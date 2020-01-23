Дракула приплыл в Англию на русской шхуне. Она существовала в реальности

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"На днях здесь неожиданно разразился ужасный шторм со странными и единственными в своем роде последствиями.

... между молами появилась шхуна и, перескакивая с волны на волну, с головокружительной быстротой, на всех парусах, вошла в безопасную гавань. Прожектор ярко осветил ее, и ужас охватил всех, ибо оказалось, что к рулевому колесу привязан труп, голова которого страшно болталась из стороны в сторону при каждом движении корабля. На палубе больше никого не было видно.

Шхуна пронеслась по гавани и врезалась в гору песка и гальки. Снасти с треском полетели вниз. Едва шхуна коснулась берега, на палубу выскочила громадная собака, словно сотрясение вытолкнуло ее из недр корабля, и, пробежав по палубе, соскочила на берег. Бросившись прямо к крутому утесу, на котором возвышалось кладбище, собака исчезла в густом тумане. Множество членов общества друзей животных пытались позаботиться о собаке, но ее нигде не смогли найти".

Так описал прибытие в Британию своего главного героя автор романа "Дракула" Брэм Стокер. Граф-вампир перевоплотился в черного пса.

Далее в книге говорилось, что корабль оказался русской шхуной "Деметра", прибывшей из Варны, а в найденном на борту судовом журнале было сказано, что члены экипажа во время плавания загадочно исчезли один за другим.

В 2013 году правительство тихоокеанской островной республики Тувалу выпустило серию коллекционных монет "Знаменитые корабли, которые никогда не плавали". На одной из них изображена "Деметра".

Однако корабль существовал на самом деле.

Рождение Дракулы

В конце июля 1890 года 42-летний Брэм Стокер, директор-распорядитель существующего по сей день лондонского театра "Лисеум", импресарио знаменитого актера Генри Ирвинга, приятель Артура Конан-Дойля и Оскара Уайльда, после утомительных гастролей в Шотландии взял отпуск и отправился дышать морским воздухом в портовый городок Уитби в северо-восточном Йоркшире.

11 августа день выдался пасмурным. Оставив жену и 10-летнего сына в гостинице, Стокер отправился на прогулку, где разговорился со старым лодочником Уильямом Петериком. "Рассказал о разных кораблекрушениях", - отметил в дневнике писатель.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Так выглядел настоящий Дракула (портрет работы неизвестного художника)

В частности, Петерик поведал, что пять лет назад, 24 октября 1885 года, напротив Уитби попала во внезапно налетевший страшный шторм русская шхуна. Чуть ли не все жители собрались на берегу и наблюдали за попыткой экипажа проскочить в относительно безопасную бухту сквозь узкую горловину между двумя утесами.

"Корабль заплыл в гавань, и никто не знал, как ему это удалось. Все только молились", - процитировал нового знакомого в своем дневнике Стокер.

Толпа приветствовала счастливый исход радостными криками.

Ночью шхуну все-таки выбросило на берег, а затем разбило большими волнами, но экипажу уже ничто не угрожало.

На снимке, сделанном местным фотографом Фрэнком Сатклиффом через несколько дней, виден корпус судна и отдельно лежащие мачты на песке.

В портовом журнале записано, что шхуна называлась "Дмитрий", имела 120 тонн водоизмещения и прибыла из Нарвы (современная Эстония) с грузом серебряного песка.

Если не считать описанных Стокером ужасов, он немногое изменил в реальной истории: назвал корабль вместо какого-то непонятного Дмитрия именем древнегреческой богини, перенес действие с октября на август и сделал портом отплытия болгарскую Варну - звучит похоже, а к владениям Дракулы поближе.

Следы "Дмитрия"

Нарвский историк-краевед и видеоблогер Александр Опенко, к которому обратилась Русская служба Би-би-си, сказал, что ему этот случай известен.

Он уточнил, что "Дмитрий" отплыл с грузом лесоматериалов - основным предметом экспорта через нарвский порт в конце XIX века - доставил его в Антверпен и там взял на борт серебряный песок (мелкий чисто-белый песок, используемый для шлифовки строительных камней, устройства садовых дорожек и ремесленных поделок, в том числе в песочных часах).

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Шторма в Уитби не редкость

Портом назначения являлся Ньюкасл, а в Уитби шхуна должна была пополнить запас угля.

По словам Александра Опенко, первоначальный груз, вероятно, принадлежал крупному лесопромышленнику, судовладельцу и меценату Павлу Кочнёву, но был ли он также хозяином "Дмитрия", неизвестно.

"Ко мне обращались исследователи творчества Стокера из Великобритании и США за дополнительной информацией об этом судне, но, к сожалению, нарвские архивы сгорели во время Второй мировой войны", - заявил Опенко.

Порт, откуда "Дмитрий" ушел в свой последний рейс, сегодня почти не используется, поскольку находится в 12 км выше устья реки Нарвы, и современные морские суда заходить в него не могут.

Творческий процесс

Все началось с того, что Стокер за ужином переел крабов под майонезом и ночью увидел во сне вампира.

О Дракуле он мельком слышал раньше, и был очарован звучанием слова, казавшегося ему зловещим.

Остальное сделали живописный городок с карабкающимися на гору извилистыми улочками, старинное аббатство, мрачное кладбище и йоркширские легенды о призраках и черном псе с глазами величиной с блюдце, встреча с которым сулит скорую смерть.

Угольно-черный экипаж, в котором молодой английский юрист Джонатан Харкер едет с вокзала в замок Дракулы, тоже позаимствован из местного фольклора: именно таким пользовался живший неподалеку от Уитби в XVIII веке лорд Мюльгрейв.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Набережная Уитби не сильно изменилась со времен Брэма Стокера

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Развалины аббатства стали источником вдохновения для автора "Дракулы"

Видимо, замысел книги в основном сложился в голове Стокера не позже чем через неделю после разговора со старым лодочником. 19 августа он отправился в читальный зал отеля "Ройял" и взял книгу Уильяма Уилкинсона "Княжества Валахии и Молдовы: с различными наблюдениями, их касающимися".

Часть действия "Дракулы" происходит в Уитби. В романе Мина приезжает туда в конце июля на том же поезде, что и Стокер, поднимается на гору по лестнице из 199 ступеней и любуется городом и гаванью со скамейки, на которой любил сидеть писатель.

"Думаю, это место стало для него источником вдохновения. Он подумал: "Это прекрасно. У меня есть пристань с приплывающими кораблями, есть аббатство, церковь и кладбище", - заметил в одном из интервью внучатый племянник создателя "Дракулы" Дейкр Стокер.

"Уитби стал главным катализатором, готическим "клеем" для того, что в итоге превратилось в самый известный вампирский роман из когда-либо написанных", - считает американский эксперт по хоррору в литературе и кино Эдгар Браунинг.

"Брэм поместил события в реальное время и реальные места, наполнил настоящими именами людей, которые взял с надгробий. Читатели до смерти испугались именно потому, что в тот момент можно было подумать, что эта история реальна", - говорит Дейкр Стокер.

Через столетия

Стокер работал над "Дракулой" семь лет. Внешность и манеры главного персонажа он списал с Генри Ирвинга, надеясь, что тот сыграет вампира на сцене, но актер, прочитав книгу, не вдохновился.

Вообще, роман не принес автору большой славы и денег. Культовым образом Дракулу сделали последующие экранизации.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Замок Бран в Румынии в XV веке служил резиденцией Влада Дракулы

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Хэллоуин в Уитби - особый праздник

Правитель Валахии и Трансильвании Влад III, современник английской Войны Роз - историческая фигура. Дракулой (по-румынски "дракончик", "сын дракона") его называли потому, что его отец поместил дракона в свой герб.

Кровь князь не пил, но лил изрядно. Его другое прозвище было Цепеш (от "цеп" - "кол"). Плененных врагов он массово казнил этим изуверским способом, причем любил строить из кольев с телами разные геометрические фигуры.

Население современного Уитби не дотягивает до 14 тысяч человек. Дракула является его главной достопримечательностью: экскурсии с гидом в цилиндре и длинном черном плаще с красным подбоем, во время которых туристов пугают ряженые привидения и вампиры, приуроченная к Хэллоуину "готическая неделя", международный фестиваль фильмов ужасов имени Брэма Стокера.

В кондитерских продают шоколадные гробики. Приезжим показывают "могилу Дракулы" - расколовшуюся надгробную плиту со стершейся надписью. А экскурсовод Гарри Коллетт уверяет гостей, что занимается своим делом с 1892 года.