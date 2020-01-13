Как компания Никиты Михалкова судится за бренд с образом Бесогона

Оксана Чиж Би-би-си
  • 13 января 2020
Никита Михалков Правообладатель иллюстрации Artyom Geodakyan/TASS

Компания режиссера Никиты Михалкова хочет получить исключительные права на изображение раннехристианского святого Никиты Бесогона. В Роспатенте им в этом отказывают.

Представители Михалкова несколько месяцев пытаются зарегистрировать в качестве товарного знака графическое изображение мужчины с нимбом, заносящего меч над бесом. Его образ появляется в начале каждого выпуска авторской программы кинорежиссера "Бесогон ТВ" на телеканале "Россия 24".

По мнению Роспатента, регистрация логотипа с "раннехристианским святым, апокрифическим великомучеником", который "известен и почитаем православной церковью", может оскорбить чувства верующих.

Решение о том, появится ли товарный знак с Никитой Бесогоном, теперь рассматривает Суд по интеллектуальным правам. Судье Сергею Рогожину предстоит решить, может ли коммерческое использование образа оскорбить чувства верующих, а также остается ли "Никита, побивающий беса" святым в сознании россиян и церкви.

Великомученик, святой, мифологический персонаж?

На первом и пока единственном заседании суда, состоявшемся 13 ноября, борьба за образ Никиты Бесогона в зале суда вылилась в теологический спор.

- То есть вы не согласны с тем, что он святой великомученик? Или только великомученик? - пытался понять позицию представителей компании Михалкова судья Рогожин.

- Что он известен, почитаем и святой, - перечислила юрист ООО "Бесогон" Наталья Ложкина.

- То есть не согласны, что он святой великомученик ....

- Не согласны, что он святой...

- И то, что он еще великомученик? - не сдавался судья Рогожин.

- Да, и то, что он великомученик, и то, что он почитаем и известен.

- Вы считаете, что это мифологический персонаж?

- Мы считаем, да, что это мифологический персонаж, - с облегчением подтвердила юрист Ложкина.

Автор программ "Бесогон ТВ" Никита Михалков считает Никиту Бесогона своим небесным заступником. Но представителям режиссера приходится в суде доказывать, что для современных христиан этот персонаж - не более чем аллегория.

Стилизованное изображение с древней иконы сопровождает видеоблоги режиссера с самого первого выпуска, который вышел в марте 2011 года. Тогда же Михалков завел блог на livejournal.com "nikitabesogon", куда выкладывал записи программ.

В профиле в "Живом журнале", на который Михалков ссылался в своей первой видеозаписи, до недавнего времени была запись о "небесном покровителе - Святом Никите, получившем в народе прозвище Бесогон, сыне царя Максимиана" и пересказ сюжета из апокрифического жития.

"В Житии его сказано, что Он помогает в учении, исцеляет, изгоняет бесов, освобождает от рабства, помогает покаяться в грехах и освободиться от прельщений дьявола", - писал режиссер в ЖЖ.

Вскоре после того как суд начал рассматривать спор о товарном знаке "Никита Бесогон", запись о "небесном покровительстве" исчезла из профиля. Как следует из кэш-данных интернет-поисковиков, она была удалена между 21 ноября и 1 декабря 2019 года. А затем недоступным стал и весь профиль Nikitabesogon на платформе Livejournal.com.

В 2014 году передача "Бесогон ТВ" начала выходить на телеканале "Россия 24". Спустя два года, летом 2016-го, представители ООО "Бесогон" направили в Роспатент заявку на регистрацию товарного знака - "стилизованного изображения человека и фантазийного животного". Но получили отказ, который пытаются оспорить в течение трех лет.

Что говорит Роспатент

В своем отказе Роспатент ссылается на правила регистрации товарных знаков. По этому регламенту, изображение, на которое та или иная компания заявляет права, не должно противоречить "общественным интересам, принципам гуманности и морали".

Речь идет, например, о неэтично использованной госсимволике, антигосударственных лозунгах, а также "призывах антигуманного характера, оскорбляющих человеческое достоинство, религиозные чувства верующих".

Можно ли расценивать изображение с древней иконы как призыв, Роспатент в своем отказе не уточнил, но указал на то, что не лишним было бы узнать позицию Русской православной церкви.

"Само по себе обозначение ни в коей мере не противоречит общественным интересам, однако предоставление исключительного права на использование заявленного обозначения отдельной организации в целях извлечения прибыли может быть расценено как оскорбляющее религиозные чувства верующих", - говорилось в окончательном заключении Роспатента в апреле 2019 года.

После этого спор о святости Никиты Бесогона и возможном оскорблении чувств верующих ООО "Бесогон" перенес в суд по интеллектуальным правам.

"Образ воителя с пороками"

На заседании суда 13 ноября юрист компании "Бесогон" Наталья Ложкина настаивала, что традиция почитания Никиты Бесогона сильно устарела, поскольку еще в XVII веке стала "пластом старообрядческой церкви": "После того как патриарх Никон начал реформу церковную, весь пул святых был подвергнут цензуре и часть святых, они были как бы исключены из канона, в том числе Никита Бесогон".

В итоге, утверждают представители компании Михалкова, к XX веку верующие забыли о существовании персонажа из апокрифического жития.

В качестве доказательства юристы "Бесогона" представили суду два документа. Первый - заключение "специалиста Троицкой по результатам культурологического, психолингвистического и книговедческого исследования". Назвать организацию, которая проводила эту экспертизу, и обсуждать выводы экспертов представители компании в разговоре с Би-би-си отказались.

Второй аргумент - письмо из комитета Госдумы по развитию гражданского общества и вопросам религиозных объединений, у членов которого не нашлось возражений против желания компании Михалкова зарегистрировать товарный знак.

"Мы получили консолидированное мнение, что на сегодняшний день Никита Бесогон - это мифологический персонаж, - объясняла в суде Ложкина. - Он олицетворяет собой образ воителя со злом, воителя с пороками. И, собственно, вот этот образ воителя с пороками эксплуатирует Михалков в своей передаче "Бесогон ТВ". Ну его, понятно, передачи носят остросоциальный [характер]".

Роспатент с этим не согласен. "Несмотря на то, что в синодальный период Русской православной церкви, то есть это до революции, житие Никиты Бесогона подвергалось цензуре, в настоящее время этот святой почитается верующими", - настаивал во время первого заседания представитель ведомства Савелий Халявин.

Одним из подтверждений того, что образ Никиты Бесогона сохраняет сакральное значение в глазах православных христиан, Роспатент считает тексты с сайта действующего храма в селе Береговое недалеко от Геленджика. Авторы материалов называют его святым мучеником и приводят текст молитвы "великомученику Никите".

Кто такой Никита Бесогон

Традиция изображения Никиты, побивающего беса, на Руси насчитывает по меньшей мере восемь с лишним веков.

"Древнейшее изображение такого рода, которое можно сравнительно точно датировать - это рельеф на одном из фасадов Дмитриевского собора во Владимире, 90-е года XII века", - рассказал Би-би-си кандидат искусствоведения, доцент исторического факультета МГУ, старший научный сотрудник института искусствоведения Александр Преображенский.

Этот сюжет часто встречается в разных видах искусства XIV - XVII века, в том числе на иконах. "Есть, конечно, много так называемых предметов личного благочестия: скажем, литых металлических образков, но в храмах иконы такого рода тоже помещались - прежде всего, в тех храмах, которые были посвящены мученику Никите".

Сама же легенда о Никите Бесогоне восходит к апокрифическому житию, в котором рассказывается о сыне римского императора Максимиана, его страданиях и готовности принять смерть за Христа.

Самые ранние рукописи этого греческого текста относятся к XI веку.

Через какое-то время история о Бесогоне как о святом мученике пришла из Византии на Русь.

"Специальной процедуры канонизации, которая была бы похожа на то, что происходило в русской церкви со святыми в Новое время, или то, что происходит в католической церкви, такой процедуры в сущности не было, - объясняет искусствовед, - был культ, существовавший в среде верующих". Со временем объект почитания попадал в календари - сначала местной церкви, затем епархии и постепенно его слава разрасталась.

"Я думаю, это важно, что как бы ни относились потом уже - в Новое время - к этому образу, его культ, иконы, как правило, в этих храмах оставались. Их никто не убирал, не запрещал. Сказать, что этот сюжет был признан каким-то неправильным, нежелательным, мы не можем. Он существовал, если не на первом плане русского религиозного сознания, то все-таки в нем присутствовал", - считает Преображенский.

Рядовые верующие без специальных познаний

"Насколько реален персонаж, Роспатентом не оценивается! Оценивается восприятие его рядовыми верующими", - убеждал суд юрист ведомства Халявин.

Это восприятие, по его мнению, основано в том числе на специфике изображения, "которое выполнено в манере, характерной для предметов религиозного почитания, образков и икон". Нимб над головой героя и сюжет с изгнанием демона "усиливает восприятие изображения в качестве святого - в данном случае святого великомученика Никиты Бесогона".

Среднестатистический российский верующий, уверены в Роспатенте, не обладает специальными теологическими или историческими знаниями, как эксперты или депутаты, а значит, его чувства все же могут быть задеты.

- Прежде всего, необходимо исходить из восприятия рядовым потребителем - в данном случае - рядовым российским верующим. То обстоятельство, что проводилась Никоном церковная реформа, не влияет на дальнейший исторический путь восприятия данного обозначения… - настаивал представитель Роспатента Халявин.

- Каким тогда образом рядовой верующий должен был узнать о Никите Бесогоне?... Он что, тоже читал археологические раскопки Четыркина? - не сдавалась юрист компании Михалкова.

- [Узнать о Бесогоне рядовой верующий должен был] в том числе посредством передачи Никиты Сергеевича, в которой он его называл своим святым наставником и духовным покровителем!

- Никита Сергеевич эксплуатирует совершенно другой образ!

Следующее заседание суд назначил на 15 января. Как пояснил судья Рогожин, это время необходимо судьям, чтобы направить запросы "компетентным специалистам".

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