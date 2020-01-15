Отставка правительства: обсуждаем с экспертами в прямом эфире
- 15 января 2020
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Пропустить Youtube пост , автор: BBC News - Русская служба
Конец Youtube сообщения , автор: BBC News - Русская служба
Ксения Батанова и Петр Козлов в прямом эфире обсуждают отставку правительства с политологами и специальными корреспондентами Би-би-си.