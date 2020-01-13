Российские мобильные операторы опять поднимают тарифы. Насколько вырастут цены?

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С начала 2020 года операторы поднимают цены на мобильную связь. Основные причины - продолжающийся рост издержек в связи с "законом Яровой" и рост налога на добавленную стоимость (НДС). Цены на тарифы будут расти и дальше, прогнозируют эксперты.

"Закон Яровой", названный так по имени одного из авторов, депутата Госдумы Ирины Яровой, вступил в силу 1 июля 2018 года. Он обязывает операторов хранить записи звонков пользователей, а также SMS-сообщения, видео и фотографии.

Операторы оценивали свои издержки на выполнение требований закона в десятки миллиардов рублей. Аналитики прогнозировали, что эти издержки компании переложат на потребителей, а тарифы на сотовую связь и интернет будут расти.

С 1 июля 2018 года по ноябрь 2019 года (последние имеющиеся данные) стоимость минуты разговора по мобильной связи в среднем по России увеличилась на 23,2% до 1,98 рубля, свидетельствуют данные Росстата. Цена одной SMS выросла на 17,2% до 2,09 рубля.

Мобильный интернет почти не подорожал: абонентская плата увеличилась всего на 0,8% до 325,79 рубля.

В конце 2019-го - начале 2020 года произошел новый виток роста цена на услуги мобильной связи.

Кто поднимает тарифы?

В начале года практически все мобильные операторы повысили тарифы. Они в основном говорят о пересмотре цен на так называемые архивные тарифы. Основные причины пересмотра - это как раз законодательные требования, повышение НДС и рост цен у поставщиков.

"Билайн" повысил плату на нескольких архивных тарифах в начале года, сообщила Би-би-си пресс-служба оператора. В компании это объяснили ростом затрат на исполнение закона о "суверенном интернете" и пакета Яровой.

"С 1 января 2020 года на части архивных тарифных планов произойдет незначительное изменение размера абонентской платы и условий при неоплате", - сообщал ранее на своем сайте Tele2. На архивные тарифы повысил цены и "Мегафон".

"Ростелеком" также пересматривает архивные тарифы на домашний интернет и платное телевидение в регионах, если они "перестают соответствовать экономическим реалиям", сообщила пресс-служба компании.

В компании объяснили, что эти тарифные планы "появились в других экономических условиях и не учитывают произошедших изменений, оказывающих влияние на себестоимость - как, например, рост НДС и появление новых регуляторных требований, рост тарифов и стоимости материалов и услуг контрагентов".

"При ценообразовании мы всегда ориентируемся на рыночную ситуацию и сопутствующие экономические факторы и планируем в дальнейшем также опираться на эти условия", - сообщил Би-би-си директор по продуктовому маркетингу Yota Дмитрий Рудских. По его словам, в прошлом году компания была вынуждена поднять цены в связи ростом НДС.

МТС отказался от комментариев. В начале декабря 2019 года компания сообщала о закрытии "некоторых устаревших услуг".

Будут ли цены расти дальше?

Согласно опросу, проведенному компанией TelecomDaily в ноябре 2019 года, 74% респондентов заметили рост тарифов на услуги мобильной связи.

Агентство Content Review прогнозирует, что в 2020 году расходы населения на услуги мобильной связи вырастут на 18%. Особенно сильно будут дорожать тарифы высокой и средней ценовой категории, прогнозируют в агентстве.

Как отмечает Content Review, операторы меняют архивные тарифы несколько раз в год.

Среди среднесрочных факторов подорожания мобильных услуг аналитики агентства отмечают пакет Яровой и закон о "суверенном интернете", повышение НДС в 2019 году. Кроме того регулярно дорожают товары и услуги, которые влияют на расходы компаний.

Операторы поднимают тарифы, чтобы обеспечить рост выручки хотя бы на уровне инфляции, сказал Би-би-си младший директор по корпоративным рейтингам "Эксперт РА" Николай Власов.

По его словам, общие затраты компаний, предоставляющих услуги связи, растут примерно такими же темпами, что и инфляция. Компаниям, чтобы поддержать маржу на том же уровне, приходится увеличивать тарифы.

По итогам 2019 года инфляция в России составила 3%. На конец 2020 года аналитики ждут инфляции на уровне 3-4%.

Власов считает, что "закон Яровой" не является самым важным из факторов, которые привели к повышению тарифов: "Доля расходов на выполнение требований закона Яровой у крупных мобильных операторов не доминирует в их инвестиционных программах".

Расчетный показатель средней выручки на абонента у операторов большой тройки с III квартала 2018-го по III квартал 2019 года вырос очень незначительно, на единицы процентов, отмечает аналитик Standard & Poor's Антон Гейзе. Это связано с тем, что мобильный интернет дешевеет, а рост потребления данных не приводит к сопоставимому росту выручки.