Гарри и Меган частично ушли из семьи. Как это вообще возможно?

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Частичное отречение от своих обязанностей принца Гарри и его жены Меган Маркл - главная тема последних суток в Великобритании. Остальная часть королевской семьи в ярости и гневе, а что делать дальше - непонятно, потому что ничего похожего в истории не было.

Поздно вечером 8 января Гарри и Меган сообщили о своем решении в инстаграме.

Они хотят лишь частично исполнять обязанности членов королевской семьи, получить финансовую независимость и жить не только в Великобритании, но и в Северной Америке. И, тем самым, сыграть новую, прогрессивную роль в истории двора.

Такое раньше было?

Нет, ничего похожего. Члены королевской семьи покидали ее и раньше, но это было отречение с лишением всех титулов и содержания.

Эксперты по королевской семье вспоминают лишь короля Эдварда VIII, который в 1936 году отрекся от престола, чтобы жениться на американке Уоллис Симпсон. Она, как Меган Маркл, была американкой - и тоже разведенной, даже дважды.

Но на этом сходство и заканчивается: король Эдвард не был так популярен, как принц Гарри, и сразу после отречения он лишился любого влияния на королевскую семью.

Как отреагировал двор?

Формально, коротко и официально. "Мы понимаем их желание пойти своим путем, но есть сложные нюансы, и потребуется время, чтобы разобраться в них", - гласит текст официального заявления.

На самом же деле, применимо к этому заявлению эксперты используют слова вроде "яростное", "ошеломляющее" или "гневное". Об этом говорит сам факт того, что дворец сделал заявление - обычно он не комментирует ничего, а внутрисемейные дела - особенно.

Источники корреспондента "Би-би-си" по делам королевской семьи Джонни Даймонда говорят, что двор был в шоке. И не только потому, что Гарри и Меган вообще сделали такое заявление. По словам источников, ни один человек в королевской семье не знал о том, что такой шаг готовится.

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О своем разочаровании заявил и Томас Маркл - отец Меган. От других подробностей он воздержался.

Единственное, что понятно о положении принца Гарри в семье, - пока он не заявил об отречении, он все равно останется шестым в очереди на престол.

Где они будут жить?

Из официального заявления понятно только то, что на две страны, и одна из них - это по-прежнему Великобритания.

По данным таблоидов, семья герцога и герцогини Сассекских хотела бы на время жизни в Англии сохранить за собой Фрогмор-коттедж - дом рядом с Виндзорским дворцом, где пара жила до последнего времени. Специально для них он был отремонтирован за 2,4 млн фунтов налогоплательщиков.

По самой популярной версии британской прессы, второй страной для жизни Меган и Гарри станут США. Там Меган Маркл жила, и там она чувствует себя в безопасности от британских таблоидов, которые сделали ее жизнь в Лондоне невыносимой.

Источники таблоида Sun настаивают, что пара будет жить не в США, а в Канаде. Эта страна является частью Британского Содружества, там принц Гарри и Меган Маркл провели шестинедельные каникулы этой зимой.

И даже новый официальный сайт Гарри и Меган, как обратили внимание таблоиды, создан канадской компанией.

"Би-би-си" провела опрос жителей на улицах Канады, те сказали, что будут только счастливы принять у себя герцога и герцогиню Сассекских.

На что они будут жить?

Прямо сейчас совсем непонятно. Членам королевской семьи запрещено зарабатывать деньги за редчайшими исключениями.

Например, принц Гарри зарабатывал сам во время прохождения воинской службы. Его оклад составлял 36 тысяч фунтов в год - это больше, чем в среднем по стране (29,5 тысяч фунтов в год), но меньше, чем в среднем по Лондону (36,6 тысяч в год).

Image caption Первые и пока последние деньги в своей жизни принц Гарри заработал во время службы в армии

В 2018-2019 годах за исполнение своих публичных обязанностей они получили около 5 млн фунтов - из фонда принца Чарльза. Кроме того, Гарри и Меган полагается около 5% из гранта, который королевской семье дается из бюджета. В 2018-2019 годах общий размер этого гранта составлял 82 миллиона фунтов.

Возможно, принц Гарри и Меган смогут зарабатывать за счет своего благотворительного фонда. Они упомянули его в своем официальном заявлении.

Но и без этого они не станут бедными людьми - у Гарри есть наследство от его матери, принцессы Дианы, Меган Маркл - перед тем, как уйти в королевскую семью - получала по 50 тыс. долларов за участие в каждом эпизоде сериала "Форс-мажор" (The Suits; всего она снялась в 134 его эпизодах).

Кроме того, Меган получила несколько крупных гонораров за другие фильмы, в которых она снималась.

Что про это думают эксперты?

Об их растерянности можно судить по фразе одного из них: он сказал, что Гарри и Меган теперь чаще будут летать через океан, и это вызовет протесты экоактивистов, борющихся с выбросами в атмосферу.

Media playback is unsupported on your device Британские таблоиды назвали "взрывным" откровенное интервью Гарри и Меган.

Историк королевской семьи Кейт Уильямс сказала "Би-би-си", что Гарри и Меган - уже знаменитости мирового масштаба, и вряд ли любое их движение это изменит. Более того, по ее мнению, внимание к ним будет только возрастать по мере того, как королями станут сначала принц Чарльз, а потом и старший брат Гарри - принц Уильям.

Журналистка Пенни Джунор, специализирующаяся на королевской семье, сказала, что это было "более, чем странно" - принять такое решение, не поставив сначала в известность королеву.

Журнал Spectator отмечает, что Гарри и Меган поставили в сложное положение королеву. Если они не откажутся от своих титулов, то каждая их инициатива, каждое начинание и каждая ошибка будут рассматриваться сквозь призму британской королевской семьи.

Это будет несправедливо по отношению к наследникам престола - принцу Чарльза и принцу Уильяма, поэтому, пишет журнал, королеве придется занять чью-то сторону и, возможно, ей предстоит принять непростое решение.

А что говорят подданые?

Компания Brandwatch, специализирующаяся на анализе баз данных, посчитала, что за первые 12 часов после заявления принца Гарри и Меган Маркл в соцсетях их упомянули около 277 тысяч раз. 65% упоминаний были негативными, остальные - сочувствующими и поддерживающими.

Например, телеведущий Пирс Морган написал в "Твиттере": "Люди говорят, что я слишком критично настроен к Меган Маркл, но она покинула свою первую семью, своего отца, отдалилась от большинства старых друзей, разлучила Гарри и Уильяма, а теперь - Гарри и королевскую семью".

Сочувствующий принцессе актер Том Фелтон сказал: "Забавно будет посмотреть, как Sun и Mail будут оплакивать Меган и Гарри, как будто это не они на сто процентов виноваты в случившемся".

Таблоиды в первые сутки после заявления Гарри и Меган действительно выглядели растерянными. The Sun поместил на первую полосу слово "мегсит" - по аналогии с брекситом. Остальные говорили не столько о них, сколько о ярости остальных членов королевской семьи.

Тем временем, люди в соцсетях шутят, что посмотрели на Меган Маркл в роли самой себя в сериале The Crown.

Музей мадам Тюссо уже отделил восковые фигуры Гарри и Меган от фигур остальных членов королевской семьи и поставил их на отдельный постамент.