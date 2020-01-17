Подросток стажировался в НАСА и открыл аналог Татуина из "Звездных войн"

Правообладатель иллюстрации Ben Cukier Image caption Вулф Цукер считает, что было бы здорово устроиться на постоянную работу в НАСА после окончания университета

На третий день стажировки в НАСА тинейджер Вулф Цукер открыл аналог планеты Татуин из "Звездных войн" - это значит, что это всего 13-я описанная планета, которая вращается вокруг двойной звезды.

Он проверял изображения с нового ультрамощного телескопа и заметил что-то необычное.

Оказалось, что это новая планета, находящаяся на расстоянии 1300 световых лет от Земли. НАСА подтвердило это.

17-летний Вулф скоро заканчивает школу в Скарсдейле (штат Нью-Йорк). Он рассказал Би-би-си о своем удивительном открытии.

Юноша объясняет, что прошел двухмесячную стажировку в Центре космических полетов имени Годдарда НАСА на минувших летних каникулах.

Там Вулф изучал данные, передаваемые новейшим космическим телескопом TESS, который ищет планеты за пределами Солнечной системы.

"Я искал планету, которая вращается вокруг двух звезд сразу", - объясняет школьник.

Он должен был фиксировать изменения в яркости звезд, которые могли бы указать на тень планеты, проходящей впереди.

Всего на третий день стажировки он смотрел на звездную систему, отстоящую на много световых лет от нашей, и заметил что-то, блокирующее свет двух звезд от наблюдателя.

Он тут же дал знать своим старшим коллегам.

"Я передал своему наставнику, мы посмотрели на данные звезд и заметили еще два перепада в интенсивности света, поэтому мы начали пытаться понять, действительно ли это планета", - рассказывает Вулф.

Правообладатель иллюстрации NASA's Goddard Space Flight Center Image caption Такой представляют себе астрономы открытую Вулфом планету

Этого было достаточно, чтобы привлечь других ученых. И дальнейшая проверка показала, что планета почти в 6,9 раза больше Земли. Ее назвали TOI 1338 b.

Не очень броское имя, признает Вулф, но его и не просили помочь с поиском названия.

"Я не могу дать название планете. У моего брата была идея назвать ее Вулфтопия, но я думаю, что TOI 1338 b достаточно", - скромно говорит школьник.

"Как у Скайуокера"

TOI 1338 b - не просто планета: у нее кратная орбита, что означает, что она вращается вокруг двух звезд, а не одной.

Поклонники "Звездных войн" помнят, что вымышленный дом Люка Скайуокера - Татуин - планета с кратной орбитой. Это сравнение делает и сам Вулф, который в момент беседы с Би-би-си был в футболке с символикой саги.

"Это очень похоже на Татуин, по крайней мере, в том, как звезды будут появляться на небе [этой планеты], - говорит он. - Таким образом на планете также должен быть двойной закат".

В отличие от Татуина, эта планета непригодна для жизни людей. Вулф объясняет, что она, вероятно, очень горячая и не имеет твердой поверхности.

Правообладатель иллюстрации NASA's Goddard Space Flight Center Image caption Новая планета похожа на Татуин из "Звездных войн" тем, что вращается вокруг двух звезд сразу

Означает ли его открытие, что однажды ему гарантирована работа в НАСА?

"Я не имею представления о приеме на работу в НАСА, но [открытие] точно не повредит моему резюме", - говорит Цукер.

Он добавляет, что космическое агентство было впечатлено тем, чего он достиг за время стажировки.

"Мой наставник очень меня поддерживал и радовался за меня. Я думаю, что НАСА удивлено столь пристальным вниманием [к открытию]", - отмечает школьник.

Сегодня он носит свою флиску от НАСА с гордостью - поверх футболки с символикой из "Звездных войн".

Это не подарок от агентства - Цукер сам ее купил в фирменном магазине, правда, со скидкой для сотрудников.

Хотя оно того стоит, ведь, по словам Вулфа, это хорошая флиска.

Правообладатель иллюстрации NASA's Goddard Space Flight Center Image caption Вулф заметил, как планету поочередно затмевают две звезды

Подросток думает продолжить исследование космоса. После окончания средней школы он хочет поступить в университет.

"Там я планирую изучать физику и астрофизику. Карьера в области космических исследований кажется мне привлекательной", - говорит он.

Сейчас Вулф вернулся к нормальной жизни, хотя он явно стал популярнее среди школьных друзей.

"За последние четыре дня меня поздравляли больше, чем за последние пару лет. Все очень впечатлились. Это полный сюр", - резюмирует подросток.