Случайность или закономерность? Почему иранские военные сбили пассажирский самолет

Правообладатель иллюстрации Valery Sharifulin/TASS Image caption "Тор" - современный ЗРК ближнего радиуса, который стоит на вооружении российской армии

Признание Ираном вины за сбитый авиалайнер "Международных авиалиний Украины" отнюдь не прояснило ситуацию вокруг гибели самолета. Был найден ответ на главный вопрос - был ли сбит самолет - но он породил множество новых.

Согласно версии иранских военных, лайнер "оказался в непосредственной близости от одного из важных военных объектов Корпуса стражей исламской революции (КСИР) и по форме и высоте полета напоминал вражеский объект". Командующий ВВС КСИР, в свою очередь, рассказал, что система ПВО Ирана приняла "Боинг" за крылатую ракету.

Кто принял решение и отдал приказ о запуске ракет, понимал ли этот офицер и другие, кто обслуживал зенитно-ракетный комплекс, что за цель перед ними, эти и другие вопросы Русская служба Би-би-си задала российским военным экспертам.

Михаил Ходаренок, полковник в отставке, в прошлом - старший офицер главного штаба войск ПВО, офицер главного оперативного управления генерального штаба

Очень много говорилось, что "Тор" отработал как-то в автомате, это роботизированный комплекс, где пуск ракеты производится без участия человека. Вообще-то это не совсем верно.

Там многие мероприятия по предварительной и непосредственной подготовке к стрельбе автоматизированы, но тем не менее конечное решение остается за человеком, оператором. Он нажимает кнопку "пуск". А что касается иранских вариантов "Тора", то это более ранние версии, и там все делается вручную. Это первый момент.

Второй момент: иранцы утверждают, что система ПВО приняла самолет за крылатую ракету. [...] Во-первых, кто такой эта "система"? Пожалуйста, назовите его звание, должность! Это непонятная отговорка.

Затем - принять пассажирский самолет за крылатую ракету невозможно. Я лично видел на экранах индикаторов станции наведения и отметки крылатых ракет, и отметки пассажирских самолетов. Между ними гигантская разница.

Правообладатель иллюстрации Olga Smolskaya/TASS Image caption Оператор пусковой установки "Тор" в российской армии

В части эффективной поверхности рассеивания. Отметка пассажирского самолета - это огромная, жирная отметка. На жаргоне зенитных ракетчиков и операторов РЛС ее иногда называют "лапоть". Отметка от крылатой ракеты - очень маленькая, прерывистая, порядка одного-трех квадратных метров, а иногда и меньше.

И потом, скорость на взлете пассажирского самолета - 300-400 километров в час, он еще не набрал свои 800-850 километров в час. А крылатая ракета - это 60-120 метров высоты и скорость примерно 850-900 километров в час.

Перепутать их - это либо неудовлетворительная подготовка расчета, какие-то люди были посажены, оторванные от полей и от кузницы. Или же вы обманываете.

[...] Вот говорят еще: связь пропала. И связь пропасть не может. Потому что с каждым зенитно-ракетным подразделением есть три вида связи - проводная, радиорелейная, радиосвязь. Их же никто не бомбил, чтобы она пропала?

В любой армии все делается по приказу. Ключевые слова тут какие, вот командир зенитно-ракетного подразделения, дивизиона, батареи, боевой машины докладывает наверх, к примеру: "Цель 71, 87 сопровождаю". И дальше звучат ключевые слова: "Прошу подтвердить задачу". Вышестоящий начальник говорит: "Цель 71, 87 уничтожить, расход две".

И это все фиксируется на магнитных носителях. Записывается речевая информация, основные параметры выполнения стрельбы. Есть "черные ящики" в авиации, но и в зенитно-ракетных войсках все записывается.

[...] Если вы видите, что взлетает пассажирский самолет, у вас на стеклах экранов индикаторов должны быть нанесены коридоры взлета. У вас должна быть связь с диспетчерами - "рейс такой-то оторвался и выходит туда-то", чтобы не произошло никаких досадных ошибок.

Виктор Мураховский, полковник в отставке, главный редактор журнала "Арсенал отечества"

Во-первых, я не уверен, что это был "Тор". Сами иранцы марку не называют, и вообще не говорят, что это был за комплекс, может он был переносной.

Если предположить, что это был "Тор", а он действительно в КСИР состоит на вооружении, то работала явно одна машина ЗРК и работала автономно. Она не имела аппаратуры передачи-обмена данными с вышестоящим командным пунктом. А судя по обрывкам информации, только голосовую связь.

Он [оператор], увидев цель на экране индикатора, запросил командный пункт. У него только голосовая связь была, а информация радиолокационная из командного пункта не поступала на боевую машину. Ни целеуказание, ни воздушная обстановка.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Аэропорт "Борисполь". Мемориал погибшим в результате крушения украинского "Боинга" в Иране

Вообще мы [Россия] передали два дивизиона "Торов" Ирану. У нас там в каждой батарее "Торов" есть батарейный командный пункт "Ранжир". На четыре машины командный пункт по каналу передачи данных транслирует радиолокационную информацию и целеуказание.

И плюс командный пункт дивизиона. Это уже отдельная радиолокационная станция, тоже аппаратура передачи данных, которая на батарейные командные пункты раздает информацию и целеуказание.

Вот теперь вопрос. То ли они это все поломали, и это не работало, то ли еще какие-то соображения есть, но вот по той информации, которая есть, получается, что машина работала одна, автономная.

А раз она работала автономно, то тут надо понимать, что радиолокационное поле такой машины, оно не сплошное, поскольку она только свой локатор использует. И есть засветки от местных предметов. От неровностей местностей, от зданий.

Нижняя граница этого поля сильно зависит от месторасположения. Она никогда не бывает от нуля, от поверхности земли, она может начинаться с сотен метров. Ну какая-нибудь гора прикрывает там что-то. И вот у него на индикаторе, предположим, самолет этот поднимается, и когда он достиг высоты 1000-1500 метров, он вошел в нижнюю границу радиолокационного поля. И у оператора на экране внезапно появляется цель.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Авиалайнер "Международных линий Украины" был сбит и упал под Тегераном утром 8 января

[...] На боевых машинах ЗРК "Тор", в частности, нет никаких средств приема сигналов гражданских транспондеров. У них запросчик "свой-чужой", но на гражданских самолетах нет ответчиков системы опознавания. Поскольку от внешнего командного пункта информации от локаторов воздушного движения не поступало ничего, то он на своем индикаторе увидел цель, которая на запросы не отвечает, информации с транспондера у оператора боевой машины нет, он запрашивает командный пункт, там какой-то перебой связи, как иранцы говорят.

Ну а в случае, если командный пункт не отвечает, по умолчанию в системе ПВО считается, что он уничтожен, и по умолчанию это считается, как разрешение [открыть огонь].

Илья Крамник, эксперт Российского совета по международным делам

Мы знаем в общих чертах из открытых источников, как устроена иранская ПВО, и мы в принципе знаем в общих чертах из открытых источников, из представления о возможностях иранской экономики, как она у них аппаратно обеспечена. Эти данные позволяют нам с высокой долей уверенности заявлять, что устроена она у них неадекватно и обеспечена также неадекватно современным задачам и тем боевым возможностям, что у них есть.

Грубо говоря, возможности стреляющих подразделений, даже тех скромных, что у них имеются, превышают возможности системы управления. Это уже философский конфликт получается - мы можем действовать быстрее, чем мы думаем. А это всегда проблемно.

И вот эти все чрезвычайно дорогие и сложные системы, которые выстраивают у себя США в системе NORAD, которые Россия выстраивает у себя в системе противовоздушной обороны, воздушно-космической обороны, они именно на это рассчитаны, чтобы перевернуть это соотношение перевернуть в обратную сторону, чтобы время на принятие решения превосходило возможности стрельбы.

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption На вооружении иранской армии есть различные системы ПВО

Нужны радары, чтобы увеличить дистанцию обнаружения и время принятия решения, нужна система обмена информацией, чтобы каждая установка имела полную картину, каждый командный пункт, что еще важнее.

В Иране наблюдается очевидная нехватка и средств контроля воздушного пространства, и систем связи. И неадекватность организационной структуры систем ПВО, которая разделена на две части.

[...] В Иране есть род войск противовоздушной обороны. С 2008 года он самостоятельный. И есть подразделение ПВО в составе аэрокосмических сил Корпуса стражей исламской революции. Подразделения ПВО КСИР предназначены для защиты важнейших объектов самого КСИР.

ПВО КСИР существует как бы параллельно ПВО страны и сторожит сама себя. Но при этом у них с армейской ПВО только одна общая надстройка в виде командования ПВО [которое существует в составе генштаба Вооруженных сил, созданного в 1989-м именно для координации действий КСИР и армии].

Но дальше, вниз эта интеграция отсутствует, и это приводит к проблемам, когда наверху обмен информацией осуществляется, но любые изменения в воздушной обстановке доводятся [до подразделений] с большим опозданием.

И наверное, был подан план полета [украинского "Боинга"], он был доступен, но исходя из этой организации и нехватки систем управления и обмена информацией, скорее всего, вот эта стреляющая машина на своем радаре не имела информации о том, что расписание изменилось [лайнер вылетел с опозданием] и что вот эта цель вылетает по измененному плану законно.

Оператор обнаружил в неурочное время воздушную цель [...], и само по себе это появление могло вызвать нервную реакцию. Эта реакция неадекватная, но она неадекватная с позиции нашего послезнания, а с позиции, когда ты сидишь за кнопкой, представление об адекватности смещается.