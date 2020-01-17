Мишустин сменяет Медведева, но Путина никто не сменит. Главное 17 января

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Правительство Михаила Мишустина

В России продолжается процесс формирования нового правительства. В четверг предложенную Владимиром Путиным кандидатуру премьера Михаила Мишустина утвердила Дума, после чего сам Путин подписал указ о его назначении.

В СМИ появляются утечки о грядущих назначениях министров, а глава счетной палаты Алексей Кудрин ответил на вопрос наших корреспондентов о том, звали ли его в правительство.

Все это, а также слухи о протесте Дмитрия Медведева - в нашем лайве.

Сам Мишустин, тем временем, сделал первые программные заявления. Он пообещал улучшать инвестклимат, сохранять инфляцию не выше 4%, а также наращивать инвестиции для ускорения роста ВВП.

Корреспонденты Би-би-си на гайдаровском форуме послушали, что о Мишустине говорят Герман Греф, Антон Силуанов и Алексей Кудрин.

"Мишустина коллеги в один голос называют наиболее эффективным чиновником", - пишут "Ведомости". Федеральная налоговая служба под его началом преобразилась благодаря цифровым технологиям, и опрошенные газетой бизнесмены допускают, что Мишустин способен добиться реальных перемен и в большем масштабе.

Обещание Мишустина, на котором заостряет внимание газета - реформа системы социальной поддержки. Сейчас на льготные выплаты, субсидии и другие формы соцподдержки тратятся триллионы рублей, но бедным это помогает плохо, отмечают "Ведомости" в другой статье.

Поправки в Конституцию России

Владимир Путин не раз обещал не менять конституцию и тем не менее выступил с предложениями о поправках. Многие отмечают, что эти предложения требуют пояснений. С помощью экспертов мы подробно объясняем, как поправки, обозначенные Путиным, могут изменить российскую политическую реальность.

В четверг Путин провел первую встречу рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в конституцию России. Мы выбрали главное из речи президента.

Media playback is unsupported on your device Какими будут поправки в конституцию? Поясняет Путин

Процесс импичмента Трампа ушел в Сенат

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В четверг демократы из Палаты представителей США зачитали в Сенате обвинения против 45-го президента Дональда Трампа.

Так начался процесс в Сенате, на котором решится, останется ли Трамп у власти или будет отстранен. Первые заседания пройдут на следующей неделе.

Мы внимательно следим за инициативой по импичменту Трампа на каждом ее этапе.

Бюро правительственной отчетности США (аналог российской Счетной палаты), тем временем, пришло к выводу, что администрация Трампа нарушила закон о порядке расходования бюджетных средств, задержав одобренную Конгрессом военную помощь Украине в августе 2019 года из политических соображений.

Трампа обвиняют в том, что он пытался надавить на украинские власти, чтобы заставить их объявить о начале расследование в отношении бизнеса сына своего основного соперника на президентских выборах 2020 года, Джо Байдена. Вывод регулятора ложится в канву этих обвинений - вопрос о военной помощи мог быть одним из рычагов давления на президента Украины Владимира Зеленского.

Одна из фигур в этом процессе - бизнесмен украинского происхождения Лев Парнас, сводивший личного адвоката Трампа с украинскими прокурорами, обещавшими компромат на Байдена. В среду Парнас рассказал в нескольких интервью, что Трамп был в курсе всех попыток оказать давление на Украину, а следовательно, виновен.

В Киеве, тем временем, открыли уголовное дело о возможной слежке за Мари Йованович, бывшим послом США на Украине, о чем также стало известно из личной переписки Парнаса.

Трамп снял Йованович с поста весной 2019 года и позже резко критиковал ее.

Сэр Дэвид Аттенборо объяснил, почему настал "момент кризиса" для климата

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По мнению всемирно известного британского натуралиста и телеведущего сэра Дэвида Аттенборо, попытки человечества бороться с изменениями климата зашли в тупик. "Настал момент кризиса, поскольку мы год за годом откладываем решение важных задач", - считает Аттенборо.

СМИ о конституционной инициативе Путина

"Владимир Путин останется кукловодом", - озаглавлена редакционная колонка Financial Times.

"Российский президента начал конституционные перемены под лозунгом модернизации системы и децентрализации власти. В реальности его цель - создать структуру, в рамках которой Путин сможет бесконечно оставаться у власти в роли верховного кукловода, хотя должность будет называться по-другому".

"Согласится ли народ России с этим планом, не вполне ясно. Путин был авторитарным лидером государства, которое порой было жестоким. В России убивали оппозиционных политиков и журналистов, ее врагов за рубежом пытались отравить. Две соседние страны пережили военное вторжение России".

"Поддержка Путина держалась на исполнении неписанных соглашений с россиянами. Сначала его задачей было улучшение условий жизни, потом - восстановление роли России как великой державы, апогеем этого процесса стала аннексия Крыма в 2014 году. Оба этих процесса сегодня замедлились, и рейтинг Путина понизился".

Назначение технократа Мишустина вряд ли приведет к реальным переменам, а на внешнеполитическом фронте остается не так много вариантов для повторения крымской аннексии с ростом рейтинга и относительно низкими рисками, пишет редколлегия FT.

"Нарочитая неоднозначность последнего путинского захвата власти", - называется колонка журналистки Маши Гессен в журнале New Yorker.

Гессен полагает, что две очевидных трактовки путинских инициатив неверны. Его цель - не демократизация. "Но это и не переворот, если только нельзя затеять переворот против самого себя".

"Даже говорить, что Путин консолидирует власть или создает законодательную структуру на свой постпрезидентский период, неправильно. У Путина настолько сильная власть над всеми частями российской политической системы, что консолидация вряд ли возможна. [...] Парламент готов мгновенно одобрить любую его законодательную инициативу, поэтому сейчас заниматься подготовкой какой-то законодательной инфраструктуры было бы избыточно.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Консолидировать власть Владимиру Путину дальше просто некуда, отмечает Маша Гессен

Многие комментаторы интерпретировали инициативу Путина как попытку оставить пост президента в 2024 году, но сохранить власть в каком-то ином качестве. Но Маша Гессен считает, что не все так однозначно.

"Путин создал возможность переноса центра власти - либо к должности председателя Совета Федерации, либо в расплывчато определяемый Госсовет. Если придется, Путин уйдет на один из этих постов, оставив своему преемнику выхолощенный пост президента. Но если такой план Б не понадобится, он может легко отказаться от него", - пишет Гессен.

"То, что произошло в России - начало долгого процесса, цель которого - обеспечить отсутствие серьезных перемен на протяжении жизни Владимира Путина", - убеждена колумнистка.

Публицист Олег Кашин в колонке для "Дождя" обращает внимание, что изменения в Конституции не вызвали сильной реакции у российской оппозиции.

"Слезы наворачивались на глаза и кулаки сжимались, когда Любовь Соболь и другие независимые кандидаты оказались лишены возможности участвовать в выборах Мосгордумы. Вы помните, как это было страшно и унизительно. Такой плевок в лицо гражданам. Неудивительно, что после этого в Москве случился полноценный политический кризис. Когда гражданам плюют в лицо - естественно, что они протестуют.

"Конституционный переворот с намеком на пожизненную власть Путина - сколько это плевков по шкале Любови Соболь?" - задается вопросом публицист.

"А мы что видим? Ничего. Политические животные, не упускающие ни одного случая потыкать власть острой палкой, почему-то впали даже не в спячку, а в паралич. Никто не забирается ни на броневик, ни на танк", - отмечает Кашин.

Почему в Варшаве не чествуют Красную армию?

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В Москве собираются довольно широко отметить 17 января 75-летие освобождения Варшавы Красной армией. В столице же Польши никаких заметных праздничных мероприятий по этому поводу не планируется. Все потому, что в Польше мало кто воспринимает переход города в руки Красной армии как освобождение.

Ольга Ившина рассказывает, почему в Польше и России по-разному воспринимают этот день.

Мишустин и Медведев - а в чем отличие?

Если вы еще не устали от перестановок в российской власти, то Русская служба Би-би-си спросила прохожих на улицах Москвы и депутатов, принявших участие в голосовании о назначении Мишустина, о том, чем новый премьер отличается от старого.

Media playback is unsupported on your device Чем Мишустин отличается от Медведева? Отвечают депутаты и москвичи

Дайджест подготовили Павел Феденко и Артем Воронин