"Обнадеживающий кандидат". Что говорили о Мишустине на Гайдаровском форуме

Правообладатель иллюстрации Anton Novoderezhkin/TASS Image caption За Мишустина (на фото) проголосовали 383 депутата. Больше было только у Путина - в 2008 году его назначение на пост премьера поддержали 392 депутата

В четверг, когда в России появился новый глава правительства, в Москве проходил Гайдаровский форум. Новый премьер Михаил Мишустин был заявлен в качестве гостя, но на форум не приехал. Корреспонденты Би-би-си послушали, что говорили о нем другие участники - Герман Греф, Антон Силуанов и Алексей Силуанов.

Что было в Думе

В четверг Мишустин прошел процедуру согласования в Госдуме. За него проголосовали 383 депутата, 41 воздержался, против не голосовал никто. Спустя час президент Владимир Путин подписал указ о назначении Мишустина премьер-министром.

В Госдуме новый премьер говорил о том, что путинские нацпроекты буксуют из-за излишней бюрократизации, что нужно вернуть утраченное доверие между властью и бизнесом и что правительство должно стать цифровой платформой, которая помогает людям.

Нужно быть современным, будущее за цифровизацией, убеждал Мишустин и приводил в пример гигантов бизнеса Coca-Cola и Wallmart, которые по капитализации уступили позиции таким компаниям, как Amazon и Facebook.

Мишустин не боялся сказать нет депутатам. Когда Алексей Диденко из ЛДПР спросил, как кандидат в премьеры оценивает инициативу партии о спасании долгов граждан по кредитам, он довольно резко ответил: "Плохо оцениваю, списание по кредитным обязательствам приведет к целой волне банкротств, и потеряют деньги те, кто совсем не виноват".

Депутаты ЛДПР после этого все равно поддержали Мишустина. Фракция КПРФ воздержалась. По мнению коммунистов, новый премьер не лучше его предшественника Дмитрия Медведлева.

"Задавали ему вопросы про налоги на сверхбогатых. Он говорит: ничего не получится. Во всем мире получается, а у нас не получится! - жаловался Би-би-си коммунист Владимир Поздняков. - Это говорит о том, что он не в состоянии изменить экономическую политику: ничего не получится!"

После голосования Мишустин вышел к прессе вместе со спикером Госдумы Вячеславом Володиным. "Пожалуйста, вопросы", - обратился к журналистам Володин. Но Мишустин на вопросы почти не ответил - только поблагодарил Путин за доверие и депутатов за поддержку.

"Кого хотите видеть в вашей команде? Может, кого-то из депутатов?" - спросили журналисты. "Я думаю, что это понимание возникнет в ближайшее время. Конечно, мы сотрудничаем со всеми фракциями", - ответил Мишустин и ушел.

Что было на форуме

До Гайдаровского форума Мишустин так и не доехал. Еще до того, как Путин назвал его фамилию в качестве кандидата в премьеры, он был заявлен ведущим сессии о налоговом регулировании.

Вести дискуссию доверили Алексею Оверчуку, заместителю Федеральной налоговой службы (ФНС), которую до сих пор возглавлял Мишустин. Еще несколько сотрудников ФНС в кулуарах обсуждали выдвижения своего шефа в премьеры.

- Меня сегодня все поздравляют, - говорил один из них.

- Меня тоже! Только не совсем понятно, с чем, - говорил другой.

К вечеру на форуме появился первый вице-премьер и министр финансов Антон Силуанов.

"Думаю, что смена правительства - это тот шаг, из которого следует, что от нового правительства ждут новых предложений, новых идей и более высоких темпов динамики развития", - ответил он на вопрос Би-би-си о том, чего ждет от Мишустина.

"От правительства что ждут? Новых результатов, новой динамики, новых предложений по ускорению экономического роста", - добавил Силуанов.

Глава Сбербанка Герман Греф признался, что кандидатура главы ФНС на пост премьера стала для него неожиданной, как и для всех. Хотя именно Греф еще в 2012 году, поздравляя Мишустина с 46-летием, отзывался о нем очень лестно. "Говорят, люди такого масштаба часто рождались в эпоху Ренессанса. Теперь - реже", - писал он в поздравлении на страницах "Коммерсанта".

Сейчас Греф выразился более сдержанно: "На мой взгляд, это один из самых подготовленных и, как Алексей Леонидович [Кудрин] сказал, обнадеживающих кандидатов. У меня большие надежды, связанные с этим назначением".

Сам Кудрин сказал журналистам, что ему стать премьером не предлагали, к тому же он лишь полтора года назад стал главой Счетной палаты России. "И пока, мне кажется, я должен в Счетной палате поработать", - добавил Кудрин.

На вопрос, как может измениться состав кабинета, Кудрин, которого до выдвижения Мишустина называли вероятным кандидатом, ответил так: "Я не ожидаю существенного обновления. Это правительство достаточно молодое, и за исключением, может быть, нескольких случаев в основном я предполагаю, оно сохранится".

Больших потрясений не ждали и другие участники форума. "Я избранный губернатор, у которого есть свои полномочия. Каких-то неожиданностей неудобных для своего региона не вижу. Наоборот", - рассказал Би-би-си губернатор Ульяновской области Сергей Морозов.

Если назначение Мишустина было главной темой в кулуарах Гайдаровского форума, то сессиях об этом почти не вспоминали. На одной из первых сессий экономист и бывший министр финансов Польши Гжегож Витольд Колодко лишь пошутил: вчера мы проснулись с одним премьер-министром, а сегодня уже другой, поэтому он не знает, что будет дальше.