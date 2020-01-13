Финансы Гарри и Меган: на что они живут и как это изменится
Решение герцога и герцогини Сассекских сложить с себя полномочия старших членов королевской семьи стало шоком даже для их родственников в Букингемском дворце, говорят источники Би-би-си.
Кроме прочего, Гарри и Меган объявили, что будут стремиться к финансовой независимости.
На что пара живет сейчас и как сможет зарабатывать в будущем? Би-би-си опросила экспертов по обе стороны океана.
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На что живут Гарри и Меган?
По словам герцога и герцогини, 95% их бюджета обеспечивает отец Гарри, принц Уэльский Чарльз.
В 2018-2019 гг. сумма отчислений от принца Чарльза составила 5 млн фунтов стерлингов (около 400 млн рублей).
Эти деньги выделяются из доходов от герцогства Корнуолл - инвестиционного портфеля, в который входят недвижимость и финансовые активы.
Всего герцогство принесло принцу около 21,6 млн фунтов в прошлом году (больше 1,7 млрд рублей).
Принц Чарльз также поддерживает и старшего брата Гарри, принца Уильяма и его жену Кэтрин.
Остальные 5% бюджета Меган и Гарри - это выплаты из суверенного гранта, который выделяется на официальные поездки королевской семьи и уход за дворцами.
Суверенный грант представляет собой фиксированный процент прибыли от владений британской короны.
Отказываясь от статуса старших членов монаршей семьи, Гарри и Меган отказываются и от своей части этих денег.
Сколько у пары своих денег?
Американский журнал Fortune оценивает состояние Меган в 5 млн долларов (больше 300 млн рублей).
Большую часть этой суммы она заработала, снимаясь в американском сериале Suits ("Форс-мажоры"). По сообщениям в СМИ, Меган зарабатывала 50 тыс. долларов за серию.
Она также вела блог о моде и путешествиях и создала собственную линию одежды для канадского бренда.
Состояние принца Гарри составляет не меньше 25 млн долларов (больше 1,5 млрд рублей), по подсчетам аналитиков сайта Wealth X.
Вместе с братом Уильямом он получил большую часть состояния их матери Дианы, принцессы Уэльской.
По данным журнала Fortune, в 2014 году, когда Гарри исполнилось 30 лет, он унаследовал 10 млн фунтов (около 800 млн рублей), согласно завещанию Дианы.
Что значит финансовая независимость?
Пока что Гарри и Меган заявили об отказе только от своей части суверенного гранта, которые составляют лишь 5% их бюджета.
Охрана пары по-прежнему осуществляется полицией Лондона.
Полиция не раскрывает сумм, в которые охрана пары обходится бюджету, но планы на жизнь между Северной Америкой и Британией должны увеличить эти расходы.
Что касается поездок, то Гарри и Меган заявляют, что их частные путешествия они всегда оплачивали сами и продолжат эту практику.
Эти слова можно понять как признание, что официальные визиты четы будут по-прежнему спонсироваться из госбюджета.
Герцог и герцогиня Сассекские не планируют отказываться и от своей британской резиденции Фрогмор-коттедж. Ее ремонт обошелся налогоплательщикам в 2,4 млн фунтов.
Можно ли членам королевской семьи зарабатывать?
В качестве старших членов королевской семьи Гарри и Меган не имеют права на оплачиваемую работу в любой форме.
Однако эти ограничения не распространяются на других монарших особ.
Так, принцессы Йоркские Беатриса и Евгения не имеют публичных обязанностей и строят собственные карьеры.
Беатриса работает в технологической корпорации, а Евгения управляет галереей современного искусства.
И хотя официальных планов о том, как будут зарабатывать Гарри и Меган, сейчас нет, эксперты выделяют несколько очевидных направлений.
Книжный контракт
Один из самых очевидных способов заработка для известных людей - контракты на написание книг.
Так, в 2017 году другая знаменитая пара, Барак и Мишель Обама, получила больше 60 миллионов за права на их книги (больше 3,6 млрд рублей), по данным СМИ.
Меган ранее проявляла интерес к издательской сфере - в сентябре она выступила приглашенным редактором британской версии журнала Vogue, а также вела блог о моде и красоте.
По словам Натали Жером из международного литературного агентства Aevitas, популярность пары делает любой подобный контракт необычайно выгодным.
"Их сравнивают с четой Обама, и в этом что-то есть", - говорит агент. По ее словам, Меган вдохновляет темнокожих женщин и молодежь по всему миру.
"Если она опубликует свою книгу и будет встречаться с людьми и выступать в университетах, как делала Мишель Обама, эта книга может пользоваться огромным успехом".
Кино и телевидение
Присоединившись к королевской семье, Меган оставила успешную карьеру актрисы. Если она решит вернуться к съемкам, у нее не будет недостатка в предложениях о работе.
Принц Гарри, в свою очередь, сотрудничал с Опрой Уинфри в работе над документальным сериалом о психологическом здоровье. Он выйдет на стриминговой платформе Apple TV в этом году.
Публичные выступления
Речи на званых ужинах и частных мероприятиях - другой популярный источник заработка для людей в положении Гарри и Меган.
Джереми Ли из агентства JLA предсказывает, что в США пара сможет зарабатывать до 500 тыс. долларов за один вечер.
В Британии гонорары будут скромнее, считает агент, но в США спрос будет намного выше.
Более того, критика в Британии вряд ли навредит этим возможностям - американцев больше занимает возможность похвастаться именитыми гостями, чем общественное мнение за океаном.
Реклама и брендинг
Все, к чему прикасаются герцог и герцогиня Сассекские, - от дизайнерской сумки до вязаной шапочки для их первенца, - покупатели буквально сметают с прилавков.
"Любой бренд на планете захочет сотрудничать с ними", - говорит эксперт по стилю Элизабет Холмс.
Она ожидает, что пара может сотрудничать с брендами в рамках благотворительный акций.
Например, Меган создала линию одежды для благотворительной организации, которая раздает вещи безработным женщинам и помогает им готовиться к собеседованиям.
"Меган прекрасно понимает силу моды", - говорит Холмс и добавляет, что герцогиня использует свою популярность для поддержки небольших брендов, которые принадлежат женщинам.
Что теперь - реклама в "Инстаграме"?
Гарри и Меган - одна из самых известных пар мира, и у их бренда есть большой коммерческий потенциал.
Их совместный аккаунт в "Инстаграме" насчитывает 10.7 млн подписчиков, а Меган стала самым популярным человеком по числу запросов в поисковике Google в Британии в 2019 году.
В июне был зарегистрирован товарный знак Sussex Royal для продажи широкого ряда товаров и услуг.
Эксперты, впрочем, сомневаются, что пара станет активно монетизировать свою популярность в социальных сетях и рекламировать там товары и услуги.
Любая попытка заработать на бренде герцога и герцогини Сассекских неизбежно вызовет споры.
Корреспондент Би-би-си по делам королевской семьи Джонни Даймонд напоминает, что для родственников британских монархов всегда действовало правило: если ты выполняешь обязанности члена королевской семьи, ты не можешь зарабатывать никак иначе.
Практически любой контракт, который могут получить Гарри и Меган, может вызвать обвинения в монетизации или эксплуатации их титулов герцога и герцогини Сассекских.
Если бы пара отказалось от титулов, они бы получили больше свободы, но этот шаг пока что не обсуждается.