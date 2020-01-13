Катастрофа украинского "Боинга": как ее подавало российское ТВ до и после признания Ирана

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После катастрофы украинского "Боинга" под Тегераном российские государственные каналы до последнего выражали сомнения в версии об ошибке иранского ПВО. После того, как власти страны официально признали, что сбили самолет, журналисты на федеральном ТВ заговорили об ответственности США и человеческом факторе. В первые дни после случившегося журналисты госканалов активно поддерживали первоначальную версию Ирана о неполадках в двигателе самолета "Международных авиалиний Украины", а версию о том, что лайнер сбили, ставили под сомнение.

В вечернем выпуске "Вестей" от 10 января заявления премьер-министра Канады Джастина Трюдо и британского премьера Бориса Джонсона о ракетном ударе назвали "очередным highly likely" (эту формулировку на российском ТВ используют после того, как Лондон возложил на Россию ответственность за отравления экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля).

В новостях на Первом акцентировали внимание на иранской версии катастрофы и подчеркивали, что даже президент Украины Владимир Зеленский не подтвердил версию о сбитом самолете.

Кроме того, телеканалы до признания со стороны Ирана ставили под сомнение любительские видео и заявления источников в американских СМИ о возможной причастности Ирана к крушению "Боинга".

В частности, Первый канал подчеркивал, что утечки в силовых ведомствах США исходили от "неназванных информаторов" и были "синхронными и едва ли случайными". В то же время их коллеги с "России-1", говоря о любительском видео, на котором запечатлен момент попадания ракеты в самолет, акцентировали внимание на том, что первым, кто выложил ролик в сеть, был "живущий в Лондоне иранец", который "регулярно критикует иранские власти".

Русскоязычный сайт RT за несколько часов до того, как Иран объявил об ошибке, опубликовал материал с заголовком "Демонизация Ирана": как Запад обвиняет Тегеран в причастности к крушению украинского Boeing 737".

Журналист ВГТРК Станислав Натанзон хвалил Иран за открытость и предположил, что Тегеран явно "косяка со своей стороны не видит". Его коллега Андрей Медведев выражал сомнения в подлинности любительских видео, на которых была снята катастрофа.

После того как Иран признал, что сбил самолет, риторика государственных каналов заметно изменилась. Вот некоторые из тезисов, которые в прошедшие дни звучали по федеральному ТВ.

"В катастрофе виноваты США, убившие Касема Сулеймани"

"Случайность - лишь часть объяснения. Закономерность в том, что в ходе войны нервов, навязанной Америкой Ирану, и не такое может случиться", - заявил Дмитрий Киселев в эфире "Вестей недели", посвятив деструктивному воздействию Америки на Ближний Восток целый сюжет под заголовком "Не думая о последствиях".

Евгений Попов, ведущий программы "60 минут" на "России-1", уже в начале выпуска от 13 января заявил, что "фатальной ошибки" Ирана могло бы и не быть, но из-за американского удара по генералу Касему Сулеймани Иран был вынужден привести войска в боевую готовность. Генерал Сулеймани, командующий спецподразделением Корпуса стражей Исламской революции и один из самых влиятельных политиков Ближнего Востока, 3 января был убит в Ираке авиаударом ВВС США. Иран ответил на это ударами по авиабазам США в Ираке.

"Почему системы были приведены в высшую готовность? Потому что США убили высшего государственного деятеля и будущего президента Ирана", - соглашался с Поповым политолог Сергей Марков.

Похожие заявления прозвучали и в эфире ток-шоу "Время покажет" на Первом канале. Александр Шерин, первый заместитель председателя комитета Думы по обороне, утверждал, что именно США создали обстановку, в которой стала возможна катастрофа:

"Страна находится в состоянии войны, там находятся американцы, которые могут нанести удар в любую точку. Если бы там не было бы американцев, эти бы системы использовались на учениях. Весь мир вынужден напрягаться и находится в состоянии стресса".

"Америка настолько накалила конфликт, что там и палка выстрелит", - соглашался с Шериным эксперт центра социально-консервативной политики Игорь Кимаковский.

"Люди - не роботы. У тебя руки трясутся. Только что американцы шандарахнули боевого генерала, влиятельнейшего политика своей страны. И когда ты видишь точку, которая взлетает, ты, конечно, просто нажимаешь на кнопку. Некомпетентность - да, стресс - да. Но откуда этот стресс взялся, я не буду озвучивать, и так все понятно", - подвел итог дискуссии ведущий Анатолий Кузичев.

"Иран, в отличие от Украины и США, ведет себя достойно"

Сразу несколько журналистов государственного ТВ обратили внимание на то, что власти Ирана всего за несколько дней признали катастрофу и принесли извинения. "Здесь говорят - мы виноваты, мы понесем ответственность. Вот и все. Так должна себя вести страна, если случается подобная ситуация", - заявил Евгений Попов в "60 минут".

С похожим заявлением выступила и Маргарита Симоньян, глава RT: "В моей системе координат Иран оказался мужик".

Заявления иранских чиновников, которые ранее отвергали версию удара ПВО, федеральные каналы не цитировали. При этом Попов обратил внимание, что именно "западные спецслужбы указывали на то, что были проблемы с двигателем", сославшись на заметку агентства "Рейтер". "Справедливости ради, о перегреве двигателя говорили именно западные СМИ и западные спецслужбы, первая новость исходила от Запада", - говорил на Первом Кузичев, не уточняя, что первой версию о техническом характере катастрофы высказал именно Иран.

Правообладатель иллюстрации Pavlo Gonchar/SOPA Images/LightRocket via Getty Im Image caption В катастрофе "Боинга" под Тегераном погибли 176 человек

Для контраста в эфире сразу четырех программ - "Вестей недели", "Воскресного вечера с Владимиром Соловьевым", шоу "60 минут" и "Время покажет" - показали фрагменты интервью экс-президента Украины Леонида Кучмы. В нем Кучма комментировал катастрофу над Чёрным морем в 2001 году, когда пассажирский Ту-154 был сбит украинской ракетой: "Посмотрите на Европу: что мы - первые или последние... Есть трагедии и большего масштаба".

"Украина признала и выплатила компенсации, но ни перед кем не извинялась. Слова Ирана мы прекрасно слышали - человек, ответственный за систему ПВО, сказал, что сам был готов умереть", - комментировала Ольга Скабеева.

Вспоминали на госТВ и катастрофу иранского Airbus-300, который летом 1988 был сбит ракетой, выпущенной с американского крейсера. "Напомню, как реагировали американцы, когда они сбили самолет, что говорил Джордж Буш-старший: "Я никогда не буду извиняться за США, несмотря ни на какие факты", - отмечал Владимир Соловьев. Фразу Буша опубликовал в своем "Телеграме" и коллега Соловьева Андрей Медведев.

Цитата действительно принадлежит Бушу, однако он произнес ее не в связи с катастрофой иранского лайнера. Правда, официально извиняться за сбитый иранский самолет США действительно отказались.

Эксперты в студии "Время покажет" напомнили Кузичеву о том, что СССР тоже долгое время отказывался признать, что советский истребитель сбил корейский "Боинг-747" над Сахалином в 1983 году. "СССР сбил южнокорейский "Боинг" в соответствии с протоколом и регламентом", - ответил ведущий Первого. Впрочем, в "Вестях недели" кратко упомянули о том, что СССР тоже долгое время не признавал ответственность за случившееся.

В студии состоялась дискуссия и о том, что Россия отказывается признать ответственность за крушение малайзийского "Боинга" в Донбассе в 2014 году. "Не мы сбили, черт подери! - взорвался Кузичев. - Сравнения, что даже Иран признал, а Россия не признала - это убогие комментарии!"

"Российское оружие ни при чем"

В эфирах некоторых шоу ведущие обратили внимание и на заявление бывшего секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Александра Турчинова. Тот накануне призвал наказать Россию за катастрофу из-за того, что именно Москва поставляла Тегерану комплексы ПВО: "Это уже второй пассажирский "Боинг", который за последнее время уничтожается российской ракетой".

"Обвинять российскую ракету - это как обвинять Германию за ДТП с участием "Мерседеса"! Российские системы ПВО занимают в мире такое же место, как и "Мерседес", это лучшее в мире ПВО!" - заявил политолог Марков.

Кузичев обвинил Украину в попытке "мутить воду" и отметил, что США не обвиняют в причастности ко всем преступлением с участием кольта.

"Если насмерть сбивает машина из Японии и Германии, то виновата Германия? Если в Австралии пожары от солнца, то виновата Страна восходящего солнца?" - заключил депутат Шерин.

"Не все так однозначно"

В последних эфирах политических ток-шоу не обошлось и без конспирологических версий.

"Я тоже немножко в этом разбираюсь, в технических вопросах. Убили Сулеймани. Народ как нация объединился. И тут вдруг падает самолет. Взлетает самолет, - говорил политолог Кимановский в эфире Первого. - Я читал, что перед этим должен был быть другой экипаж. Летчики, которые должны были лететь - я читал интервью украинского экипажа, который не полетел - они говорили, что другой экипаж перед вылетом нервничал".

"Второе, - продолжил он. - Когда самолет взлетает. Зная американские самолеты, которые управляют на программном уровне - там в принципе кнопку нажал, самолет сел, взлетел. Самолет начинает выполнять маневр, прекрасно понимая, в том числе американцы это просчитывали, что система ПВО будет во время обстрелов в состоянии боевой готовности. Когда самолет, даже пассажирский, выполняет маневр, похожий на маневр военного самолета... Это не случайно. Что сам самолет упал в то время, когда это было выгодно Америке!"

Media playback is unsupported on your device Корреспонденты Би-би-си объясняют, почему военные сбивают гражданские самолеты.

Вопросы к расследованию возникли и у политолога Сергея Михеева, который пришел на эфир к Владимиру Соловьеву. "Катастрофа расследована не до конца. Я не понимаю, как самолет оказался в зоне действия ПВО. Это значит, что он летел как-то не так, - рассуждал он. - Все подряд самолеты не сбивают! Как появилась запись ночного неба именно в эту минуту? Человек ночью снимал, и вдруг эта запись оказалась у американцев!"

Вопрос любительских видео обеспокоил и журналиста ВГТРК Медведева.

"Для меня ключевой вопрос видео якобы "попадания ракеты в самолет", опубликованного как-то очень вовремя в прежде спавшем десять лет телеграм-канале и не менее своевременно верифицированном западными СМИ: оно настоящее или нет? Если настоящее, то кто и почему точно знал, что снимать и в какой точке? Зачем с первого дня общественное мнение готовили к версии с иранской ракетой? А разгонять ее начали синхронно как западные СМИ, так и наша либеральная сетка", - заявил репортер.