На грани катастрофы. Сэр Дэвид Аттенборо объяснил, почему настал "момент кризиса" для климата

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption Cэр Дэвид Аттенборо - один из самых известных в мире телеведущих, автор десятков фильмов и сотен телепрограмм о дикой природе

По мнению всемирно известного британского натуралиста и телеведущего сэра Дэвида Аттенборо, попытки человечества бороться с изменениями климата зашли в тупик. "Настал момент кризиса, поскольку мы год за годом откладываем решение важных задач", - считает Аттенборо.

"Прямо сейчас горит юго-восток Австралии. Почему это происходит? Потому, что повышаются температуры Земли", - сказал телеведущий в интервью BBC News, ознаменовавшем начало спецпроекта Би-би-си, посвященного проблемам климатических изменений.

Ряд политиков и экспертов считают, что эти вещи никак не связаны, но это, по мнению Аттенборо, "полная чушь", поскольку все прекрасно знают, что жизнедеятельность человека - причина потепления на планете.

Что означает "момент кризиса" по версии Аттенборо?

Натуралист обращает внимание на то, что ученые-экологи призывают к незамедлительным действиям, но международные переговоры по вопросам климата продвигаются невыносимо медленно.

Недавнюю встречу в Мадриде, например, генсек ООН, правительство Великобритании и еще ряд международных игроков назвали пустой и нерезультативной.

Решения по ключевым вопросам снова не были приняты. В адрес нескольких стран, включая Австралию и Бразилию, прозвучали обвинения в том, что они пытаются уклониться от выполнения своих обязательств.

"Нам пора понять, что это не игра. Это не просто приятные встречи, на которых можно поспорить друг с другом и уехать с компромиссом в кармане. Это серьезная проблема, которую надо безотлагательно решать, и более того - мы знаем, как это сделать", - говорит сэр Аттенборо.

Парадокс, по его мнению, в том, что человечество отказывается идти на конкретные шаги, хотя прекрасно понимает, что их необходимо предпринять.

Что это за шаги?

В 2018 году группа ученых под эгидой ООН опубликовала доклад, в котором указала, каким образом можно попытаться избежать опасного роста температур в будущем.

В частности, к 2030 году предлагается сократить вдвое выбросы парниковых газов в атмосферу, виновниками которых в первую очередь являются электростанции, заводы, транспорт и деятельность в области сельского хозяйства.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Пожары в Австралии продолжаются уже несколько месяцев, погибло около полумиллиарда животных

Но происходит ровно обратное.

Объемы выбросов продолжают увеличиваться, а содержание самого опасного вещества - диоксида углерода (углекислого газа) - в атмосфере достигло самой высокой отметки за всю историю человечества.

По мнению Дэвида Аттенборо, время уходит, и с каждым годом будет все труднее затормозить процесс изменения климата.

Почему это важно именно сейчас?

Многие надеются, что 2020 год станет поворотным в борьбе с глобальным потеплением. В ноябре в Глазго состоится климатический саммит ООН, от которого ожидают прорыва.

В частности, ожидается, что к началу саммита ряд стран значительно улучшит свои показатели в области выбросов в атмосферу.

Но даже если все страны выполнят свои обязательства (хотя гарантий этому нет), средняя температура на планете к концу XXI столетия все равно может вырасти на три градуса по Цельсию.

В своих последних оценках ситуации Межправительственная группа экспертов ООН по изменению климата (IPCC) предупредила, что такая опасность реальна.

По мнению экспертов, повышение температуры более чем на 1,5 градуса повлечет за собой наводнения в прибрежных районах, периоды экстремальной жары и разрушение коралловых рифов.

Что дальше?

В данный момент, похоже, продолжение глобального потепления неизбежно.

"Мы уже живем в изменившимся мире", - говорит профессор британского Университета Рединга Эд Хокинс. Его графические изображения глобального потепления очень популярны в соцсетях.

С помощью разных оттенков красного и синего цвета он изображает ежегодные колебания температур по отношению к средним показателям. Красный цвет отображает потепление, голубой - похолодание.

Правообладатель иллюстрации Ed Hawkins Image caption Дизайны профессора Эда Хокинса так популярны, что их стали печатать на одежде и постерах

Эти рисунки печатают на майках, шарфах, а в Германии даже появился трамвай, разрисованный графикой профессора Хокинса.

До сих пор темно-красным цветом Хокинс изображал самый высокий уровень потепления, но, например, в Северном Ледовитом океане наивысший показатель наблюдается год за годом, и профессору надо искать новый цвет, отображающий еще более высокий уровень проблемы.

"Думаю, я начну использовать темный фиолетовый или даже черный цвет, - говорит он. - Люди думают, что изменение климата - отдаленная перспектива, но столько примеров по всему миру, в Австралии, например, что это происходит уже сейчас".

Какие еще задачи стоят в 2020 году?

Пока мировые лидеры будут заниматься проблемой изменения климата, мы можем сконцентрироваться на нас самих, на том, как мы сами воздействуем на экосистемы, говорит сэр Дэвид Аттенборо.

"Мы зависим от природы - от воздуха, которым дышим, от пищи, которую она нам дает", - напоминает натуралист.

В этом году в китайском городе Куньмин пройдет масштабная конференция, посвященная защите природы. На нее приглашены все мировые лидеры.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption В мире остались всего две особи северного белого носорога, этот вид можно технически считать вымершим

В прошлогоднем докладе группы экологов говорится, что миллиону видов животных, насекомых и растений грозит полное исчезновение в ближайшие десятилетия.

Строительство городов, вырубка лесов под фермерские хозяйства и растущий спрос на рыбу значительно изменили ситуацию почти на 75% суши и в большей части мирового океана.

Один из исследователей и авторов доклада, профессор лондонского Музея естествознания Энди Парвис уверен, что, вторгаясь в животную среду обитания, мы своими руками роем себе яму, разрушаем окружающую среду, от которой зависим.

Как менялась температура поверхности Земли с 1880 по 2019 год 2019 10 самых теплых лет 10 самых холодных лет Сред. темп. за XX в. Теплее Холоднее Месяцы 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Источник: NOAA Повтор

Значение, по его мнению, имеет все - от использования пальмового масла в продуктах питания и шампунях до удовлетворения потребностей индустрии моды.

По мнению Энди Парвиса, развитые страны своими руками поставили под удар окружающую среду в бедных странах, которым не под силу поддерживать экологию, страдающую от их массового производства.

Встреча в Куньмине пройдет в октябре, за месяц до саммита ООН в Глазго, подтверждая, что этот год имеет решающее значение для построения здоровых отношений с нашей планетой.