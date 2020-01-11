Новость о закрытии телепередачи "Сам себе режиссер" и приостановке производства программ "Утренняя почта" и "Смехопанорама" вызвала бурную реакцию в соцсетях: за несколько десятилетий эфира эти телешоу смогли завоевать себе целую армию преданных поклонников.

Однако на российском телевидении все еще продолжает выходить немало передач, история которых насчитывет не один десяток лет и порой уходит корнями еще в эпоху черно-белого ТВ.

Русская служба Би-би-си решила выяснить, какие телешоу можно назвать рокордсменами среди программ-долгожителей.

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