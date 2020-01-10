Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Одновременно с Сулеймани амерканская ракета убила командира ополчения Абу Махди-аль-Мухандиса

Группировка "Исламское государство" (запрещена в России) приветствовала смерть генерала Касема Сулеймани, командующего специальным подразделением "Аль-Кудс".

В своем заявлении джихадисты назвали убийство генерала актом божественного вмешательства, который помогает их делу. При этом они не упомянули Соединенные Штаты, вооруженные силы которых провели операцию против Сулеймани.

Приказ президента США Дональда Трампа об убийстве генерала Сулеймани повлек за собой целую цепь событий.

Прежде всего удар беспилотника отразился на не законченной еще войне против джихадистов.

Сразу же после смерти иранского военачальника коалиция во главе с США, которая ведет в Ираке борьбу против "Исламского государства", прекратила активные действия. Американцы, как и их союзники, объявили, что главной их задачей становится самооборона.

И с военной точки зрения, выбора у них не было.

Иран и отряды боевиков, которых он поддерживает, поклялись отомстить за убитых во время нападения. Американский беспилотник выпустил ракету по автомобилю Сулеймани, когда тот выезжал из багдадского аэропорта.

В результате американские военные и представители других западных стран, которые с ними работают, оказались под огнем.

Это очень хорошо для ИГ: теперь джихадисты смогут быстрее оправиться после недавнего разгрома и заново собрать силы, оставшиеся от "халифата".

На руку экстремистам играет и решение парламента Ирака, который быстро проголосовал за немедленный вывод американских сил из всех частей страны.

Правообладатель иллюстрации Anadolu Agency Image caption Американские и европейские инструкторы обучали иракскую армию и были советниками в войне против ИГ. На снимке - иракские бойцы и германский военный в лагере в Эрбиле.

"Исламское государство" уже много лет выживает несмотря ни на что. Да и само оно возникло на руинах "Аль-Каиды" в Ираке.

Чтобы освободить от ИГ обширную территорию в Ираке и Сирии, потребовалась масштабная военная операция, которая продолжалась в 2016 и 2017 годах.

Множество боевиков были убиты или пленены. Но это не уничтожило саму организацию. Она по-прежнему активна в некоторых регионах Сирии и Ирака, где она была традиционно сильна: джихадисты устраивают засады, занимаются вымогательством и отбирают у людей жизни.

У иракского государства есть элитные военные и полицейские подразделения, которые умеют действовать эффективно и которые в основном были обучены американскими и европейскими союзниками. А те появились в Ираке именно ради войны против "Исламского государства".

После убийства Сулеймани США прекратили обучение иракских сил - так же, как и активные операции. То же самое сделали Дания и Германия. Немцы вывозят своих военных инструкторов в Иорданию и Кувейт.

В боях с джихадистами больше всего рискуют именно иракские военные. Но от США и их союзников они получали - помимо обучения - жизненно важную логистическую помощь. А теперь американцы засели на своих базах.

У боевиков ИГ есть и еще один повод для радости. Дональд Трамп, отправляя дрон для удара по Сулеймани, преподнес им в подарок редкое зрелище: один их враг (президент США) убивает другого.

В 2014 году ИГ развернуло наступление, в результате которого были оккупированы обширные области в Ираке, включая второй город страны Мосул. Тогда ведущий шиитский имам Ирака великий аятолла Али аль-Систани призвал всех своих последователей к оружию - воевать с суннитскими экстремистами.

Молодые шииты тысячами добровольно вступали в ополчение. Касем Сулеймани и его элитное подразделение "Аль-Кудс" сыграли большую роль в превращении этих отрядов в вооруженные армейские подразделения, которые жестко и порой жестоко противостояли ИГ.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Шиитское ополчение, финансирумое Ираном, играло ключевую роль в войне против джихадистов (на фото - бойцы в аэропорту "Таль-Афар" в 2017 году)

Сейчас группировки, поддерживаемые Ираном, влились в более широкое иракское ополчение "Хашд аль-Шааби" ("Всенародная мобилизация"). Полевые командиры превратились в политиков.

И если в 2014-м у иракских ополченцев и у американцев был один общий враг, позднее шиитские боевики начали возвращаться к своей предыстории. А корни шиитской вооруженной борьбы лежат в сопротивлении американской оккупации, которая началась после вторжения в Ирак в 2003 году.

Боевики "Хашд аль-Шааби" убили немало американских солдат - во многом при помощи именно тех навыков и более совершенного оружия, которые им обеспечил Сулеймани. Это одна из причин, которые президент Трамп назвал в качестве объяснения своего решения об убийстве.

Америка и иранцы начали скатываться к войне с того момента, как Трамп в одностороннем порядке расторг ядерную сделку с Тегераном в 2018 году.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption После американских авиаударов протестующие пошли штурмом на посольство США в Багдаде

Шиитские бойцы снова начали нападать на американцев еще до гибели Сулеймани.

В конце декабря было совершено нападение на базу на севере Ирака, в результате чего погиб американский инженер. В ответ США нанесли авиаудар, в котором были убиты по меньшей мере 25 боевиков группировки "Катаиб Хезболла".

Лидер этой группировки Абу Махди аль-Мухандис встречал генерала Сулеймани в багдадском аэропорту и взлетел на воздух вместе с ним в одной машине.

Как показывает история, джихадистские экстремисты процветают там, где царит нестабильность и хаос, когда их противники ослаблены и раздроблены.

Такое уже происходило, и с большой вероятностью может повториться опять.