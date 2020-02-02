Что вы знаете об африканских диктаторах ХХ века? Пройдите наш тест

В этом году исполняется 60 лет со времен самой большой волны освобождения африканских стран от колониальной зависимости. В течение одного лишь 1960 года независимость получили сразу 17 бывших колоний, и ООН объявила его Годом Африки. Он положил начало дальнейшему освобождению континента.

Многим молодым странам пришлось пережить разрушение экономики, войны и многочисленные перевороты, в результате которых к власти приходили дикие и жестокие правители, вырезавшие собственные народы.

А вы хорошо помните одиозных африканских диктаторов ХХ века? Пройдите наш тест и узнайте!

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