Анонимный пилот с ВИЧ из "Твиттера" раскрыл свое имя

Правообладатель иллюстрации Loganair

ВИЧ-позитивный британец, которому удалось оспорить правила авиакомпании и добиться получения лицензии на полеты, решил раскрыть свое имя.

Джеймс Буш, которому 31 год, до сих пор скрывал свое настоящее имя. Под ником "пилот Энтони" он писал в "Твиттере" и рассказывал о том, как ему удалось добиться права на обучение.

Буш стал первым в Европе носителем ВИЧ, получившим лицензию пилота гражданской авиации. Он будет летать на самолетах шотландской компании Loganair, занимающейся авиаперевозками в Великобритании и континентальной Европе.

Раскрыть свое имя он решил для того, чтобы помочь людям, живущим с ВИЧ, освободиться от клейма и открыть для себя карьерные перспективы.

Без справки нельзя

Борьба Джеймса Буша за право пилотировать авиалайнеры началась с того, что для приема в академию нужна была медицинская справка, но ему как носителю ВИЧ ее не выдавали.

Уже работающим летчикам в случае, если они приобрели статус ВИЧ-положительных, не запрещено продолжать полеты, если медосмотр показывает, что они трудоспособны и по состоянию здоровья отвечают соответствующим требованиям.

Однако мечтающим о карьере пилота получить медицинский сертификат, если у них ВИЧ, было невозможно.

"Британское ведомство гражданской авиации в своих правилах исходило из данных начала 90-х годов: что для человека с ВИЧ-инфекцией есть риск внезапного обморока или резкого ухудшения состояния непосредственного во время полета. Это правило также касалось больных такими болезнями, как диабет", - объясняет сам Буш.

Правообладатель иллюстрации Loganair

Но за последние десятилетия положение ВИЧ-позитивных людей совершенно изменилось: при правильном лечении они могут вести полностью нормальную жизнь, а показатели вируса в крови падают до минимального уровня.

"Носитель ВИЧ со стороны ничем не отличается от остальных. Он не может заразить других, он не представляет риска ни для себя, ни для окружающих, - говорит Джеймс Буш. - Правила потеряли смысл. Я хотел оспорить их".

Он выиграл иск, и правительственное ведомство изменило инструкцию, разрешив выдавать медицинские сертификаты ВИЧ-позитивным курсантам.

С ноября прошлого года Буш начал тренировочные полеты с наставниками и сейчас закончил курс обучения, необходимый для лицензии. Он получил право совершать рейсы на ближнемагистральных самолетах из Глазго, базового аэропорта компании Loganair.

По новым британским правилам летчик с ВИЧ имеет право летать на самолетах, в составе экипажа которых есть и другие пилоты.

Пойти дальше и добиться полного допуска нельзя, говорит Буш, пока Европейское агентство авиабезопасности не изменит свои правила.

Image caption Компания Loganair имеет в своем парке небольшие региональные лайнеры Embraer

Джеймс узнал, что болеет ВИЧ пять лет назад. Свидетельство частного пилота он получил в 17 лет, то есть раньше, чем водительские права на автомобиль.

Он хотел быть пилотом с самого детства и начал управлять самолетом с 15 лет.

Он сказал, что был потрясен, когда узнал, что из-за своей болезни не сможет пройти подготовку на пилота.

"Это было мечтой всей жизни. Я почувствовал себя опустошенным, когда узнал, что этому не суждено быть", - сказал он.

Джеймс проходил подготовку полтора года. Он сказал, что испытал невероятные чувства, когда понял, что стал пилотом.

"Радость от полета, которую я впервые испытал, когда начал подготовку, сейчас ощущается еще острее, особенно в свете этой победы", - сказал он.

По его словам, решение открыться о своей болезни далось ему нелегко.

Примером для него стал бывший регбист Гарет Томас, сообщивший летом, что он ВИЧ-инфицированный.

По мнению Джеймса, использование псевдонима в "Твиттере" лишь усиливает предрассудки, которые связывают с ВИЧ-инфицированными.

"Я выступаю от своего лица, потому что хочу бросить вызов этим предрассудкам. И это касается не только меня. Это касается всех, кто заразился ВИЧ, но хочет стать пилотом. Я хочу всем им сказать, что это в их силах", - сказал он.

Image caption "Радость от полета сейчас ощущается еще острее, особенно в свете этой победы", - говорит Джеймс

"Хочу сказать всем, кто живет с ВИЧ и сталкивается с дискриминацией: не оставляйте это безнаказанным, и вы сможете победить", - добавил он.

В последнее время благодаря антиретровирусной терапии продолжительность жизни ВИЧ-инфицированных сравнялась со средними показателями.

По словам Джеймса, сейчас жизнь ВИЧ-инфицированных существенно отличается от того, что происходило в 1980-е и 1990-е.

"ВИЧ не должен быть препятствием для тех, кто мечтал чего-то добиться и стать тем, кем они хотят стать", - сказал он.