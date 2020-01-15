"Димон без концепции". Чем запомнился Медведев на посту премьера

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Путин и Медведев на возложении цветов в память о годовщине Великой Отечественной войны в 2017 году.

Правительство России под руководством Дмитрия Медведева 15 января ушло в отставку. Это случилось сразу после того, как президент Владимир Путин во время послания Федеральному собранию объявил о предстоящем изменении конституции.

"Мы, как правительство Российской Федерации, должны предоставить президенту нашей страны возможность принимать все необходимые решения, и в этих условиях я полагаю, что было правильно, чтобы правительство Российской Федерации в нынешнем составе подало в отставку", - объяснил Медведев свое решение.

Медведев занял пост премьер-министра в 2012 году, после того как закончился его президентский срок. Для него будет создана новая должность - заместителя председателя Совета безопасности по обороноспособности. Возглавить новое правительство Путин предложил руководителю ФНС Михаилу Мишустину.

Русская служба Би-би-си рассказывает, чем запомнился Медведев на посту премьера.

Рокировка

Фактически статус премьера и второго человека в стране Дмитрий Медведев получил еще будучи президентом России, после "рокировки" в сентябре 2011 года. Тогда на съезде "Единой России" Медведев, на тот момент президент, объявил, что не будет баллотироваться на второй срок, а на выборах президента поддержит Владимира Путина.

Отказ Медведева от борьбы за президентский пост вызвал разочарование у тех, кто ждал продолжения политики либерализации и модернизации, и стал триггером к началу массовых протестов 2011-2012 годов. Репутация Медведева была безнадежно подмочена, вскоре за ним закрепилось прозвище "жалкий".

"Рокировка 2011 года сломала биографии и Путина, и Медведева - Медведева, наверное, в более значительной степени", - отмечает политолог Глеб Павловский. По словам политолога Алексея Макаркина, после ухода из Кремля Медведев быстро лишился имиджа реформатора и поборника свободы.

"Первое премьерство - это эволюция от западника к державнику. В 2012 году он приходил еще как только что президент, реформатор, а заканчивал как державник и борец с западными санкциями", - говорит Макаркин.

Весь премьерский срок Медведев все-таки сохранял статус возможного преемника Путина. Однако назначение на "почетную и несамостоятельную" должность зампредседателя Совбеза говорит о том, что Медведева, скорее всего, не рассматривают как человека, который мог бы возглавить страну после 2024 года, говорит Макаркин.

Пенсионная реформа

Одним из самым одиозных решений правительства Медведева стало повышение пенсионного возраста, о котором объявили летом 2018 года. Власти тогда решили повысить пенсионный возраст для мужчин с 60-ти до 65 лет, а для женщин с 55-ти до 60 лет.

По словам главного экономиста консалтинговой компании ПФ "Капитал" Евгения Надоршина, в подавляющей части решений по пенсионному возрасту активное принимали президент и его администрация. Тем не менее Путин дистанцировался от решения, а основной удар пришелся на кабинет министров.

В итоге премьерство Медведева запомнится именно непопулярной пенсионной реформой, считает глава Российской экономической школы Олег Шибанов.

Объявление о повышении пенсионного возраста привело к массовым протестам по всей России. Личные рейтинги Медведева рухнули и так и не восстановились - по данным последнего опроса ФОМ, премьеру не доверяет 61% россиян.

"После пенсионной реформы правительство было непопулярным - количество людей, которые хотели бы отставки, превысило тех, кто не хотел бы отставки. И фигура Медведева принимала на себя значительное количество негатива в отношении власти", - говорит социолог "Левада-центра" Денис Волков.

Человек "без концепции" и техническая фигура

Правительство Дмитрия Медведева запомнилось как орган, исполнявший задания президента, но не имевший реального политического влияния.

"Премьерство Медведева - это серия сдач позиций. Он не защищал идеи своей команды - ни министров, ни предпринимателей. Россияне, находясь внутри авторитарного режима, больше чем прежде нуждались в кабинете министров с концепцией. Никакую концепцию Медведев не представлял", - считает политолог Глеб Павловский.

По словам Павловского, Медведев фактически завершил тренд на снижение роли правительства как политической силы и верхушки исполнительной власти: "При нем правительство окончательно деполитизировалось и превратилось в техническую команду по обслуживанию поручений - то администрации президента, то еще кого-нибудь".

Правообладатель иллюстрации Twitter Image caption В 2014 году "Твиттер" Медведева уже объявлял об отставке. Правда, в тот раз его взломали хакеры

Правительство Медведева запомнится скорее стабильностью, чем ростом, считают экономисты. Это действительно так: в последние годы темпы роста экономики России начали замедляться, а правительство почти безуспешно пыталось их повысить. При этом доходы населения падали почти пять лет.

"Мне кажется, это было в целом такое правительство статус-кво. То есть это было правительство макроэкономической стабильности, - говорит главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова. - Это не было, наверное, правительство экономического роста".

Правительство старалось добиться каких-то сдвигов, но упиралось в невозможность реальных изменений, говорит глава Центра развития ВШЭ Наталья Акиндинова. "Цели повышения темпов экономического роста не удалось достичь", - добавляет Акиндинова.

В итоге работа Медведева в правительстве фактически ничем не запомнилась, резюмирует политолог Аббас Галлямов: "Запомнилось только президентство как период несбывшихся надежд. Премьерство не запомнилось - разве что расследованием Навального".

"Он вам не Димон"

В марте 2017 года Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального выпустил фильм-расследование "Он вам не Димон" об имуществе и финансах премьера. Название - цитата пресс-секретаря Медведева Натальи Тимаковой, которая публично жаловалась на хамские комментарии в социальных сетях и панибратское обращение "Димон" в адрес главы правительства. Выход фильма стал причиной массовых митингов в Москве и акций протестов по всей России.

Расследование Навального стало возможно после того, как хакеры взломали почту, через которую Медведеву могли заказывать одежду в интернет-магазинах. Заказы делались на имя Владимира Дьяченко, который, по мнению Навального, якобы обслуживает "секретные активы Медведева".

Согласно расследованию, недвижимостью, которой предположительно пользуется Медведев, владеют несколько благотворительных фондов, некоторые из которых управляются однокурсником премьера Ильей Елисеевым.

Одному из этих фондов миллиардер Алишер Усманов якобы подарил 4,3 гектара земли на Рублевке стоимостью около 5 миллиардов рублей.

На фонд, как утверждают авторы расследования, оформлено и "родовое гнездо" Медведева в селе Мансурово Курской области. Там, согласно расследованию, располагается усадьба в 240 тысяч квадратных метров, дом в полторы тысячи квадратных метров, две вертолетные площадки, пруд и спортивный корт.

На фонд оформлены также виноградник в 200 гектар около Анапы, а также горнолыжный курорт в Сочи стоимостью от 2,5 до 7 миллиардов рублей.

На однокурсника премьера Елисеева якобы записан кипрский офшор, который владеет двумя яхтами и производством вина в итальянской Тоскане, выяснил ФБК.

"Десятки юридических лиц, не связанных на первый взгляд, на самом деле объединены общими сотрудниками и адресами, недвижимость часто оказывается записана на одних и тех же людей", - писал Навальный. По его мнению, Медведев может быть элементом, объединяющим все это в систему.

Сам премьер назвал расследование ФБК "мутью". "Берут разную муть, чушь, собирают, если касается меня, моих знакомых людей, людей, о которых я вообще никогда не слышал, про какие-то места, где я бывал, и места, о которых я тоже никогда не слышал, собирают какие-то бумажки, фотографии, одежду, потом создают продукт и предъявляют его", - сказал Медведев.

Правообладатель иллюстрации Mikhail Svetlov/Getty Images Image caption Весной 2017 года вышло расследование Алексея Навального "Он вам не Димон" о недвижимости премьера. Расследование вызвало массовые митинги в Москве

Через месяц Алишер Усманов подал к ФБК иск о защите чести и достоинства. Суд встал на сторону бизнесмена и постановил удалить фильм "Он вам не Димон" из сети.

Сотрудников ФБК до сих пор вызывают в следственные органы и проводят у них обыски в связи с тем, что фильм так и не исчез из интернета.

После выхода расследования в Москве прошел массовый оппозиционный митинг, собравший около восьми тысяч человек. Удивлением для властей стало то, что на митинг вышло большое количество молодежи - школьников и студентов.

"Денег нет, но вы держитесь"

Медведев - частый персонаж интернет-мемов и шуток. Одна из самых запоминающихся его крылатых фраз - "Денег нет, но вы держитесь". Медведев в 2016 году посетил аннексированный Крым, где поговорил с местными жителями.

Одна пенсионерка пожаловалась премьеру на то, что у нее пенсия 8 тысяч рублей, и спросила, когда будет проведена индексация пенсий в Крыму. Медведев на это ответил: "Её [индексации] нигде нет, мы вообще не принимали, просто денег нет сейчас. Найдём деньги, сделаем индексацию. Вы держитесь здесь, вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья!".

"Медиалогия" назвала эту фразу главным мемом 2016 года.

Фраза стала крылатым выражением, обозначающим безысходность жизни большинства жителей России. Ее до сих пор часто используют во время оппозиционных протестов.

Ослабление ближнего круга

За время премьерства Медведева два министра, работавшие в его правительстве, стали участниками громких коррупционных скандалов. Сначала в ноябре 2016 года министра экономического развития Алексея Улюкаева задержали на выезде из офиса "Роснефти". СК утверждал, что Улюкаев требовал от главы компании Игоря Сечина взятку в 2 млн долларов за то, чтобы его ведомство дало положительное заключение на приобретение "Роснефтью" госпакета акций "Башнефти". Пакет с деньгами нашли в машине Улюкаева, который вину отрицал - по его словам, он думал, что получил от Сечина обычный подарок. В декабре 2017 года Улюкаева приговорили к 8 годам колонии.

В марте 2019 года СКР предъявил обвинение в организации преступного сообщества и мошенничестве бывшему министру "открытого правительства" России Михаилу Абызову. Политологи тогда отмечали, что хотя арест Абызова и не был связан с его работой в кабмине, он безусловно нанес удар по позициям Медведева.

Экс-министр активно работал с премьером - Медведев после объявления о рокировке собирал своих "сторонников" - группу поддержки, с которой президент повел бы "Единую Россию" на думские выборы. Тогда ее возглавил именно Абызов.

Правообладатель иллюстрации Dmitry Astakhov/TASS Image caption Визит Медведева в Крым в 2016 году запомнился фразой "Денег нет, но вы держитесь", которую премьер сказал, пообщавшись с местными жителями

Скандалы коснулись и других членов правительства Медведева. Среди них бывший вице-премьер Сергей Приходько, упоминавшийся в расследовании Алексея Навального о миллиардере Олеге Дерипаске. В нем утверждалось, что Приходько отдохнул на яхте бизнесмена в компании сотрудницы эскорт-агентства Насти Рыбки.

Одним из главных ударов по премьеру стало ослабление его главного политического союзника - бывшего вице-премьера Аркадия Дворковича. В 2018 году он неожиданно не вошел в состав нового правительства.

Незадолго до смены правительства были арестованы близкие к Дворковичу бизнесмены: владелец группы "Сумма" Зиявудин Магомедов, его брат Магомед и глава одной из компаний группы Артур Максидов - их обвинили в мошенничестве, хищении в особо крупном размере и создании преступного сообщества. Эксперты тогда говорили, что арест предпринимателей, считавшихся близкими к команде Медведева, ставит премьера в "недвусмысленное положение".