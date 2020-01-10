Меган и Гарри: нельзя просто выживать, надо жить полной жизнью

Media playback is unsupported on your device Дети, деньги и престол: как Гарри и Меган отказались от регалий.

Меган Маркл была известной американской актрисой, активной феминисткой, много времени уделявшей благотворительности. Принц Гарри, повеса и военный, считался одним из самых завидных женихов. Летом 2016 года общий знакомый свел их в Лондоне.

"Прекрасная" Меган "слегка оступилась и упала прямо в мою жизнь", - признался позже Гарри журналистам. Он сразу понял, что она - та самая "единственная".

Потом были еще две встречи, после чего пара уехала в отпуск в Ботсвану любоваться звездным небом.

По словам самого Гарри, они влюбились "так невероятно стремительно", что это явно было "предначертано звездами".

Эта любовная история стала настоящим подарком для британской прессы. Еще бы - золотая пара, которая говорит на одном языке с молодежью, привлекает всеобщее внимание, да к тому же придает всему монархический блеск.

Правда, несколько месяцев Меган и Гарри сознательно укрывались от фотографов, и лишь во время игр для военных-инвалидов Invictus Games в Торонто в 2017 году, одним из организаторов которых был принц Гарри, пару наконец-то сфотографировали вместе, держащимися за руки и радостно улыбающимися.

Однако в этой сказочной истории с самого начала содержались намеки на то, что ожидать традиционного "счастливого конца" не стоит.

"И жили они долго и счастливо" - это не про Гарри и Меган.

Когда в конце 2016 года Гарри подтвердил факт своих отношений с Меган, он одновременно буквально обрушился на прессу.

Гарри рассказывал о ежедневных юридических баталиях с целью не допустить публикации очередной фальшивки, о попытках фотографов и репортеров пробраться к Меган в дом, о постоянной "бомбардировке" близких им людей.

Ситуация продолжала ухудшаться, однако несмотря на это, а может быть, именно поэтому, Меган и Гарри становились все ближе, и в сентябре 2017 года Меган призналась журналу Vanity Fair: "Лично мне очень даже нравится эта великолепная любовная история".

Тут уже пресса приготовилась услышать звон венчальных колоколов, и ждать этого звона пришлось недолго.

Media playback is unsupported on your device Принц Гарри и Меган Маркл перестанут быть "старшими членами" британской королевской семьи

В ноябре 2017 года Гарри преклонил перед Меган колено и сделал ей предложение, после чего состоялся праздничный ужин в Кенсингтонском дворце: пара закусила наскоро приготовленным жареным цыпленком.

Гарри сам придумал дизайн обручального кольца: два бриллианта, принадлежавших его покойной матери принцессе Диане, и в середине - еще один бриллиант из Ботсваны.

В откровенном интервью Би-би-си они рассказали, что Меган завершит карьеру актрисы и вместе с мужем сосредоточится на общественных проектах, к которым давно питает интерес.

По мере приготовления к свадьбе, назначенной на май 2018 года в Виндзоре, стало очевидно, что эта королевская чета все будет делать по-своему.

И в самом деле, хотя на свадьбе, которую транслировали на весь мир, было и великолепное традиционное платье, и разодетые подружки невесты, и трогательные обещания, все же создалось впечатление, что это современная свадьба современных людей, которые по-своему видят будущее королевской семьи.

Свадебным подарком для молодоженов стал титул герцога и герцогини Сассекских и собственная резиденция в Виндзоре, Фрогмор-коттедж.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption На шестом месяце беременности герцогиня Сассекская призналась, что не знает пол будущего ребенка

В октябре того же года молодая чета отправилась с первым королевским визитом в Австралию, Новую Зеландию, Фиджи и Тонга. Вояж длился 16 дней, и именно тогда Гарри и Меган поделились с миром новостью о том, что ожидают первенца.

Арчи Харрисон Маунтбеттен-Виндзор, седьмой в очереди на престол и восьмой правнук королевы, появился на свет 6 мая 2019 года.

Гарри, присутствовавший при родах, признался, что "не задумываясь, готов умереть" за сына. Они с женой не допустили повторения истории с герцогиней Кембриджской, которую фотографы и журналисты целыми днями стерегли у порога больницы. Прессе сразу дали понять, что никакой информацией делиться не будут, разве что сообщат о самом факте рождения наследника.

И все же пристальное внимание прессы не могло не отразиться на молодых родителях.

Ярость и раздражение по поводу некоторых публикаций переросли из закулисной схватки между редакторами и дворцом в полномасштабную войну, развернувшуюся на глазах у публики.

На вопрос журналистов, как Меган справляется со всем этим, она призналась, что давно говорила Гарри, что просто справляться и выживать недостаточно, смысл жизни не в этом, а в том, чтобы дышать полной грудью.

Сейчас Меган судится с Mail on Sunday, обвиняя газету в незаконной публикации частных писем, а Гарри подал иск в Высокий суд против таблоидов Sun, News of the World и Daily Mirror, обвиняя их в незаконном прослушивании телефонов.

Правообладатель иллюстрации Chris Allerton/SussexRoyal Image caption Арчи был крещен в ходе закрытой церемонии, на которую представителей прессы не допустили

В конце этого сложного года Гарри и Меган устранились от исполнения своих рождественских королевских обязанностей и вместе с маленьким Арчи отправились в канадскую провинцию Британская Колумбия.

Там они обдумали свой следующий шаг, и в начале нового года случилась сенсация: они заявили, что складывают с себя практически все церемониальные королевские обязанности.

При этом Гарри не стал советоваться ни с отцом, принцем Чарльзом, ни с братом, принцем Уильямом.

Вместо этого Гарри и Меган просто сообщили в "Инстаграме", что отныне не будут пользоваться отведенным на церемониальные мероприятия бюджетом, но и исполнять королевские обязанности перестанут.

Счастливый конец - вернее, продолжение своей жизни - они пока видят в Северной Америке и отчасти в Великобритании, где они вместе с Арчи будут строить новое будущее.