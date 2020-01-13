Финансы Гарри и Меган: на что они живут и как это изменится

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Решение герцога и герцогини Сассекских сложить с себя полномочия старших членов королевской семьи стало шоком даже для их родственников в Букингемском дворце, говорят источники Би-би-си.

Кроме прочего, Гарри и Меган объявили, что будут стремиться к финансовой независимости.

На что пара живет сейчас и как сможет зарабатывать в будущем? Би-би-си опросила экспертов по обе стороны океана.

На что живут Гарри и Меган?

По словам герцога и герцогини, 95% их бюджета обеспечивает отец Гарри, принц Уэльский Чарльз.

В 2018-2019 гг. сумма отчислений от принца Чарльза составила 5 млн фунтов стерлингов (около 400 млн рублей).

Эти деньги выделяются из доходов от герцогства Корнуолл - инвестиционного портфеля, в который входят недвижимость и финансовые активы.

Всего герцогство принесло принцу около 21,6 млн фунтов в прошлом году (больше 1,7 млрд рублей).

Принц Чарльз также поддерживает и старшего брата Гарри, принца Уильяма и его жену Кэтрин.

Остальные 5% бюджета Меган и Гарри - это выплаты из суверенного гранта, который выделяется на официальные поездки королевской семьи и уход за дворцами.

Суверенный грант представляет собой фиксированный процент прибыли от владений британской короны.

Отказываясь от статуса старших членов монаршей семьи, Гарри и Меган отказываются и от своей части этих денег.

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Сколько у пары своих денег?

Американский журнал Fortune оценивает состояние Меган в 5 млн долларов (больше 300 млн рублей).

Большую часть этой суммы она заработала, снимаясь в американском сериале Suits ("Форс-мажоры"). По сообщениям в СМИ, Меган зарабатывала 50 тыс. долларов за серию.

Она также вела блог о моде и путешествиях и создала собственную линию одежды для канадского бренда.

Состояние принца Гарри составляет не меньше 25 млн долларов (больше 1,5 млрд рублей), по подсчетам аналитиков сайта Wealth X.

Вместе с братом Уильямом он получил большую часть состояния их матери Дианы, принцессы Уэльской.

По данным журнала Fortune, в 2014 году, когда Гарри исполнилось 30 лет, он унаследовал 10 млн фунтов (около 800 млн рублей), согласно завещанию Дианы.

Что значит финансовая независимость?

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Пока что Гарри и Меган заявили об отказе только от своей части суверенного гранта, которые составляют лишь 5% их бюджета.

Охрана пары по-прежнему осуществляется полицией Лондона.

Полиция не раскрывает сумм, в которые охрана пары обходится бюджету, но планы на жизнь между Северной Америкой и Британией должны увеличить эти расходы.

Что касается поездок, то Гарри и Меган заявляют, что их частные путешествия они всегда оплачивали сами и продолжат эту практику.

Эти слова можно понять как признание, что официальные визиты четы будут по-прежнему спонсироваться из госбюджета.

Герцог и герцогиня Сассекские не планируют отказываться и от своей британской резиденции Фрогмор-коттедж. Ее ремонт обошелся налогоплательщикам в 2,4 млн фунтов.

Можно ли членам королевской семьи зарабатывать?

В качестве старших членов королевской семьи Гарри и Меган не имеют права на оплачиваемую работу в любой форме.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Принцессы Йорские Беатриса и Евгения

Однако эти ограничения не распространяются на других монарших особ.

Так, принцессы Йоркские Беатриса и Евгения не имеют публичных обязанностей и строят собственные карьеры.

Беатриса работает в технологической корпорации, а Евгения управляет галереей современного искусства.

И хотя официальных планов о том, как будут зарабатывать Гарри и Меган, сейчас нет, эксперты выделяют несколько очевидных направлений.

Книжный контракт

Один из самых очевидных способов заработка для известных людей - контракты на написание книг.

Так, в 2017 году другая знаменитая пара, Барак и Мишель Обама, получила больше 60 миллионов за права на их книги (больше 3,6 млрд рублей), по данным СМИ.

Меган ранее проявляла интерес к издательской сфере - в сентябре она выступила приглашенным редактором британской версии журнала Vogue, а также вела блог о моде и красоте.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Мемуары Мишель Обамы разошлись тиражом в сотни миллионов экземпляров

По словам Натали Жером из международного литературного агентства Aevitas, популярность пары делает любой подобный контракт необычайно выгодным.

"Их сравнивают с четой Обама, и в этом что-то есть", - говорит агент. По ее словам, Меган вдохновляет темнокожих женщин и молодежь по всему миру.

"Если она опубликует свою книгу и будет встречаться с людьми и выступать в университетах, как делала Мишель Обама, эта книга может пользоваться огромным успехом".

Кино и телевидение

Присоединившись к королевской семье, Меган оставила успешную карьеру актрисы. Если она решит вернуться к съемкам, у нее не будет недостатка в предложениях о работе.

Принц Гарри, в свою очередь, сотрудничал с Опрой Уинфри в работе над документальным сериалом о психологическом здоровье. Он выйдет на стриминговой платформе Apple TV в этом году.

Публичные выступления

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Меган и Гарри могут много зарабатать на публичных выступлениях

Речи на званых ужинах и частных мероприятиях - другой популярный источник заработка для людей в положении Гарри и Меган.

Джереми Ли из агентства JLA предсказывает, что в США пара сможет зарабатывать до 500 тыс. долларов за один вечер.

В Британии гонорары будут скромнее, считает агент, но в США спрос будет намного выше.

Более того, критика в Британии вряд ли навредит этим возможностям - американцев больше занимает возможность похвастаться именитыми гостями, чем общественное мнение за океаном.

Реклама и брендинг

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Все, к чему прикасаются герцог и герцогиня Сассекские, - от дизайнерской сумки до вязаной шапочки для их первенца, - покупатели буквально сметают с прилавков.

"Любой бренд на планете захочет сотрудничать с ними", - говорит эксперт по стилю Элизабет Холмс.

Она ожидает, что пара может сотрудничать с брендами в рамках благотворительный акций.

Например, Меган создала линию одежды для благотворительной организации, которая раздает вещи безработным женщинам и помогает им готовиться к собеседованиям.

"Меган прекрасно понимает силу моды", - говорит Холмс и добавляет, что герцогиня использует свою популярность для поддержки небольших брендов, которые принадлежат женщинам.

Что теперь - реклама в "Инстаграме"?

Гарри и Меган - одна из самых известных пар мира, и у их бренда есть большой коммерческий потенциал.

Их совместный аккаунт в "Инстаграме" насчитывает 10.7 млн подписчиков, а Меган стала самым популярным человеком по числу запросов в поисковике Google в Британии в 2019 году.

В июне был зарегистрирован товарный знак Sussex Royal для продажи широкого ряда товаров и услуг.

Эксперты, впрочем, сомневаются, что пара станет активно монетизировать свою популярность в социальных сетях и рекламировать там товары и услуги.

Любая попытка заработать на бренде герцога и герцогини Сассекских неизбежно вызовет споры.

Корреспондент Би-би-си по делам королевской семьи Джонни Даймонд напоминает, что для родственников британских монархов всегда действовало правило: если ты выполняешь обязанности члена королевской семьи, ты не можешь зарабатывать никак иначе.

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Практически любой контракт, который могут получить Гарри и Меган, может вызвать обвинения в монетизации или эксплуатации их титулов герцога и герцогини Сассекских.

Если бы пара отказалось от титулов, они бы получили больше свободы, но этот шаг пока что не обсуждается.