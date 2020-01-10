"Мне нужна мужская кровь, иначе я ослепну". История женщины с синдромом Шегрена
39-летней Джо Дэниэлс необходима мужская кровь, иначе она ослепнет. Причина в редком аутоиммунном заболевании, синдроме Шегрена. Но в Британии не хватает доноров-мужчин.
Из-за синдрома Шегрена у Джо воспаляются слезные железы, а на роговице появляются язвы.
Чтобы бороться с этими симптомами, Джо закапывает в глаза специальную сыворотку, которая делается из крови мужчин. Мужская кровь содержит много железа, и благодаря этому идеально подходит для сыворотки, говорит Джо.
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Организм женщин во время беременности вырабатывает антитела, из-за которых их кровь становится непригодной для некоторых типов переливания и для того, чтобы делать из нее ряд препаратов. Сыворотка для Джо - один из таких препаратов.
Однако в Британии не так много доноров-мужчин: в прошлом году только 41% новых доноров в Британии были мужского пола.
"В полной темноте"
Когда Джо Дэниэлс начала с пугающей быстротой терять зрение, ее жизнь перевернулась.
"У меня начали чесаться глаза, а потом зрение резко ухудшилось и начались боли", - рассказывает Джо. - За четыре недели я оказалась в полной темноте, хотя до этого зрение было нормальным".
"Что еще хуже, это началось под Рождество, и быстро получить медицинскую помощь я не могла", - говорит она.
Лекарство искали долго - несколько видов стандартной терапии не помогли Дэниэлс, и она уже начала бояться, что потеряет зрение навсегда.
Тогда врачи решили попробовать нестандартное решение: сыворотку из мужской крови.
"Сейчас я вижу только благодаря мужчинам, которые сдают кровь для сыворотки, чтобы такие люди, как я, закапывали ее в глаза каждый час".
"Если мужчин-доноров перестанет хватать, то эта сыворотка станет недоступной. И я снова начну слепнуть", - говорит она.
Синдром Шегрена поражает железы внешней секреции, в основном слезные и слюнные.
Чаще всего им страдают женщины в возрасте от 40 до 60 лет, хотя он иногда встречается у людей обоих полов и любого возраста. Сегодня способа излечиться от него пока не найдено.
Британия в прошлом году столкнулась с нехваткой доноров-мужчин: на каждую сотню доноров женского пола мужчин приходилось всего 70.
Мужчины не хотят сдавать кровь?
Национальная служба здравоохранения (NHS) хочет в этом году увеличить долю мужчин среди доноров на 26%.
"Нам нужно, чтобы в нынешнем году кровь начали сдавать 68 тысяч мужчин", - говорит сотрудник NHS Майк Стреддер.
"Мужская кровь может применяться в уникальных видах терапии, она может спасать жизни людей, но доноров-мужчин слишком мало. Дело не в том, чтобы получить как можно больше доноров, а в том, чтобы достичь нужного нам гендерного баланса".
За последние пять лет в Англии общее количество доноров упало почти на четверть, а количество доноров-женщин - только на 6%.