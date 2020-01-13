"Это не акция". Что подвигло политэмигрантку из России на брак с датчанином, расчленившим журналистку?

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19 декабря стало известно, что Петер Мадсен, приговоренный к пожизненному сроку за убийство журналистки Ким Валль, женился в тюрьме. Его жена - Дженни Курпен, в прошлом российская журналистка, попросившая политубежище в Финляндии.

Кто такая Дженни Курпен

В России Курпен работала журналистом на портале "Грани.ру" и встречалась с Алексеем Девяткиным, участником движения Лимонова "Другая Россия".

Участие в митингах Курпен тоже принимала. 6 мая 2012 года ее задержали вместе с Девяткиным - но не на Болотной площади, где тогда случились столкновения с ОМОНом, закончившиеся избиением митингующих. На площади Революции тогда проходила альтернативная акция нацболов - что не помешало следователям задержать ее участников по "болотному делу". Именно после ареста Александра Каменского и Олега Архипенкова Дженни и Алексей решили уехать из России. Позже они рассказывали, что чувствовали угрозу: им звонили по местам прописки, следователи звали "пообщаться".

Поначалу пара отправилась в Киев - туда еще можно было выехать по российскому паспорту, а загранпаспортов у молодых людей не было. Затем с помощью международной программы помощи беженцам UNHCR оба перебрались в Финляндию. "Для нас отъезд значит "Мы провели мусоров". Садиться за дело, в которое ты верил, которое планировал, - это одно. Но сидеть по абсурдному делу…" - говорила Курпен в интервью "Новой газете" в 2012 году.

Получив статус беженца в Финляндии, Курпен попыталась создать организацию помощи российским политэмигрантам - Human Corpus. Сейчас она работает художницей и живет в городе Сало - там же живет и Девяткин, у них двое маленьких сыновей.

Мадсен и женщины

Датский изобретатель-самоучка Петер Мадсен был известен у себя на родине как бизнесмен, но после громкого убийства его стали воспринимать исключительно как расчленителя женщин. В 2017 году он взял журналистку Ким Валль на сконструированную им подводную лодку - та хотела написать о нем. На следующий день лодка затонула, а девушка пропала. Изобретатель сначала говорил, что высадил Ким до этого, затем - что она погибла на лодке в результате несчастного случая. Однако в море нашли части тела Валль.

Уже после ареста Петер Мадсен развелся со своей тогдашней женой. В августе 2018 года в "Фейсбуке" Мадсена появилось сообщение, что он ищет друзей по переписке и обещает ответить всем. Именно тогда, судя по всему, ему начали писать женщины.

Датское издание BT сообщает, что на апелляции на приговор Мадсену в зале суда его провожали взглядами три женщины, каждая из которых испытывала чувства к Мадсену. Одной из них пришлось уволиться из тюремных охранниц из-за симпатии к заключенному. В октябре 2018 года издание опубликовало интервью с одной из поклонниц Мадсена, где 48-летняя женщина говорит, что ей неважно, какое преступление он совершил: "Есть достаточно людей, которые наказывают его, и он получит нужное наказание. А я просто эгоистичная и жадная и беру то, что хочу. А хочу я его хорошую сторону". При этом женщина уверяла, что сексуально Мадсен ее не интересует.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Пожизненное заключение в Дании, как правило, означает на практике, что осужденный проводит в тюрьме 15-17 лет без права на досрочное освобождение

Контакты Мадсена с женщинами наделали много шума. В какой-то момент ему вовсе запретили свидания с женщинами. Датская народная партия предложила законодательно ограничить общение преступников с женщинами, с которыми он познакомился уже в заключении.

Культурный терроризм

В конце 2018 года Дженни Курпен поговорила с российским изданием "Нож" о Петере Мадсене и о том, как должно общество себя вести по отношению к преступнику. Из текста становится ясно, что Курпен в тот момент уже общается с Мадсеном: "Чем громче звучали эти призывы к расправе, тем интереснее и важнее становилось понять, что происходит, и узнать, кем же на самом деле являлся человек, которого требует казнить на площади одно из самых свободных обществ мира в XXI веке, - рассуждает она в тексте. - В середине 2018 года появилась идея художественного проекта "Это не тот Петер, которого мы знаем". Вскоре стало очевидно, что реализовывать его необходимо в какой-то форме соавторства с самим Петером, если это будет юридически возможно".

"Поддерживая виновного в тяжком преступлении, называя его другом, мы разносим в щепки "нормальность", занимаемся культурным терроризмом. Пожалуй, это единственный вид мирного сопротивления, который действительно работает, причем ключевую роль в нем играет добровольный отказ от анонимности", - продолжает Курпен в своей статье.

Когда спустя год после выхода статьи стало известно о свадьбе, некоторые СМИ предположили, что это и есть художественная акция Курпен. Но сама она опровергла эту версию. "Это не акция", - сказала Курпен Би-би-си и подтвердила, что брак заключен по-настоящему, но рассказывать что-то еще не захотела.

От анонимности Курпен отказалась 19 декабря 2019 года, когда заключенный и россиянка объявили о свадьбе через "Фейсбук".

Под постом вскоре появились сотни комментариев, где пользователи на датском и английском желали смерти и Мадсену, и его жене, предполагали, что она сумасшедшая или социопат.

Были и те, кто поддержал Курпен. Например, художница, называющая себя Серое Фиолетовое, которая работает в том самом издании "Нож", которое опубликовало манифест Курпен.

"Свободные люди в состоянии сами выбрать себе партнеров по браку; гендерное равенство подразумевает свободу выбора женщины, а не меру её подчинения мнению феминисток или иных социальных активисток; любой заключённый имеет право на семейную жизнь; любой человек многогранен и никакие одни его действия не стирают другие, - написала художница Би-би-си, объясняя, почему поддерживает Курпен. - Кампания ненависти, развёрнутая против Дженни Курпен в скандинавских социальных сетях, показывает предельную актуальность проблем, поднятых ей в своём эссе".

Сама Дженни после шквала негодования в свой адрес написала в "Фейсбуке" о своем муже: "Я горжусь им и всеми 49 годами его жизни, кроме одного дня, который был и навсегда останется трагедией. Мой муж совершил ужасное преступление и наказан за это. Однако то, что я знаю его, дает мне эксклюзивное право сказать, что мне повезло быть с самым красивым, умным, талантливым, преданным и сочувствующим человеком в мире. Моя муж - одна из двух жертв своего преступления".