего недополученные доходы от нереализованного экономического роста: если бы не война, мир был бы богаче примерно на эту сумму. Однако есть и прямые убытки.

Их несут те, кому Трамп обещал новые рабочие места и защиту от недобросовестной конкуренции со стороны Китая, когда говорил полтора года назад: "Торговые войны - это хорошо, и в них легко победить".

Пошлины вместо масла

Экономисты разошлись с президентом в оценках того, что хорошо, а что плохо.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Из-за новых торговых барьеров американские фермеры теряют доходы и рынки сбыта

"Мы оценили вероятные последствия для американского потребителя и обнаружили, что к концу 2018 года новые импортные пошлины обошлись импортерам и потребителям в дополнительные 4,4 млрд долларов", - поделились своими расчетами экономист Федерального резервного банка Нью-Йорка и два американских профессора экономики.

В самом исследовании они назвали его результаты неожиданными.

"Теория международной торговли предполагает, что когда крупная держава вроде США вводит импортные пошлины, это вынуждает иностранных поставщиков снижать цены", - пишут они.

Однако до сих пор ни одна большая страна такого себе не позволяла, и у экономистов не было возможности проверить теорию на практике. И вот она появилась - благодаря Трампу.

"К нашему удивлению мы обнаружили, что в большинстве секторов экономики США пошлины полностью легли на плечи американских фирм и потребителей".

Кроме того, компаниям пришлось потратиться на адаптацию к новой реальности и перевод производства из Китая в другие страны. Вопреки ожиданиям Трампа, главным направлением оказалась не Америка, а Вьетнам и другие страны Юго-Восточной Азии.

Импорт в США сократился, а цены выросли. И это только начало.

Экономисты выяснили, что 10-процентный тариф привел к сокращению импорта на 10% в первые три месяца, а в последующие месяцы его сдерживающее влияние постепенно удваивается. Так что эффект от пошлин, введенных в октябре 2018 года, только начинает проявляться в полной мере.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption "Вернем нашим фермерам былое величие" - Трамп раздает пострадавшим от торговой войны кепки и субсидии

Исключением оказалась лишь сталелитейная промышленность, где затраты взяли на себя как раз иностранные поставщики. Китай занимает среди них скромное десятое место.

"Это хорошие новости для американских потребителей стали, но плохие - для людей, которые надеялись, что пошлины вернут им потерянные рабочие места", - пишут экономисты.

Трамп пообещал сталеварам пошлины на импортную сталь еще перед выборами и сдержал слово в марте 2018 года. Компании обрадовались и наперебой стали делиться планами увеличения производства и найма.

Но роста не вышло - всего 2%. А людей не нанимают, а наоборот, увольняют: как раз перед выходом этого исследования американская U.S. Steel Corp. объявила о закрытии гигантского предприятия под Детройтом и увольнении полутора тысяч работников.

Убытки больше выгоды. Пока

Другая группа исследователей в то же время доказала, что пошлины Трампа не только сократили предложение импортных товаров и привели к росту цен, но и подорвали, а не увеличили экспорт из США и доходы американских компаний от поставок товаров за границу. Общая картина не ухудшилась только благодаря невиданному буму в нефтегазовой промышленности, который компенсировал провал экспорта продукции других отраслей.

Основной урон тут нанесли ответные меры Китая, прицельно вводившего ответные пошлины против традиционных избирателей Трампа - фермеров. Белый дом компенсировал им убытки субсидиями: на это пошли собранные с американских потребителей и импортеров тарифы на китайский импорт.

Но страдает не только сельское хозяйство. Американская торговая палата выяснила, что каждый второй штат США сталкивается с ответными пошлинами - китайскими или европейскими - в размере не менее 25%. И составила подробную карту ущерба от торговой войны.

Экономисты центробанка США вынесли приговор: протекционизм в той форме, в которой его реализует Трамп, не достигает заявленных целей.

"Мы выяснили, что преимущества, которые дают традиционные меры защиты от импорта, в краткосрочной перспективе полностью сводятся на нет ввиду потери конкурентоспособности из-за ответных мер и роста себестоимости", - говорится в их отчете.

"Полученные нами результаты показывают, что пошлины не привели к росту выпуска или занятости в промышленности даже с учетом роста цен производителей. И хотя долгосрочные последствия этой тарифной политики могут оказаться отличными от наших оценок, полученные выводы позволяют предположить, что на сегодняшний день пошлины не привели к оживлению производственного сектора США".