Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Потеря, или частичная потеря, статуса члена королевской семьи - дело в мире не новое, но как именно Меган и Гарри будут действовать дальше, пока неясно

Герцог и герцогиня Сассекские решили уйти с главных ролей в британском королевском семействе. Проживая частично в Северной Америке, частично в Англии, они планируют продолжать выполнять какие-то королевские обязанности, но мы пока не знаем, какие именно и в каком объеме. Королева выразила сожаление, но сказала, что уважает такое решение, и предложила посмотреть, как пойдет дело дальше.

Британия в очередной раз с радостью разделилась на два противоположных лагеря. Один азартно рукоплещет прогрессивной герцогской чете, другой - гневно потрясает кулаками, требуя, чтобы Сассексы немедленно вернули деньги, потраченные на ремонт их коттеджа, и сами оплачивали бы свою охрану.

Однако не надо думать, что британская королевская семья имеет прерогативу на странное поведение и скоропалительные действия. Нечто подобное случалось и в других монархических кругах.

Теоретически Меган и Гарри могут выбрать себе пример для подражания.

Мадлен, принцесса Швеции

Правообладатель иллюстрации Bengt Nyman Image caption Свадьба Мадлен и Кристофера О'Нила. А ведь вполне могла бы быть будущей британской королевой

Принцесса Мадлен вполне могла бы стать принцессой Уэльской, потому что поначалу, хотя и неофициально, ее прочили в жены принцу Уильяму. Они даже родились с разницей всего в 11 дней.

Но Уильям предпочел взять в жены Кейт Миддлтон, а Мадлен поначалу намеревалась выйти замуж за шведского юриста, но что-то у них не сложилось, помолвка была внезапно расторгнута, и вскоре она связала себя брачными узами с американо-британским финансистом Крисом О'Нилом.

О'Нил теоретически мог бы стать принцем, но от этого титула отказался, а король Швеции Карл XVI Густав позднее решил, что титулы принцев и принцесс на побочные ветви семьи распространяться не будут.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Мадлен в прошлом году на Национальном дне Швеции с другими членами королевской семьи и в национальном костюме. Жизнью, кажется, довольна.

Мадлен, она же миссис О'Нил, денег из шведского бюджета не получает, но у ее мужа средств на то, чтобы прокормить семью, вполне хватает. В Швеции король получает от парламента сумму на содержание королевской семьи и уже сам ее потом распределяет. Как именно происходит дележ, мы не знаем, но, вроде бы, чем больше официальных обязанностей выполняет каждый конкретный королевич, тем больше денег ему идет.

Правда, Мадлен получает небольшие суммы в том случае, когда ее присутствие в официальном наряде требуется на праздничных мероприятиях. Насколько нам известно, шведы ничего против своей принцессы не имеют и не возражают, что она живет вдали от родных берегов, в теплой и солнечной Флориде.

Принц Иохан Фризо Оранско-Нассауский

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Принц женился на своей избраннице несмотря на несогласие парламента. Но принцем быть перестал

Принц (который потом быть принцем перестал) был вторым сыном королевы Нидерландов Беатрикс и ее мужа Клауса фон Амсберга.

Принцем он перестал быть абсолютно сознательно, хотя и в некотором роде пассивно. Он хотел жениться на Мейбл Виссе-Смит. Они уже были помолвлены, когда правительство Нидерландов во главе с премьером Яном Петером Балкененде отказалось просить парламент дать разрешение на этот брак.

По конституции страны без такого разрешения члены королевской семьи, имеющие права на престол, вступать в брак не могут. Правительство же уперлось не от снобизма, а потому, что невеста ранее поддерживала общение (вполне вероятно, что достаточно близкое) с главарем крупнейшего голландского наркокартеля Клаасом Брейнсмой.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Семейная жизнь была недолгой (Фризо погиб в горах), но счастливой.

Кроме того, этот факт своей биографии она поначалу предпочла не афишировать, что и разозлило правительство. Принц, однако, на попятный не пошел, женился на ней, после чего автоматически потерял право на престол и был исключен из королевского дома, хотя и сохранил титул принца Оранско-Нассауского и право именоваться "его королевское высочество".

В 2012 году он попал под лавину, когда катался на лыжах в Австрии, и умер в 2013 году, не выходя из комы.

Убол Ратана, принцесса Таиланда

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption По-прежнему принцесса, но уже не "высочество". Убол Ратана - крайняя справа рядом с Людмилой Путиной в 2003 году

И тут дело не обошлось без любви. В 1972 году Убол Ратана отказалась от титула и вышла замуж за, говоря официальным языком, простолюдина. В европейских монархиях это теперь обыденная вещь, но Таиланд - дело другое, и принцессе пришлось от титула отказаться.

Неприятность для нее заключалась в том, что через 26 лет брак распался, и она вернулась домой, где даже частично возобновила свои обязанности как члена королевской семьи. На Западе ее по-прежнему официально называют принцессой, но без титула "королевское высочество".

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption А это - она же на Международном кинофестивале в Бангкоке в 2006 году

Принцесса Убол снялась в нескольких фильмах, а в 2018 году даже произвела небольшой конституционный кризис, выдвинув свою кандидатуру в премьеры. Но тут вмешался брат - король, который заявил, что действия его сестры были безответственными и антиконституционными. Политическая карьера закончилась, не начавшись.

Точно сказать, на какие средства она живет, сложно, но, учитывая, что король Таиланда (по совместительству младший брат) считается самым богатым монархом мира, надо думать, особой нужды в деньгах у нее нет.

Японская триада

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Уже не принцесса Саяко с мужем. Пресс-конференция после свадебной церемонии

Принцесса Саяко Нори - младшая дочь недавно отрекшегося императора Японии Акихито и младшая сестра императора нынешнего, Нарухито.

В 2005 году принцесса вышла замуж, опять же, за простолюдина, Ёсики Куроду, в результате чего потеряла титул принцессы и одновременно как бы перестала быть членом императорской семьи.

Такое понижение статуса сопровождается немедленной отменой пособия, которое получают все члены императорского дома. Правда, по случаю свадьбы она получила одноразовую финансовую помощь от правительства (говорят, что 1,2 млн долларов США). Для того, чтобы как-то подготовиться к разительной перемене в стиле жизни, Саяко научилась водить машину и тренировалась самостоятельно совершать покупки в супермаркете.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Император Нарухито на церемонии в святыне Аматерасу Омиками, где главной жрицей состоит его младшая сестра.

Не волнуйтесь, никто от нее не отказался, и она по-прежнему присутствует на некоторых официальных мероприятиях императорской семьи, плюс она стала верховной жрицей главной синтоистской святыни Исэ-Дзингу, посвященной богине Аматерасу Омиками. Последнему можно особо не удивляться, потому что верховными жрицами часто становились дамы из императорского дома.

Принцесса Аяко Такамадо, двоюродная племянница отрекшегося императора Акихито, в 2018 году вышла замуж за бизнесмена Кея Морию.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Принцесса Аяко в день свадьбы. Не вполне понятно, в какой именно момент она перестает быть принцессой. В любом ,это - либо последние минуты до, либо первые минуты после

Так же, как и ее близкая родственница, бывшая принцесса, а ныне верховная жрица Саяко, она автоматически потеряла свой титул и статус "высочества" и стала простой японской гражданкой Аяко Мория.

Ну, конечно, не совсем простой, тем более, что ей тоже была выплачена сумма в 1,3 млн долларов США по случаю бракосочетания. Эти деньги официально предназначены для того, чтобы бывшая принцесса могла до какой-то степени сохранить тот стиль жизни, к которому привыкла.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption А здесь уже точно не принцесса. В европейском белом платье прибывает на банкет после свадьбы.

Сумма была одобрена на заседании Экономического совета императорского двора, который состоит из восьми членов, включая премьер-министра Синдзо Абэ.

С будущим мужем бывшая принцесса познакомилась потому, что их матери были близкими подругами.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Принцесса Мако на официальной церемонии возведения на трон императора Нарухито. В "Инстаграме" она, кстати, приобрела культовый статус среди соотечественников

Принцесса Мако, племянница нынешнего императора, пока что принцессой так и остается. Правда, видимо, в скором времени она тоже перейдет в разряд простолюдинок, потому что собирается выйти замуж за бывшего одноклассника Кея Комуру.

Ожидается, что после этого брака она, так же как и ее родственницы, потеряет свой королевский статус. Свадьба вроде бы должна состояться в этом году. Церемония была отложена по желанию самих жениха и невесты, сказавших якобы, что пока не чувствуют себя достаточно зрелыми для семейной жизни.

И, конечно, бывший король Эдуард и его жена Уоллис Симпсон

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Ну а об этой любовной истории помнят все.

Более подробно об этой истории можно прочитать здесь: "Некоронованный король, или Отречение во имя любви"

Скажу только, что когда Гарри и Меган были только помолвлены, но еще не женаты, все наперебой говорили только о том, что он оказался в точно такой же ситуации, как и его двоюродный прадед, Эдуард VIII, которому пришлось отречься от престола, потому что он хотел жениться, во-первых, на американке, во-вторых, на простолюдинке и в-третьих, на разведенной.

Сочетание всех этих факторов вызывало большой ажиотаж у широкой публики. Сведущие в королевском протоколе люди говорили, что семейная жизнь Гарри нам не так уж и важна, поскольку шансы на то, что он может стать королем, минимальны.

Интересно, кстати, кого же Гарри выберет в качестве примера? Я бы ему посоветовала шведскую Мадлен.

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