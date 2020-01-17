Провал "Операции Аугуста". Полиция годами не могла раскрыть сеть педофилов в Манчестере

Image caption Полиция довела до суда дела 12 обвиняемых, и они получили от 5 до 19 лет тюрьмы

14 января в Великобритании был опубликован независимый доклад, из которого следует: полиция годами не расследовала одно из самых тяжелых преступлений в стране в XXI веке. В первой половине 2000-х в Манчестере около ста человек вовлекали в проституцию несовершеннолетних девочек из неблагополучных семей.

Жертвами изнасилований стали не менее 57 подростков из окраин и пригородов Манчестера. Их запугивали и подсаживали на героин. Полиция расследовала это дело годами, только при этом игнорировала заявления девочек и социальных работников (а те и сами молчали о своих заявлениях).

Продолжавшееся больше двух лет независимое расследование показало, что полиция просто провалила это дело.

Виктория

В октябре 2003 года СМИ Великобритании сообщили о гибели 15-летней девочки по имени Виктория Агоглия (некоторые называли ее по фамилии отчима - Вики Бирн).

Отца у девочки не было, мать умерла, когда ей было восемь лет; Вики жила то с отчимом, то с бабушкой, десятки раз сбегала из дома. И последний год в основном провела в доме для детей с особенностями развития в городке Рочдейл на севере страны, пригороде Манчестера. Из этого дома она тоже сбегала не менее 50 раз.

Причину ее смерти полиция не назвала, но заявила о посмертной токсикологической экспертизе, и поэтому СМИ сразу предположили, что девочка умерла от передозировки наркотиками.

Правообладатель иллюстрации GMP Image caption В 2003 году эта фотография Вики Агоглия появилась в СМИ. Тогда еще никто не знал, что она - одна из многих жертв сети педофилов

Газеты опубликовали обычное в таких случаях заявление семьи - в этом случае, ее бабушки Джоан. Там говорилось, что Вики "была типичным тинейджером, полна жизни, и по ней будут бесконечно скучать все те, кто ее знал". Она мечтала стать парикмахером и моделью.

Курировавший детский дом социальный работник (его имя не называлось) говорил, что он с коллегами делал все, чтобы оградить девочку от опасностей, подстерегающих подростков, лишившихся родителей. И что иногда она была идеальным подростком, но иногда как будто дьявол вселялся в нее.

Полиция Манчестера тогда заявила, что арестовала и допросила 22-летнего Мохаммеда Якуба. Как позже выяснилось, он был хозяином квартиры, где девочка приняла смертельную дозу героина. Ему дали 3,5 года за распространение наркотиков.

Вскоре СМИ про эту историю забыли: гибель подростка от наркотиков в начале 2000-х не была в Великобритании чем-то экстраординарным.

"Операция Аугуста"

В начале 2004 года полиция начала расследование, которое вскоре получит название "Операция Аугуста". Появились подозрения, что Вики Агоглия могла быть вовлечена в занятия проституцией и что это не единичный случай.

Было установлено, что девочка приняла героин не сама. Инъекцию в доме Мухаммеда Якуба ей сделал 50-летний мужчина. Он был задержан, отпущен под залог, но потом все же получил тюремный срок по обвинению в обороте наркотиков. Его имя до сих пор не названо.

В ходе дальнейшего расследования начало выясняться, что на юге Манчестера и в пригородах действует хорошо организованная банда, куда входили, преимущественно, выходцы из стран Азии и Ближнего Востока.

Они действительно искали несовершеннолетних девочек из неблагополучных семей, вовлекали в проституцию, насиловали их сами, заставляли принимать наркотики, угрожали им.

Издание Manchester Evening News рассказало: полиция довольно быстро установила сеть из примерно ста мужчин, вовлеченных в насилие над несовершеннолетними девочками.

Но из-за того, что расследование шло медленно и неэффективно, почти никто не был задержан. А минимум восемь из этих членов банды - уже после того, как их имена были установлены - совершили новые преступления, в том числе изнасилования несовершеннолетних.

Большинство из этих примерно ста человек и сейчас остаются на свободе.

В 2008 году девочка-подросток в Манчестере сообщила в полицию об изнасиловании, полиция не приняла ее заявление, потому что не сочла его правдоподобным. В 2009 году еще одна девочка заявила об изнасиловании в Рочдейле - с тем же результатом.

Координатор антикризисной службы Национальной системы здравоохранения в Манчестере Сара Роуботэм с 2003 по 2014 год сообщила в полицию о 180 инцидентах, в которые были вовлечены несовершеннолетние девочки. От их побегов из дома до рассказов о сексуальных контактах со взрослыми. Все это тоже осталось не расследованным.

Медовый Монстр

В 2010-м расследование возглавила офицер манчестерской полиции Мэгги Оливер. К этому времени полиция смогла предъявить обвинения в сексуальном насилии к несовершеннолетним только девятерым мужчинам.

Довольно быстро Оливер сказала, что задержание девятерых - капля в море. Оливер лично говорила с десятками жертв сексуального насилия, некоторым едва исполнилось 11 лет.

Ее расследование показало, что девочек целенаправленно искали в неблагополучных кварталах и семьях, домах для детей с особенностями развития.

Девочки 12-13 лет вспоминали, что их уговаривали заняться проституцией такие же несовершеннолетние девушки 15 или 16 лет (и такие же жертвы взрослых). У одной была кличка Медовый Монстр, у второй - Руби.

Девочкам обещали еду, иногда давали немного денег или дарили дешевые подарки. Их заставляли принимать алкоголь и наркотики, иногда в комбинации. Клиентов им искали там же, на окраинах - около небольших кафе и магазинчиков, где почти круглосуточно можно купить спиртные напитки, сигареты или уличную еду.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Девочек вынуждали заниматься проституцией на окраинах Манчестера

Тех, кто пытался убежать и пойти в полицию, запугивали.

По утрам девочек развозили по домам или по их временным убежищам. Социальные работники, как будет установлено позже, все это видели, обо многом - подозревали, но с полицией не сотрудничали.

Несмотря на то, что информации становилось все больше и больше, расследование все равно еле двигалось. Несколько раз его вообще приостанавливали - из-за нехватки средств.

Оливер на несколько месяцев уходила в отпуск ухаживать за тяжелобольным отцом, а когда вернулась, увидела, что делом никто не занимался. В интервью для подкаста True Crime она рассказала, что пришла с новыми доказательствами к одному из старших офицеров, а он сказал ей: "Да что эти дети могли бы дать обществу, их надо было утопить при рождении".

К 2012 году полиция смогла довести до суда дела против 12 человек, все они были гражданами Великобритании и Пакистана. Суд приговорил их к срокам от 5 до 19 лет.

В 2012-м Мэгги Оливер ушла в отставку - в знак протеста против того, что расследование стояло на месте. В интервью Guardian она сказала, что это были худшие два года ее жизни. Но она не просто ушла, она решила обнародовать информацию о деле - пресса тогда не знала о его масштабах почти ничего.

Преданные девочки

В СМИ постепенно стали попадать детали ведущегося в Манчестере расследования.

Первой по-настоящему шокирующей историей стало обнародование несколькими изданиями в 2014-м году дневниковой записи (по другой версии, письма) Вики Агоглия, сделанной за два года до ее смерти.

"Мне только 13 лет, у меня вся жизнь впереди, - говорилось, в частности, там. - Я спала с мужчинами старше меня, и я даже не знаю имен половины из них. Я шлюха, и гордиться тут нечем. Я пила, курила траву, принимала таблетки, нюхала кокаин, принимала героин - и все это для чего? Я пыталась произвести впечатление на мальчиков, но они так и вели себя со мной, словно я шлюха. Я все потеряла из-за наркотиков: мальчиков... семью…"

Письмо в СМИ передала бабушка девочки - Джоан Агоглия. Мэгги Оливер подтвердила, что оно фигурировало в материалах дела.

Image caption Мэгги Оливер расследовала дело, а после отставки рассказала о нем

В мае 2017 года на Би-би-си вышла драма "Три девочки", основанная на реальных событиях в Манчестере. Мэгги Оливер была консультантом фильма.

В июле 2017-го на Би-би-си вышел документальный фильм "Преданные девочки". Он тоже рассказывал о преступлениях против несовершеннолетних и о том, как их не расследовали.

В мае 2017 года мэром Манчестера стал лейборист Энди Бернхэм. После появления фильмов и выступлений Мэгги Оливер он заказал независимый аудит "Операции Аугуста". Его делали эксперт по защите детей Малколм Нюсэм и бывший полицейский детектив из Кембриджа Гари Риджвей.

Их 145-страничный доклад был обнародован 14 января 2020 года.

"Болезненное чтение"

В нем было сказано, что за годы расследования полиция Манчестера идентифицировала минимум 57 несовершеннолетних жертв сексуального насилия и по меньшей мере 97 вовлеченных в эту деятельность взрослых, преимущественно азиатского происхождения.

Многих из них даже не пытались привлечь к ответственности, хотя полиция не просто знала их - за ними вели наблюдение, но потом переставали.

Операция, говорится в докладе, была завершена преждевременно и без достижения результата.

У полиции были имена подозреваемых, информация об их месте жительства, номера телефонов, но ничего из этого она не использовала.

Вечером 14 января начальник полиции Большого Манчестера Йен Хопкинс (он возглавил ее в 2015 году, а работал в ней с 2008 года) собрал пресс-конференцию и принес свои официальные извинения. Он пообещал, что сейчас полиция сделает все, чтобы раскрыть события 10-15-летней давности.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Начальнику полиции Манчестера Йену Хопкинсу пришлось извиниться за работу за своих подчиненных

Полиция дала понять, что расследование и не останавливалось: в сентябре 2019 года она задержала и допрашивала двух мужчин, предположительно связанных с гибелью Вики Агоглия.

Извинения пострадавшим принес городской совет Манчестера. Его глава Джоанна Рони сказала, что доклад об "Операции Аугуста" был "болезненным чтением".

"Прошлое не изменить, но уроки мы извлекли. Сейчас, спустя 15 лет, у нас гораздо больше возможностей, чтобы защитить детей от сексуальной эксплуатации", - сказала она.

"Сегодня очень важный для меня день, я всегда знала, что говорю правду", - сказала в интервью Manchester Evening News Мэгги Оливер.

В докладе сказано, что полиция и социальные работники в доме, где жила Вики Агоглия, знали, что она подвергается многочисленным угрозам, сексуальному насилию и эксплуатации. Но так ничего и не сделали.

"Я чувствую себя отлично. Я боролась за правду всю жизнь и выиграла, - сказала Би-би-си после публикации доклада ее бабушка Джоан Агоглия. - Я с самого начала говорила полиции и соцработникам: девочка рассказывала мне, что взрослые мужчины с ней делали. Но в ответ тогда мне только лгали".