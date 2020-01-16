Без почета и благодарности: как уходили российские премьеры

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Владимир Путин назначил Михаила Мишустина на должность председателя правительства России спустя час после утверждения его кандидатуры Госдумой. За 115 лет на этом посту сменил друг друга 31 человек - от Сергея Витте до Дмитрия Медведева. Мишустин стал 32-м.

Владимир Ленин, Иосиф Сталин, Никита Хрущев и Борис Ельцин одновременно с правительством возглавляли и государство. Для Владимира Путина первое премьерство было короткой стажировкой перед вручением ему президентских полномочий, а второе - техническим перерывом.

Что же касается тех, кто возглавлял только правительство, то у многих из них судьба сложилась незавидно. Четверо умерли насильственной смертью, двое попали в тюрьму, трое - в фактическую ссылку, четверо - в изгнание. Большинство других покинули свой пост без славы и почета и в дальнейшем выдающейся карьеры не сделали.

Конечно, на судьбе премьеров сказались трагические потрясения, пережитые страной в XX веке. Можно сказать, они пострадали вместе с народом.

Но политологи видят и другую причину. Премьер-министры в России никогда не были главами правительства в европейском понимании этого слова. Они зависели не от избирателей и парламентского большинства, а от воли императора, генерального секретаря или президента, не могли ни проводить собственную политику, ни подбирать команду, ни обращаться напрямую к обществу, зато легко становились козлами отпущения. Перефразируя известные слова Евгения Евтушенко о поэтах, можно сказать, что премьер в России - меньше, чем премьер.

Глава правительства России не должен работать плохо. Но, как показывает исторический опыт, быть чересчур способным и инициативным для него может быть еще опаснее.

Во время первого президентского срока Владимира Путина достаточно широко обсуждалась идея изменения конституции и превращения России в парламентскую республику. Такое предложение открыто лоббировал вскоре угодивший в опалу олигарх Михаил Ходорковский, а закулисно, как утверждали СМИ - глава кремлевской администрации Александр Волошин. Тогда Путин план не поддержал.

Комментаторы гадают, являются ли конституционные инициативы, выдвинутые Путиным 15 января, шагом в этом направлении.

Кто как ушел

Первым председателем Совета министров России стал Сергей Витте (1905-1906). Пост был введен после издания манифеста 17 октября (до этого главой исполнительной власти являлся сам царь). Ранее Витте дал стране твердый рубль и инвестиционный бум, построил Транссиб, заключил максимально благоприятный для России мир после проигранной войны с Японией, добился учреждения представительной власти и дарования народу гражданских свобод.

Через полгода Николай II избавился от него. При дворе Витте подозревали в намерении стать первым премьером парламентского большинства. Императрица Александра Федоровна ненавидела его как автора манифеста, урезавшего самодержавные права ее сына, и называла не иначе как "человеком, ограбившим Маленького". Все попытки Витте вернуться в большую политику - а он стремился к этому до самой смерти - оказались тщетными.

Иван Горемыкин возглавлял правительство дважды: летом 1906-го и в 1914-1916 годах. Сам себя называл "старой шубой, которую время от времени достают из нафталина". Прославился тем, что в ответ на требование I Государственной Думы провести радикальные реформы предложил депутатам обсудить вопрос о переустройстве прачечных Юрьевского университета. В декабре 1917-го был убит неизвестными вместе с женой, дочерью и зятем при ограблении его дачи в Сочи.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Петр Столыпин, как полагают многие, мог спасти Россию

Петр Столыпин (1906-1911) пал от руки террориста. Подавил революцию, начал аграрную реформу, обеспечил экономический подъем, наладил сотрудничество с Думой. Тем не менее император его недолюбливал, откровенно объяснив причину в первом же разговоре с новым премьером Коковцевым: "Надеюсь, вы не будете затмевать меня, как Столыпин!" Существует версия, что охранка, если не намеренно допустила, то не особенно старалась предотвратить покушение на премьера.

Владимир Коковцев (1911-1914) получил от царя письмо об увольнении после того, как дал понять, что не потерпит указаний от Распутина. После революции допрашивался лично председателем Петроградской ЧК Урицким, но был отпущен. С началом "красного террора" бежал пешком через финляндскую границу, умер в Париже.

Борис Штюрмер (январь-ноябрь 1916) угождал императрице и Распутину, как мог. Лишился поста на фоне всеобщего недовольства, вызванного неудачным ходом войны и нарастающим экономическим кризисом. Выдвигавшиеся против него обвинения в коррупции и измене в пользу Германии подтверждения не нашли. В сентябре 1917 года умер в Петропавловской крепости.

Александр Трепов пробыл у власти полтора месяца. Уволен за робкие попытки найти взаимопонимание с думской оппозицией. Эмигрировал.

Николай Голицын руководил правительством семь недель, был свергнут вместе с монархией, после октябрьского переворота работал сторожем. В 1925 году был расстрелян по так называемому "делу царскосельских лицеистов", в 2004-м был реабилитирован как жертва политических репрессий.

Георгий Львов возглавлял Временное правительство до начала июля 1917 года. Не удержался у власти. Эмигрировал.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Александр Керенский познал и славу, и поражение

Александр Керенский за считанные месяцы прошел путь от массового обожания до ненависти и насмешек. Свергнут большевиками, провел 52 года в изгнании.

Преемник Ленина на посту председателя Совнаркома Алексей Рыков (1924-1930) расстрелян в 1938 году как "враг народа". Запомнился главным образом благодаря выпускавшейся в годы нэпа дешевой водке, которую называли "рыковкой".

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Вячеслава Молотова на Западе называли "мистером Нет", а Ленин за усидчивость прозвал "каменной задницей"

Вячеслав Молотов (1930-1941) в 1957 году был обвинен в создании "антипартийной группы" и назначен послом в Монголию. В 1961 году исключен из партии. Прожил 25 лет на пенсии с номенклатурными благами, но без права публичных высказываний и контактов с внешним миром. За несколько месяцев до смерти, уже во время перестройки, смог дать интервью газете "Московские новости".

Георгий Маленков (1953-1955) разделил участь Молотова, с той лишь разницей, что местом фактической ссылки ему определили не Улан-Батор, а Усть-Каменогорск, где он некоторое время был директором тепловой электростанции. На склоне лет уверовал в Бога, пел на клиросе Елоховского собора в Москве.

Николай Булганин (1955-1958): за поддержку "антипартийной группы" снят с должности, выведен из политбюро, лишен маршальского звания, отправлен в Ставрополь возглавлять местный совнархоз.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Алексей Косыгин уверял, что он не политик, а инженер

Алексей Косыгин (1964-1980) поставил абсолютный рекорд пребывания на посту премьера, но не дождался даже формальной благодарности. По воспоминаниям его зятя Джермена Гвишиани, отставке предшествовал анекдотический разговор с секретарем ЦК Константином Черненко: "Леонид Ильич [Брежнев] считает, что Вам по состоянию здоровья пора на заслуженный отдых. - А почему он сам мне об этом не скажет? - Да он болеет...".

Николай Тихонов (1980-1985), по некоторым данным, был единственным членом политбюро, вслух возражавшим против избрания генсеком Михаила Горбачева. Ровно через полгода получил предложение уйти на пенсию.

Николай Рыжков (1985-1990) в конце пребывания на посту подвергался резким публичным нападкам со стороны как демократов, так и коммунистических ортодоксов. Терял самообладание на людях, из-за чего получил прозвище "плачущий большевик". Узнал об увольнении за пять дней до Нового года. В июне 1991-го баллотировался в президенты России, но проиграл Борису Ельцину. Впоследствии избирался в Госдуму и представлял в Совете Федерации Белгородскую область.

Валентин Павлов (январь-август 1991 года) примкнул к заговору ГКЧП и оказался в тюрьме "Матросская Тишина". После выхода на свободу занимался бизнесом. Запомнился в основном "павловским обменом денег" сразу после своего вступления в должность. Умер в 2003 году.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Егор Гайдар - строитель капитализма

Егор Гайдар (июнь-декабрь 1992 года) так и не смог добиться от Съезда народных депутатов утверждения в должности и проводил реформы с приставкой "и.о.". Был отправлен в отставку президентом Борисом Ельциным в надежде добиться компромисса с депутатским корпусом. Попытки Гайдара вернуться в большую политику в середине 1990-х успеха не имели. Занимался наукой, был культовой фигурой для либералов, но у большинства населения популярностью не пользовался. В 2009 году скоропостижно скончался от сердечной недостаточности в возрасте 53 лет.

Виктор Черномырдин (1992-1998) был отправлен в отставку без внятного объяснения причин. Политологи до сих пор строят догадки, чем он не устроил Бориса Ельцина в качестве преемника. Работал послом России на Украине. Умер в 2010 году.

Сергей Кириенко (апрель-август 1998 года) лишился поста в результате финансового кризиса, известного как "августовский дефолт". О мере его ответственности за случившееся по сей день идут споры. За молодость и неожиданное появление на политической авансцене получил от противников уничижительное прозвище Киндерсюрприз. В дальнейшем занимал различные должности, несопоставимые, однако, по значению с премьерской. Сейчас является заместителем главы президентской администрации по внутренней политике.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Евгений Примаков не стал сражаться за президентство

Евгений Примаков (сентябрь 1998-го - май 1999 года) - первый после Витте и Столыпина глава кабинета, пытавшийся играть самостоятельную политическую роль, за что и поплатился отставкой. Летом 1999 года считался стопроцентно "проходным" кандидатом в президенты, но уступил дорогу Владимиру Путину. По словам знавших его людей, Примаков не захотел участвовать в борьбе без правил, подвергаться оскорблениям в СМИ и вести утомительную предвыборную кампанию. Был одним из немногих российских премьеров, сохранивших после отставки высокий авторитет в обществе. Возглавлял Торгово-промышленную палату. Умер в 2015 году.

Сергей Степашин (май-август 1999 года) рассматривался как преемник Бориса Ельцина, но был уволен неожиданно для всех и без очевидной причины. До 2013 года возглавлял Счетную палату РФ, сейчас занимается общественной деятельностью. Борис Ельцин в мемуарах "Записки президента" признал, что назначение Степашина с самого начала являлось операцией прикрытия с целью запутать оппозицию и облегчить передачу власти Владимиру Путину, и что он испытывал определенное чувство вины перед Степашиным.

Михаил Касьянов (2000-2004) потерял пост из-за несогласия с поворотом в политике Кремля, обозначившимся летом 2003 года и наиболее ярко проявившимся в "деле ЮКОСа". Около года оставался в тени, по мнению СМИ, ожидая новых кадровых предложений. Затем возглавил оппозиционный Народно-демократический союз, после чего стал подвергаться давлению правоохранительных органов и издевательствам со стороны прокремлевских активистов.

Михаил Фрадков (2004-2007) вел себя как "технический" премьер. Вероятно, поэтому не вызвал в обществе ни особых симпатий, ни антипатий. Его отставку предрекали давно, но все равно она произошла неожиданно. Президент Путин в тот же день наградил его высшим российским орденом "За заслуги перед Отечеством I степени". Большинство наблюдателей не сомневалось, что политическая карьера Фрадкова завершилась, однако через несколько месяцев президент Владимир Путин назначил его директором Службы внешней разведки. Сейчас возглавляет аналитический центр "Российский институт стратегических исследований".

Виктор Зубков (сентябрь 2007-го - май 2008 года) после назначения премьером Владимира Путина получил должность его первого заместителя по сельскому хозяйству, лесной промышленности и рыболовству. С 2012 года политикой и бизнесом активно не занимается.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Чем займется теперь Дмитрий Медведев, не вполне понятно

Дмитрий Медведев (2012-2020) был назначен премьером после того, как отказался выдвигаться в президенты на второй срок, предоставив возглавлявшему тогда правительство Владимиру Путину возможность стать фактически безальтернативным кандидатом. Поставил рекорд продолжительности пребывания на премьерском посту для постсоветской России.

Официально Медведев сам подал в отставку. Однако, по информации Forbes, причиной отставки могло стать недовольство Кремля работой правительства по исполнению майского указа президента. Взамен премьерского кресла Путин предложил Медведеву ранее не существовавший пост заместителя председателя Совета безопасности России с неясным кругом полномочий.

А уже через несколько часов после отставки Медведева стало ясно, кто станет 32-м российским премьером - Путин предложил эту должность руководителю налоговой службы 53-летнему Михаилу Мишустину. Среди возможных преемников Медведева его имя не фигурировало, и это выдвижение для многих стало неожиданностью.