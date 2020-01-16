Поддержка от Путина: поможет ли она улучшить демографию и победить бедность

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Президент России Владимир Путин в ходе послания федеральному собранию представил обширную программу мер по поддержке демографии и семей с детьми. Эксперты сомневаются, что это поможет повысить рождаемость. Зато эти меры поддержат бедные семьи.

"Судьба России, её историческая перспектива зависит от того, сколько нас будет", - заявил президент в начале своего послания.

Вслед за этим он объявил набор мер, которые должны помочь справиться с бедностью и улучшить демографию.

Новые меры, перечисленные Путиным, выглядят так:

Ежемесячные выплаты на детей в возрасте от трех до семи лет включительно для семей, чьи доходы не превышают одного прожиточного минимума. На первом этапе выплаты составят 5,5 тысяч рублей, а затем могут вырасти до 11 тысяч рублей в месяц.

Продление программы маткапитала до конца 2026 года, а также распространение программы на рождение первенцев. Семья при рождении первого ребенка получит от государства 466,6 тысячи рублей.

Объемы материнского капитала вырастут. При рождении второго ребенка семья получит дополнительные 150 тысяч рублей. Если в семье уже есть двое детей, то общий объем маткапитала составит 616,6 тысяч рублей.

Путин также рассказал о некоторых социальных мерах, которые были объявлены ранее. В частности, он сказал, что льготная ставка по ипотеке в размере 6% для семей с тремя и более детьми продлевается на весь срок кредита. Соответствующее постановление правительства было принято в конце марта 2019 года. До этого льготная ставка для многодетных семей устанавливалась на срок от трех до восьми лет.

Путин объявил, что государство будет бесплатно обеспечивать горячим питанием школьников младших классов. По его словам, учащихся начальной школы будут бесплатно кормить с 1 сентября 2020 года в школах, которых технически к этому готовы. Законопроект об обеспечении школьников младших классов горячим питанием в конце октября 2019 года он был принят в первом чтении в Госдуме.

Все эти меры, по плану президента, должны помочь увеличить коэффициент рождаемости с нынешних 1,5 до 1,7 к 2024 году. Нынешний уровень рождаемости он считает низким для такой страны как Россия.

Бюджету эти меры обойдутся в сотни миллиардов рублей в год. При этом демографы, опрошенные Русской службой Би-би-си, сомневаются, что они поднимут рождаемость.

Будет больше первенцев

Демографы, опрошенные Би-би-си, скептично относятся к перечисленным Путиным мерам.

На уровень рождаемости они вряд ли серьезно повлияют, считает директор Института демографии Высшей школы экономики Анатолий Вишневский. По мнению Вишневского, деньги сейчас не особенно влияют на готовность рожать второго ребенка. Он связывает это с изменением отношения к детям.

"Сейчас родители трясутся над своим ребенком, как никогда в истории. Таких вложений семьи финансов и времени в ребенка, как сейчас, не было никогда. И именно из-за любви родители не желают рожать больше детей - чтобы больше вложить в одного", - уверен он.

"То, что Путин объявил, - это хороший стимул для молодых семей, чтобы родить одного [ребенка]. Но не более", - полагает Евгений Яковлев из Российской экономической школы.

Как раз сейчас рождаемость, по его словам, падает из-за того, что молодые семьи не решаются рожать первого ребенка из-за сложного финансового положения. Эту проблему помогут частично решить меры, предложенные Путиным.

Яковлев ожидает, что в ближайшие годы будет расти число первенцев. Но он опасается, что вторых детей станут заводить меньше, так как стимул в 150 тысяч рублей недостаточно велик.

Примерно то же самое произошло с прошлой программой материнского капитала, которая начала действовать в 2007 году и касалась только рождения вторых детей. Она привела к резкому росту рождаемости, но затем эффект начал сходить на нет, так как программа не касалась первых детей.

"Если бы меня спросили, я бы сделал не так: гарантировал бы увеличенный до 600 тысяч рублей маткапитал только при рождении второго ребенка", - полагает он.

Вишневский считает, что даже цель в 1,7 по коэффициенту рождаемости довольно низкая. Этого уровня не хватит для воспроизводства населения.

Бедные семьи выиграют

"В России совершенно четкая структура бедности: большая часть бедных - это семьи с детьми", - объясняет профессор МГУ Наталья Зубаревич. Она считает, что все меры, которые перечислил Путин, помогут бороться с бедностью.

Такого же мнения придерживается и демограф Вишневский: "Это будет способствовать снижению уровня бедности и выравниванию доходов семей с детьми"

Накануне послания глава Счетной палаты Алексей Кудрин также говорил о подобных мерах. По его словам, для борьбы с бедностью подходят адресные субсидии семьям с доходами ниже прожиточного минимума.

"Пособие для детей будет полезным, потому что в настоящий момент во многих регионах оно абсолютно минимально", - говорит профессор Российской экономической школы Олег Шибанов.

Помимо поддержки семей с низкими доходами эксперты говорят о том, что для снижения бедности в России нужен рост экономики, который поддержит доходы среднего класса.

"Лучший способ борьбы против бедности - это рост среднего класса. Лучший способ борьбы против высокого неравенства - это рост среднего класса", - заявила в ходе Гайдаровского форума в среду с утра Татьяна Малева, директор Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС.

По ее словам, если доходы среднего класса и экономика будут расти, необходимость в социальных программах снизится.

Рост экономики может ускориться

В минэкономразвития считают, что новые социальные меры помогут ускорить экономический рост.

В министерстве уверены, что благодаря этим мерам рост реальных располагаемых доходов ускорится примерно на 1 процентный пункт, говорится в материалах ведомства.

Выиграют и 20% наиболее бедных домохозяйств: рост их доходов во втором полугодии ускорится в среднем на 10 процентных пунктов. Это приведет к небольшому снижению уровня бедности.

Социальная поддержка и налоговые льготы для инвестирующих компаний в итоге ускорят темпы роста ВВП России.

В результате российская экономика сможет преодолеть "ловушку слабого спроса" - и благодаря повышенному спросу совокупная прибавка к росту ВВП составит 0,3 процентного пункта "относительно траектории без озвученных мер", прогнозирует ведомство. Ранее оно же прогнозировало рост в 1,7% в 2020 году - получается, что благодаря поправкам он может достигнуть 2%.

Макроаналитик Райффайзенбанка Станислав Мурашов считает объявленные Путиным меры популистскими. По мнению экономиста, эффекта для экономики от них не будет, потому что меры финансируются за счет налогов, и получается просто перераспределение средств.

"Меры не решают основной проблемы потребительского сегмента - высокой закредитованности населения и высокой долговой нагрузки, - говорит Мурашов. - Они не помогают людям рассчитаться по долгам и не улучшают их будущие перспективы по росту зарплат".

Небольшие деньги для бюджета

По подсчетам минэкономразвития, три ключевые меры, объявленные в послании - пособие для малообеспеченных семей с детьми, расширение программы материнского капитала и снижение налога на прибыль для инвестирующих компаний - в 2020 году обойдутся бюджету в 300 млрд рублей, а со следующего года - в 600 млрд рублей ежегодно.

Министр финансов Антон Силуанов сказал, что расходы на новые меры составят 400-450 млрд рублей.

По мнению главного экономиста Альфа-банка Наталии Орловой, это не очень большие деньги, если сравнивать с обсуждавшейся мерой по отмене НДФЛ для малоимущих, которая оценивалась в 1 трлн рублей.

"Структурно, мне кажется, хорошая мера - поддерживать семьи с детьми", - сказала экономист.

Олег Шибанов отмечает, что деньги можно получить, повысив эффективность расходов, но в случае необходимости можно использовать профициты, последние пару лет находящиеся в районе 3 трлн рублей ежегодно.