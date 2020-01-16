Новое правительство и конституционная реформа Путина: что это значит. Главное 16 января

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Отставка правительства России

Конституционные изменения, предложенные Владимиром Путиным в обращении к Федеральному собранию, и последовавшая за ним отставка правительства Дмитрия Медведева продолжают занимать экспертов в России и за рубежом. Наш сегодняшний утренний дайджест посвящен этим событиям почти полностью.

В нашем онлайне можно почитать, как разворачивались события в хронологическом порядке. Он продолжает обновляться, тем более что события продолжают происходить. В четверг Государственная дума рассмотрит кандидатуру нового премьера и, как ожидается, утвердит ее.

В нашем аналитическом материале произошедшее вчера в России осмысливается в общих чертах и подробно - в 100 и 500 словах.

Что сделал Дмитрий Медведев за свое премьерство и чем он нам запомнится? Вспоминаем "рокировку", фразу "денег нет, но вы держитесь", расследование Навального, пенсионную реформу и все остальное.

Что о перемене конституции и отставке правительства говорят в российских соцсетях?

Зарубежные комментаторы тоже не оставили без внимания изменения в российском политическом ландшафте. Мы поговорили с несколькими из них, а также почитали британские, американские и французские газеты:

Российские СМИ об отставке правительства

"Дальнейшие события будут, видимо, определяться реакцией существующей политической системы на неожиданные идеи Владимира Путина", - пишет Коммерсант.

"Нет оснований полагать, что Владимир Путин заранее их обсуждал с другими игроками, как и нет оснований полагать, что все дальше шло по плану — правительство премьер-министра Дмитрия Медведева уже через час перестало существовать.

Владимир Путин предложил де-факто изменить базовую конструкцию формирования исполнительной власти в стране и превратить Российскую Федерацию из так называемой суперпрезидентской республики 1993 года в президентско-парламентскую республику.

Выбор Михаила Мишустина как премьер-министра - очевидная попытка Владимира Путина масштабировать результаты крайне успешной "цифровой трансформации" ФНС в 2010-2019 годах, в ходе которой российская налоговая служба признается одной из наиболее передовых в мире, в масштабе исполнительной власти в РФ в целом.

Пока неизвестны решительно никакие предложения господина Мишустина по структуре и персоналиям в новом правительстве. Впрочем, с большой вероятностью в Белом доме будут усилены позиции выходцев из минфина, вряд ли Михаил Мишустин будет заинтересован в замене своего руководителя в ушедшем правительстве - Антона Силуанова", - пишет газета.

Правообладатель иллюстрации Aleksey Nikolskiy/TASS Image caption Новый премьер будет распоряжаться большими деньгами и проводить весьма популярную политику, считает часть экспертов

Новая путинская система

"То, какие роль и полномочия получит в поправках к Конституции по мотивам путинских предложений этот орган, сделает понятнее окончательную схему транзита власти и будущую позицию Путина", - уверена редколлегия "Ведомостей".

Сейчас Госсовет по должности возглавляет действующий президент, в него входят губернаторы, полпреды президента, спикеры обеих палат парламента и руководители парламентских фракций.

Если придать Госсовету функции главного и притом неподконтрольного напрямую другим ветвям власти центра и отвязать позицию главы Госсовета от должности президента, то она станет, очевидно, одной из наиболее подходящих для Путина после окончания его президентских полномочий - особенно если он сможет сохранить за собой и пост председателя Совета безопасности (сейчас это опять же действующий президент).

"Речь фактически идет о формировании новой конфигурации - не тандем двух лидеров, а более сложная схема из нескольких центров, два из которых, самые важные, будут контролироваться Путиным лично, полагает политолог Николай Петров. Симптоматично, однако, что и она требует обязательного присутствия в ней лично Путина - и в этом смысле новая версия Конституции будет, безусловно, по форме и по сути путинской", - считают авторы.

Кем окажется Мишустин?

Михаил Мишустин может оказаться как технической фигурой, который продолжит линию правительства Медведева, так и ключевым игроком в последующем трансфере власти, говорят эксперты, опрошенные "Новой газетой".

"Высокие должности в новом правительстве могут стать испытанием для потенциальных преемников. Скорее всего, эта игра затевалась для того, чтобы протестировать кандидатов, разогреть среди них соперничество", - говорит источник издания в правительстве.

"Новый премьер будет распоряжаться большими деньгами и проводить весьма популярную политику: раздавать пособия на детей для бедных семей, организовывать бесплатные горячие завтраки для школьников - в отличие от Медведева, который ассоциируется у населения с пенсионной реформой, говорит политолог Алексей Макаркин. - Кроме того, должны заработать новые нацпроекты, которые создадут импульс для роста. Я не исключаю, что Мишустин может стать политическим премьером с перспективой преемничества".

Медведев и Патрушев

Gazeta.ru отмечает, что введение новой должности для Дмитрия Медведева в Совете безопасности понижает статус секретаря Совбеза Николая Патрушева.

"За оперативную работу СБ отвечает его секретарь. Эту должность в настоящее время занимает Николай Патрушев, в прошлом - директор Федеральной службы безопасности. С приходом в Совбез Медведева статус Патрушева снижается, считает доцент кафедры Российского экономического университета, член экспертного совета "Офицеры России" Александр Перенджиев.

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Дайджест подготовили Павел Феденко и Артем Воронин