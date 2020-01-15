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Украинский "боинг": аресты в Иране и мнения экспертов

В Иране начались аресты в связи с катастрофой "боинга" авиакомпании "Международные авиалинии Украины", по ошибке сбитого иранской ПВО 8 января.

Во вторник власти сначала объявили о задержании нескольких человек в связи с крушением самолета, а затем стало известно, что задержан человек, снявший видео попадания ракеты в лайнер.

Наш корреспондент Павел Аксенов поговорил с российскими военными экспертами об официальной версии иранских властей - действительно ли у оператора системы ПВО не было времени связаться с командиром, и сложно ли отличить пассажирский лайнер от крылатой ракеты на экране системы ПВО? Они отвечают на эти вопросы отрицательно:

Послание Владимира Путина Федеральному собранию

Президент России Владимир Путин в полдень по московскому времени обратится с посланием к федеральному собранию. В этот раз его выступление будут еще и проецировать на фасады нескольких домов в Москве, сообщает РБК.

Среди тем, вызывающих наибольший интерес, называют решение "проблемы - 2024". Упомянет ли Путин о своих планах на период после 2024 года, когда закончится его президентский срок, неизвестно.

Из-за послания Путина премьер-министр Дмитрий Медведев впервые за семь лет не будет участвовать в Гайдаровском форуме: время проведения форума совпало со временем президентского обращения.

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Следующий шаг в процессе импичменте Трампа

Демократы в палате представителей США во вторник проголосуют по вопросу передачи в сенат статей обвинения в адрес Дональда Трампа в рамках процесса импичмента. Ранее они отказывались передавать документы в контролируемый республиканцами сенат, который без них не может начать слушания по импичменту, добиваясь от руководства верхней палаты обещания вызвать дополнительных свидетелей. Эти свидетели до сих пор давать показания отказывались.

"Первая фаза" торговой сделки Трампа с Китаем

Вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ подпишет в Вашингтоне "первую фазу" соглашения, которое должно остановить торговую войну между Китаем и США.

В начале января президент Дональд Трамп сообщил, что 15 января Вашингтон и Пекин подпишут соглашение о первой фазе торговой сделки.

Что это может значить для остального мира и во что уже обошлись торговые войны Трампа, - в статье нашего корреспондента Алексея Калмыкова.

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"Мир принадлежит Владимиру Путину"

"Вот как выглядело начало 2020 года для Владимира Путина", - начинает колонку в Washington Post эксперт Европейского совета по международным отношениям Ашли Айдинташбаш.

"Неделю назад российский лидер прилетел в Дамаск, чтобы встретиться с президентом Сирии Башаром Асадом. На следующий день он полетел в Стамбул, чтобы открыть стратегически важный трубопровод, который будет доставлять российский газ в Турцию и европейские страны по дну Черного моря, в обход Украины.

"Стоя рядом с президентом Турции Эрдоганом, Путин призвал к сдержанности в ситуации с Ираном и США и перемирию в Ливии.

"В выходные он принял канцлера Германии Ангелу Меркель в Москве и поговорил по телефону с лидерами Катара и ОАЭ, сделав странам, поддерживающим разные стороны ливийского конфликта предложение, от которого они не могли отказаться.

"Это напряженный график для любого лидера. И посмотрев на него, мы можем догадаться о будущем мировом порядке", - пишет автор. Но в мировом порядке, сформированном Россией, слабые будут бесправны, а диссидентов будут преследовать, считает он.

Родители девочки, которая провела пять лет в роддоме, готовы забрать ее домой

Издание "Медуза" 9 декабря опубликовало историю девочки, которая с рождения, более пяти лет живет в перинатальном центре "Мать и дитя". Около миллиона рублей в месяц за пребывание ребенка в клинике платил отец: мать девочки считает, что она нездорова, хотя это противоречит мнению врачей.

Газете "Коммерсант" стало известно, что родители готовы забрать девочку домой. После досудебной беседы адвокат матери ребенка Ольга Лукманова заявила "Коммерсанту", что врачи центра сообщали родителям девочки о ее плохом самочувствии и родители платят за ее лечение, не получая документов и даже устной информации о диагнозе.

Другой 1917-й

Наш обозреватель по вопросам культуры Александр Кан делится впечатлениями от фильма "1917" именитого режиссера Сэма Мендеса. Фильм выдвинут на "Оскар" сразу в 10 номинациях и уже получил "Золотой глобус".

"1917" не имеет отношения к событиям того года в России, он - о войне, которую британцы до сих пор называют Великой. Первая мировая война стала самой кровопролитной в истории Великобритании, даже по сравнению со Второй.

В новой ленте Сэм Мендес рассказывает историю, услышанную им от своего деда, о том, как два британских капрала преодолевали насквозь простреливаемую "ничью землю" между позициями британцев и немцев на западном фронте. Для того чтобы передать мир солдата в окопах, режиссер прибег к довольно редкому методу съемки "одним кадром", знакомому, в частности, по "Русскому ковчегу" Александра Сокурова.

Наш обозреватель дает фильму четыре звезды из пяти. В России "1917" выходит в прокат 30 января.

Украинские Изауры

Бразильский телесериал "Рабыня Изаура" впервые вышел в эфир советского ТВ более 30 лет назад. С тех пор девочки, которых родители назвали в честь его главной героини, выросли. Русская служба Би-би-си организовала им встречу с "настоящей" Изаурой - актрисой Луселией Сантос. Она рассказала им о съемках сериала, своих бьюти-секретах и впечатлениях от Украины.

Media playback is unsupported on your device Как живут современные Изауры?

Дайджест подготовили Павел Феденко и Артем Воронин