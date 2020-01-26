200 лет назад, 28 января 1820 года, русские моряки Фаддей Беллинсгаузен и Михаил Лазарев открыли последний из материков - Антарктиду.

За два столетия, которые прошли с того момента, как их шлюпы "Мирный" и "Восток" приблизились к ее берегам, человечество сумело неплохо исследовать и даже обжить этот неприветливый континент.

Есть ли в сегодняшней Антарктиде интернет? Добывают ли там нефть? Правда ли, что на полюсе холода Южного полушария не выживают даже бактерии? Есть ли аэродромы, школы и кладбища? Разводят ли там домашних животных? Пройдите наш тест и проверьте, что вы знаете об Антарктиде.

Фото к вопросу 4: Irina Kuznetsova/TASS

Фото к вопросу 5: TASS Archive

Фото к вопросам 1-2 и 6-12: Getty Images