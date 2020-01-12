Животные-веганы. Почему все больше собак и кошек перестают есть мясо

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Стоит ли лишать питомцев мяса из-за изменения климата?

Вы случайно не стали с нового года веганом? Люди по всему миру все чаще присоединяются к "веганскому январю" - инициативе, когда вы весь месяц едите только еду растительного происхождения.

Смысл в том, чтобы внести посильный вклад в борьбу с изменением климата, ведь мясо-молочная промышленность - один из крупнейших источников выбросов парниковых газов в атмосферу.

Но приходило ли вам когда-нибудь в голову пойти еще дальше и сделать веганами своих домашних животных?

Если вы сами можете отказаться от продуктов животноводства, почему бы не привлечь к спасению планеты и мурзика с барбосом?

Питомцы-веганы. Зачем?

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Выбросы парниковых газов от мясной пищи домашних питомцев в США - как от 13,6 млн автомобилей

Кому-то это может показаться странным, но все больше владельцев домашних животных переключают их на растительный корм. Нет сомнений, что вдохновляют их на это выводы ученых.

В августе Межправительственная группа экспертов ООН по изменению климата (IPCC) опубликовала очередной крупный доклад - и он во многом о том, как постоянное потребление мясных и молочных продуктов в развитых странах усугубляет проблему с климатом.

По данным Британской ассоциации ветеринаров, домашние питомцы едят 12 процентов всего мяса, имеющегося в мире, но другие источники утверждают, что эта цифра может достигать 20 процентов.

В США количество парниковых газов, выделяемого при производстве мяса, съеденного за год всеми кошками и собаками, равносильно выбросам от 13,6 млн автомобилей, выяснили исследователи Университета Калифорнии в Лос-Анджелесе.

Так делают знаменитости

Правообладатель иллюстрации Peta Image caption Актер Хоакин Феникс кормит своих собак только веганской пищей

Еще один фактор, который подталкивает людей задуматься, как жизнедеятельность их питомцев влияет на окружающую среду, это пример знаменитостей.

В их числе - звезда фильма "Джокер" Хоакин Феникс, убежденный веган и защитник прав животных, благодаря которому меню на недавней церемонии вручения "Золотых глобусов" впервые было полностью веганским. Своих питомцев он тоже кормит только растительной пищей.

По данным исследования, опубликованного организацией "Общественная научная библиотека", треть владельцев домашних животных из Австралии, Канады, Финляндии, Новой Зеландии, Великобритании и США выражают готовность переключить своих питомцев на растительную еду.

Влиятельная мировая организация, выступающая за права животных, Peta, тоже призывает к переходу на веганские корма - при условии, что в них включен ряд важных добавок.

Peta предупреждает, что добавки действительно важны: без достаточного количества питательных веществ у животных могут начаться проблемы со слухом, кожей, костями, кишечником и репродуктивной системой.

Бордер-колли по кличке Брамбл

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Менять диету животных лучше под присмотром ветеринара

Сайт Peta рассказывает историю бордер-колли Брамбла - собаки, которая, по утверждению ее владелицы, прожила на вегетарианской диете больше 25 лет. При том, что в среднем собаки этой породы живут около 13,5 лет.

Хозяйка Брамбла британка Энн Херитэдж клянется, что это все благодаря растительному рациону собаки, состоявшему из риса, чечевицы и органических овощей. Она даже написала книгу под названием "Брамбл: собака, хотевшая жить вечно", которая вышла в 2012 году.

"История Брамбла демонстрирует, как можно обойтись без готовых кормов, производители которых выбрасывают массу парниковых газов в атмосферу и наносят вред животным через интенсивное животноводство", - написала Херитэдж в предисловии к своей книге.

Однако за годы, прошедшие с выхода книги, индустрия, которую критикует Херитэдж, стала внимательнее следить за движением в пользу отказа от мяса.

Собакам можно, но кошкам опасно?

Многие ветеринары уверены, что веганская диета не подходит кошкам.

"Хорошо, что заводчики животных стали больше интересоваться тем, как их питомцы влияют на окружающую среду, - говорит Даниэлла Дос Сантос, президент Британской ассоциации ветеринаров, в интервью Би-би-си. - Но если собак теоретически можно кормить вегетарианской пищей, то владельцев кошек я призывать к этому не стану".

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Ветеринары говорят, что лишать котов мяса рискованно

Эти рекомендации ассоциация обосновывает тем, что собаки - так называемые факультативные хищники и могут прожить без мяса. Кошки же - облигатные хищники, то есть они не могут получить необходимые им питательные вещества из окружающих их растений.

При этом, надежных исследований, которые бы показали, что рацион без мяса отвечает требованиям, предъявляемым к питанию кошек и собак, нет, добавляет Дос Сантос.

По словам Дос Сантос, без мяса у кошек могут развиться проблемы с сердцем.

Не из животных, но с мясом

Но Шэннон Фалконер, микробиолог из Гарвардского университета, нашла решение этой проблемы.

Фалконер - совладелица компании Because Animals, разработавшей искусственное мясо в лаборатории, и она утверждает, что корм для кошек без продуктов животноводства вполне возможен.

"Кошкам, как и любым другим живым существам, для здоровой жизни нужны питательные вещества. - Если мы достанем все важнейшее, что нужно кошкам, из неживотных источников - а мы знаем, что это возможно, - то кошки смогут жить без пищи животного происхождения", - настаивает Фалконер.

Что говорят владельцы животных-веганов?

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Ведущие ветеринары не одобряют веганскую диету для кошек

Британка Джоанна Фарр называет себя послом всех котов-веганов. Ее кот Мэджик, как она уверяет, веган уже более восьми лет и никогда не болел.

"У него есть все прививки, он каждый год проходит осмотр у ветеринара", - говорит она.

Фарр также отмечает, что ее питомец стал менее хищным по отношению к другим животным с тех пор, как его перевели на веганство.

Правообладатель иллюстрации Joanna Farr Image caption Джоанна Фарр говорит, ее кот стал менее хищным с другими животными

Интересно! Что надо делать?

Хотите приобщить питомца к веганству? Многие крупные производители корма для животных уже предлагают варианты без мяса.

Но если решите изменить рацион питания домашних животных, нужно наблюдать за их поведением и здоровьем, чтобы убедиться, что они получают необходимые питательные вещества.

"Даже диета, основанная на мясе, должна быть сбалансирована", - говорит Аарти Катрани из Королевского ветеринарного колледжа в Лондоне.

И еще одно… Веганство - не самый дешевый способ накормить вашего питомца. Учтите, что такой рацион может стоить дороже привычного.