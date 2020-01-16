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В понедельник президент России Владимир Путин предложил вынести на референдум поправки к конституции.

Изменение основного закона - популярная инициатива среди постсоветских лидеров, у которых истекают полномочия.

Россия - не исключение: в 2008 году срок президентских полномочий увеличили до шести лет.

Такое продление президентских сроков - секрет долгого пребывания у власти многих лидеров бывшего СССР.

Однако сейчас речь идет об усилении парламента за счет президента. Эксперты предполагают, что это может означать сохранение Путина у власти после 2024 года, но уже в новом качестве.

Как пример вспоминают Казахстан, где в прошлом бессменный президент Нурсултан Назарбаев сохраняет власть уже в качестве главы Совета безопасности и правящей партии.

Но опыт региона показывает, что такие сценарии могут выходить из-под контроля, как в Грузии и Армении, где начавшие переход в новое качество лидеры потеряли власть и даже стали фигурантами уголовных дел.

Стремительно меняющаяся конституция Украины

Если в странах Балтии конституции практически не менялись с момента их принятия после распада СССР, то Украина меняла основной закон часто - хотя приняла новую конституцию вместо советской только в 1996 году.

Первым изменения инициировал еще второй президент страны Леонид Кучма. В 2000 году по его инициативе был проведен референдум, на котором избиратели проголосовали за расширение полномочий президента по роспуску парламента и другие изменения. Но Верховная рада проигнорировала результаты голосования, и изменения в конституцию так и не внесли.

Форма правления была изменена лишь после "Оранжевой революции" 2004 года, когда полномочия президента были урезаны в пользу парламента и правительства.

После победы на президентских выборах Виктора Януковича в 2010 году страна ненадолго вернулась к прежней форме правления. После бегства четвертого президента в Россию часть функций главы государства была снова урезана - страна вернулась к конституции 2004 года.

Простое продление - от Минска до Ашхабада

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Памятник Ниязову в Ашхабаде

Президентские сроки продлевались не только в России - это один из самых популярных приемов лидеров с истекающим сроком полномочий.

Именно благодаря таким правкам - а также отмене ограничений по числу сроков - Александр Лукашенко и Эмомали Рахмон уже 25 лет непрерывно руководят Беларусью и Таджикистаном соответственно, а Ильхам Алиев 16 лет возглавляет Азербайджан.

В Казахстане правки конституции позволили Нурсултану Назарбаеву оставаться у власти с момента распада СССР до прошлого года.

В Туркменистане Сапармурат Ниязов стал пожизненным президентом и умер на этой должности, а при преемнике Туркменбаши президентские сроки были увеличены.

Усиление парламента - уроки Южного Кавказа

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Михаил Саакашвили усилил парламент, но не сохранил власть

Ряд постсоветских республик уже ограничивал полномочия президента в пользу парламента, и в этом случае лидеров подозревали в попытке остаться у власти в новом качестве.

В Грузии во время своего второго срока Михаил Саакашвили инициировал передачу ключевых полномочий от президента к парламенту и правительству.

Оппозиция тогда обвинила Саакашвили в попытке сохранить власть, пересев в кресло премьер-министра - однако партия президента проиграла выборы, и он вскоре покинул страну, став фигурантом уголовного дела.

Схожим образом в Армении во время второго президентского срока Сержа Саргсяна был инициирован референдум о переходе к парламентской республике.

Саргсян обещал, что не будет пытаться стать премьер-министром, однако передумал незадолго до окончания своих полномочий и был избран главой правительства в лояльном ему парламенте.

Этот ход вызвал массовые протесты, и Саргсян ушел в отставку, проведя в премьерском кресле лишь шесть дней. Сейчас бывший президент, ряд его родственников и соратников находятся под следствием.