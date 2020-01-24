В гости к "Сказке". Как тигров, ехавших из Италии в Дагестан, спасли в Польше

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Так выглядел один из спасенных тигров в первые часы после освобождения

В октябре 2019 года на границе Польши и Беларуси был остановлен грузовик, в котором из Италии в Дагестан перевозили десять тигров. Животные были в очень тяжелом состоянии, один тигр вскоре умер. Отправители и получатели говорят, что звери были посланы в Россию в подарок. Би-би-си поговорила с женщиной, которая ждала тигров в Дагестане; по документам, помимо содержания зоопарка "Сказка", который и должен был принять животных, она занимается ресторанным бизнесом и продажей зверей. "Сказка", впрочем, как выяснилось, тоже закрыта.

Десять подаренных тигров

Каждую осень в рыночном квартале города Латина на западном побережье Италии проходит международный цирковой фестиваль. В 2019 году гран-при там взяли российские артисты, а один из руководителей Росгосцирка Георгий Эрадзе был главным режиссером фестиваля. Сам фестиваль существует уже более двадцати лет.

Фестиваль придумал Джулио Монтико, артист, который выступал во многих европейских цирках. Семья Монтико - известная в Италии цирковая династия. Сейчас активную деятельность в ней ведут Гаэтано Монтико и его сын Реди. В Латину приезжают труппы со всего мира, многие выступают с хищными животными. Гаэтано Монтико встречался с папой римским, входил в жюри цирковых фестивалей по всему миру.

22 октября 2019 года из Латины выехал трейлер, в кабине которого было двое граждан Италии (их имена установить не удалось), а в кузове - десять тигров. По документам, они ехали в зоопарк "Сказка" в дагестанском Дербенте.

В документах (их Би-би-си продемонстрировали в белорусском пограничном контрольно-ветеринарном пункте) было указано, что вся дорога займет меньше двух суток, на самом деле только к польско-белорусской границе трейлер подъехал через два дня. Сам автомобиль был приспособлен для перевозки крупного скота или лошадей, но не для диких животных - им там просто не хватало места.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Так выглядит трейлер, в котором перевозили тигров (надпись на борту: "Лошади")

Тигров зоопарку "Сказка" отправила семья Монтико - Гаэтано Монтико подтвердил это в беседе со съемочной группой польского телеканала TVN24. На каких условиях и почему именно в Дербент, он не ответил, как и на много других вопросов. По его словам, в мае прошлого года к нему обратился не названный им российский зоопарк и попросил тигров в подарок. Перед началом съемки Монтико привел с собой двух помощников, которые записывали разговор, и пообещал, что подаст на журналистов в суд.

Гаэтано и Реди Монтика отказались разговаривать с Би-би-си.

Media playback is unsupported on your device Неживой груз. Как тигры из Италии не доехали до Дагестана и почему

"Тигры были привезены к нам человеком, который уже не мог дольше ими владеть. Некоторые из них были присланы из-за границы, имеют разное происхождение. Прибывали из зоопарков и цирков, - рассказывал TVN24 Гаэтано Монтико. - Достаточно поискать в интернете и увидеть, что есть некоторое количество частных лиц и зоопарков, которые имеют избыток этих зверей. В таких случаях их либо убивают, либо передают дальше".

"Дело в том, что в Италии принят, но пока еще не вступил в силу закон о запрете на эксплуатацию хищных животных в цирках. Такой закон уже работает в некоторых странах Европы", - объясняет Би-би-си эксперт по хищным животным, координатор итальянской зоозащитной организации LAV Андреа Казини. По его словам, закон и вынуждает владельцев цирков отправлять их в страны, где законодательство пока не такое жесткое.

"Буквоедство"

26 октября 2019 года ветеринарный инспектор белорусского пограничного пункта "Козловичи" Марина Филипович открыла дверь в кузов прибывшего из Польши фургона.

"На меня из тесной клетки смотрела кошечка, тигрица. На мордочке - рваная рана. И еще много клеток: вонь, у зверей ни еды, ни воды", - рассказывает Би-би-си Филипович.

Правообладатель иллюстрации Zoo Poznań Image caption Тигры больше недели пробыли в клетках, где они не могли нормально распрямиться

Через погранпереход "Козловичи" в районе Бреста идет масса коммерческих грузов, в том числе животные. "Но даже когда перевозят свиней, фургоны вычищены, запас воды и 250 килограммов кормов в наличии. Здесь же груз следовал на юг России, впереди предстояло несколько тысяч километров - и вот так?" - возмущается она.

Трейлер уже пытался пересечь белорусскую границу накануне, 25 октября. Но машину не пропустили пограничники - у находившихся в авто итальянцев не оказалось белорусских виз.

Тогда машина вернулась в Польшу, и за руль сел россиянин, который сопровождал фургон с итальянцами. К гражданину союзной России у белорусских пограничников вопросов не было.

Вопросы возникли на следующем этапе проверки - ветеринарном контроле. Этот контроль обязателен до прохождения таможни, если через границу следует живой груз. При проверке фургона обнаружилось, что у сопровождавшего тигров россиянина была копия, а не оригинал выданного в Италии ветеринарного сертификата, подозрение вызвали и другие сопроводительные документы.

"Несовпадение номера транспортного средства, разночтения в адресации груза и, конечно, сертификат - на западной границе мы стоим на контроле эпидемиологической ситуации не только в Беларуси, но и в России, Евразийском союзе. Мы не могли пропустить тигров без оригинала ветеринарного сертификата. Как положено, мы проинформировали Россельзхознадзор о недопуске груза, по документам следовавшего в Россию", - говорит Би-би-си Дмитрий Веренич, начальник Брестского пограничного контрольно-ветеринарного пункта.

Автомобиль отправили обратно в Польшу.

Спасавший тигров ветеринар из зоопарка Познани Ярослав Пжибыльский потом заявит прессе, что только благодаря "буквоедству" сотрудников белорусского пограничного контроля девять из десяти направлявшихся в Россию хищников остались живы.

"Привет, ты хороший человек"

Днем 26 октября грузовик вернулся в Польшу. Водители пытались сообразить, что делать с застрявшим грузом. Тигров покормили - куриными тушками, купленными в ближайшем магазине. Один тигр умер после такой кормежки - ветеринары установили позже, что зверь погиб, потому что у него отказала пищеварительная система.

До 29 октября в Польше решали, кто возьмет на себя ответственность за транзитный груз. Потом глава пограничного города Тересполь распорядился наложить арест на автомобиль с животными. Польская ветеринарная инспекция вызвала на помощь сотрудников из зоопарка города Познань более чем в 500 км от границы с Беларусью. Этот зоопарк - единственный в стране, которому доверено спасение и реабилитация конфискованных животных, а также их содержание во время судебных разбирательств их владельцев.

"Когда я увидела фотографии с границы, которые отправила моя команда, и видео того, что было внутри машины... Я много раз видела разных несчастных животных в разных ситуациях, но... Вы знаете, это как смотреть в ад", - говорит Би-би-си Ева Зграбчиньска, директор Познаньского зоопарка.

"У нас не было подходящего места для всех тигров, и сперва я хотела спасти двоих из них, но когда я увидела фотографии и видео, то позвонила своим работникам и сказала: "Пожалуйста, заберите всю группу". Им оставалось несколько часов до смерти. И тот, который погиб от проблем с пищеварением, был молодой тигр - это трагедия, что мы не успели помочь ему", - рассказывает она.

Группа сотрудников зоопарка приступила к операции по спасению тигров. Городские власти вызвали для защиты людей группу специального антитеррористического подразделения польской полиции. Дело в том, что в одной из полуразрушенных клеток, закрывавшей доступ вглубь фургона, тигр вел себя так агрессивно, что ветеринары поначалу решили, что зверь сошел с ума.

"Голодные, шерсть облеплена фекалиями и мочой, в глубоком стрессе, без желания жить. Наш ветеринар оценивает их состояние как трагическое", - сообщил 29 октября "Фейсбук" Познаньского зоопарка.

Правообладатель иллюстрации Zoo Poznań Image caption Боровшихся за свою жизнь тигров удалось спасти только с помощью полицейского спецназа

"Когда один из тигров начал пить - это был шок для зоологов, потому что кошки, даже большие кошки, не пьют много. Обычно это небольшая порция в день. Но эти тигры выпили много литров воды. И вот эти бедные животные стоят перед нами и пьют, пьют, пьют", - вспоминает Ева Зграбчиньска.

Один из тигров - его назвали Гохом - почти не подавал признаков жизни. "И наконец этот самый несчастный и старый тигр начал издавать совершенно особые звуки: "пуф, пуф". Это дружеский голос, будто бы он подходит и говорит: "Привет, ты хороший человек", или что-то вдруг хорошее случилось", - рассказывает директор зоопарка.

Гох перенес серьезную операцию, сейчас он на особой диете и медленно идет на поправку.

Только за первые две недели граждане Польши собрали для тигров около миллиона злотых (более 260 тысяч долларов). Список меценатов, как писала Gazeta Wyborcza, занял 190 листов. Деньги пошли на реабилитацию животных, а также будут потрачены на строительство специального помещения для тигров и открытого вольера.

Image caption Житель Польши Роберт Вагнер собрал в помощь тиграм более 40 тысяч долларов и приехал из Вроцлава в Познань посмотреть, в каких условиях транспортировались звери

Практически сразу работники зоопарка поняли, что звери были приручены человеком.

"Даже Самсон, один из тех, кто был в наибольшем стрессе, ведет себя как домашний котик. Лежит животиком и лапами кверху", - сообщал через несколько дней после эвакуации тигров с границы ветеринар Ярослав Пжибыльский. На странице зоопарка в соцсетях сотрудники рассказывали, что тигры не едят мясо с земли - готовы есть из рук, приходится подавать еду на специальной "вилке"-палке.

"Мы предполагаем, что они прибыли из цирка, исходя из их телосложения и плохого состояния", - говорит Би-би-си Пшыбыльски.

"Мы против использования животных, особенно диких животных, в цирке. Потому что это бесчеловечно, просто бесчеловечно", - говорит ветеринар. Он рассказывает примеры из своей практики: про медведя Балу, которого дрессировщики сделали инвалидом, вырвав когти и передние зубы; об обезьянке с полуснесенной в результате контрабандной перевозки мордочкой.

Четыре тигра так и остались в Польше (два в Познани и еще двое - в зоопарке города Члухув на севере страны), еще пятерых в декабре принял испанский центр Primadomus, курируемый зоозащитной организацией AAP, где со всего мира собирают диких животных, от которых отказались цирки и зоопарки. Там запрещено приручать животных, нет туристов и посетителей. Цель персонала - приучить зверей к обитанию в природе.

Восемь собак и тридцать кошек

В документах, по которым перевозили животных, получателем тигров значилось ООО "Тэфи +" из Дагестана. Согласно единому реестру юридических лиц, в Дагестане есть фирма с таким названием. Она зарегистрирована в городе Дербент и занимается "торговлей розничной напитков в специализированных магазинах".

По телефону, принадлежащему ООО "Тэфи +", ответил мужчина, отказавшийся назвать свое имя. Он выслушал историю про тигров и про то, что фирма значится их получателем, и сказал: "Никаких комментариев я давать не буду. Оставьте меня в покое".

Согласно тем же документам на перевозку животных, разрешение на получение тигров было оформлено еще и на индивидуальную предпринимательницу Ирину Куликовскую. В документах был также указан ее ИНН. Такой ИНН действительно есть у жительницы дагестанского Дербента, в 2018 году она стала одной из трех соучредителей региональной общественной организации "Право на жизнь".

В Дербенте есть приют для животных с таким названием. В социальных сетях он собирает деньги на лечение собак, а в минувшем сентябре просил помощи в строительстве помещения на триста мест. Собаки, говорилось в сообщении, содержались в карантине, и их было так много, что они начинали погибать.

Куликовская, судя по ее предпринимательской лицензии, занимается тремя видами деятельности: розничной торговлей домашними животными, ресторанным бизнесом и поставкой еды для вагонов-ресторанов.

Но главное ее увлечение - дикие животные. Ей действительно принадлежал контактный зоопарк "Сказка" в Дербенте, работавший с 2015 года. Там в клетках содержались дикие животные, в том числе, хищные.

Первый раз Куликовская попала в новости в 2012 году. Она приобрела льва у предпринимателя из Ростовской области, по пути в Дагестан лев сбежал из машины, и его нашли школьники.

В беседе с Би-би-си Ирина Куликовская подтвердила, что это она - получательница тигров. "Надуманное задержание по надуманному поводу. Просто техническая ошибка была: номер автомобиля 928, а в документах написали 289", - прокомментировала она задержание животных на польско-белорусской границе. О фирме "Тэфи +", по словам Куликовской, она ничего не знает.

Предпринимательница утверждает, что животных ей подарили, причем, говорит она, по инициативе итальянской стороны. Назвать имя дарителя она отказалась, сообщив только, что подарок был от двух братьев, которые разводят диких животных. Один, по ее словам, живет в Италии, второй часто бывает в России.

У итальянского дрессировщика Реди Монтико действительно есть младший брат, которого зовут Денни - он акробат и эквилибрист. Бывали ли представители семьи Монтико в России, неизвестно, но шоу Реди Монтико в итальянском цирке показывал российский телеканал "Культура".

"Зоопарк мы собрались делать спонтанно, - рассказала Куликовская Би-би-си. - У нас был зоомагазин, и нам один раз привезли животное, второй раз. Потом позвонил чучельник, ему из цирка отдали медведя, а у него рука не поднялась [убить медведя] - и мы животное выкупили. Потом львов, а потом мы под зоопарк выкупили землю, на которой была старая ферма".

Зоопарк "Сказка" сейчас не работает. В 2017 году туда приехали зоозащитники и потребовали закрыть его: он работал без лицензии, а животные содержались "в ужасных условиях". "Вольеры как тюремные камеры, животных кормили хорошо если в раз в день", - вспоминает приезжавшая в "Сказку" с инспекцией зоозащитница из Махачкалы Ольга Вяткина.

Куликовская тогда эти претензии отвергала. Например, ей указывали, что африканский лев не должен зимой содержаться на улице, а она говорила, что лев родился в России и поэтому отлично переживает зиму и минусовые температуры.

Тем не менее сейчас рядом с бывшим зоопарком можно найти только ресторан с таким же названием - "Сказка". А вместо зоопарка сейчас просто захламленная территория.

По словам Куликовской, тигров планировалось держать в новом зоопарке на шесть гектаров неподалеку от Дербента. Куликовская говорит, что с пропитанием зверей проблем нет: "Кавказские люди едят много мяса и помогают друг другу". У зоопарка, по ее словам, есть договоры с продуктовыми базами, которые помогут с пропитанием.

Расходы на проживание тигра очень высоки, иногда в сутки необходимо от 10 до 20 кг очень-очень хорошего мяса, разных видов мяса. Диетические добавки, витамины, пробиотики, подстилка на пол, игрушки - это все очень важно для поддержания хорошего физического и психического состояния животного. Ветеринарный уход -это дорого. Тигры - одни из самых дорогих животных для содержания в неволе Ева Зграбчиньска, директор зоопарка Познани

Польский телеканал TVN24 попросил журналиста из Дагестана съездить на место зоопарка, о котором говорила Ирина Куликовская. Это ферма в десятке километров от Дербента, в горах и абсолютно безлюдном месте. У журналиста почти ничего не получилось снять: его автомобиль окружили выбежавшие из фермы агрессивные собаки.

В пресс-службе администрации города Дербента заявили, что "в планах города никакого зоопарка нет".

Пресс-секретарь Минприроды Дагестана Разибике Гаджиева заявила Би-би-си, что "никакими сведениями о частном зоопарке в Дербенте ведомство не располагает". По ее словам, разрешительные документы на создание такого зоопарка должен выдавать Россельхознадзор, на федеральном уровне.

В Россельхознадзоре сказали, что вопросы о зоопарке надо задавать местному подразделению ведомства. В пресс-службе территориального управления Россельхознадзора по Дагестану Би-би-си заявили, что их ведомство не выдавало никаких разрешений и "не имеет такой компетенции". На вопрос, кто же тогда дает разрешение на открытие зоопарка, в пресс-службе сказали: "Возможно, вообще никто".

До 2020 года работа зоопарков в России действительно никак не регулировалась - достаточно было купить или арендовать территорию. По новому закону, который вступил в силу 1 января, в таком же режиме владельцы диких животных смогут работать еще два года - только с 2022-го на зоопарки и цирки нужна будет лицензия.

О не доехавших до Дербента тиграх Куликовская жалеет: "Конечно, если им в Испании будет хорошо, я буду только рада. Я ведь люблю животных, у меня у самой дома восемь собак и тридцать кошек".

Ирину Куликовскую тревожит, что зоопарк в Познани, приютивший тигров с границы, собирается выставить ей счет за содержание хищников: "Сумму обещали около 100 тысяч евро, не маленькую. Будем с адвокатом думать, что с этим делать". В зоопарке Би-би-си при этом сказали, что и не собирались подавать такой иск.

"Расходы на проживание тигра очень высоки, иногда в сутки необходимо от 10 до 20 кг очень-очень хорошего мяса, разных видов мяса. Диетические добавки, витамины, пробиотики, подстилка на пол, игрушки - это все очень важно для поддержания хорошего физического и психического состояния животного, - говорит Ева Зграбчиньска. - Ветеринарный уход -это дорого. Тигры - одни из самых дорогих животных для содержания в неволе".

"Смертельная поездка"

"У меня нет доказательств - ни у кого их нет - но я предположу: тигров везли в Китай или в страны Азии как материал для восточной медицины", - говорит Андреа Казини из зоозащитной организации LAV . По словам Казини, эти тигры не относятся к самым редким видам, и в Европе просто нет зоопарка, который был бы заинтересован сразу в десяти особях.

Image caption Тигр, которого назвали Кан, полностью поправился и живет в открытом вольере Познаньского зоопарка

Директор Познаньского зоопарка Ева Зграбчиньска настаивает: "Все они [тигры] содержались в таких ужасных условиях, и состояние животных было настолько плохим, что никто из тех, кто хотел бы создать красивое шоу в цирке или выставку в зоопарке, не сделал бы такие ужасные вещи с животными. Я думаю, что это была смертельная поездка для тигров. Стоимость тигра на черном рынке может быть очень высокой, и части тела стоят даже дороже, чем живой зверь".

"Подарком", по ее мнению, тигров назвали для того, чтобы обойти Вашингтонскую конвенцию о международной торговле видами дикой фауны. Она запрещает коммерческий оборот редких видов животных - тигры среди них.

"Дагестану не нужен зоопарк, - настаивает зоозащитница Ольга Вяткина. - У нас ужасное отношение к животным - жестокость, пренебрежение, антисанитария".

По данным ООН и "Интерпола", криминальная торговля животными в мире находится по прибыли на четвертом месте после торговли наркотиками, людьми и оружием. Ее годовой оборот составляет около 200 миллионов долларов. Часто животных перевозят через границы под видом цирков или якобы для зоопарков.

Об этом же Би-би-си говорила и Ева Зграбчиньска: "Таких животных держат в частных зоопарках в России или продают их как части тела, а потом из них изготавливают "лекарства", которые не следует называть лекарствами. Можно продать зуб, печень или другие части тела тигра - и заработать большие деньги".

Правообладатель иллюстрации Zoo Poznan Image caption Тигра Кан в Познаньском зоопарке

Итальянские зоозащитники из LAV добиваются расследования инцидента с тиграми и требуют наказания за жестокое обращение с животными всех причастных к этой истории. "В итальянскую полицию мы уже обратились, наше заявление принято, но, к сожалению, ее действия ограничены тем, что формально преступление зарегистрировано в другой стране, в Польше", - говорит Андреа Кази

Зоозащитники обжаловали отказ расследовать дело, в том числе и потому, что документы, по которым везли тигров, были оформлены в Италии - и ждут результатов проверки. Польская прокуратура продолжает свое расследование. Среди подозреваемых в жестоком обращении с животными были ветеринар на польской границе и российский сопровождавший животных. Официальных обвинений пока тоже нет.

Ева Зграбчиньска продемонстрировала в Европарламенте видео о спасении тигров и настаивала на ужесточении ответственности за содержание и эксплуатацию животных. Власти Познани наградили директора зоопарка премией, и она решила использовать эти деньги для создания приюта, подобного испанскому - для тигров и других животных.

В конце октября 2020 года в инстаграме зоопарка "Сказка" (Ирина Куликовская подвердила, что ведет страницу) появилось видео с тигренком и подписью: "Продается девочка. Цена в личку".

В комментариях упрекнули: "Как можно продавать таких животных??! Дома чтоб игрались, а потом выкинули???". Аккаунт зоопарка на это ответил: "Тот кто в состоянии купить таких животных, уж поверьте не выкинет [их]. Вы просто видимо не совсем понимаете о каких суммах идет речь" (авторская пунктуация сохранена).

На просьбу Би-би-си прокомментировать публикации Куликовская сказала, что хищных животных не продает - по ее словам, "это реклама, люди попросили". Кто именно попросил, она не уточнила.

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