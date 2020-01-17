Бои за Варшаву в 1945 году: освобождение или смена режима?

Правообладатель иллюстрации NurPhoto Image caption Советские военные кладбища в Польше охраняются законом. К памятникам вне захоронений это не относится, и несколько советских монументов в последние годы снесли

17 января 1945 года нацисты были изгнаны из столицы Польши. 75 лет спустя этот день практически не отмечают в самой Варшаве, зато с размахом празднуют в Москве. Би-би-си рассказывает, почему в Польше и России по-разному воспринимают этот день.

"Нас же в декабре 1944 года перебросили под Варшаву... На одной станции начальство попробовало запретить продажу самогона. Подъехавшие танкисты развернули башню танка и бабахнули противотанковой болванкой в дом коменданта между этажами. Говорили, что начальник удрал в чем мать родила", - таким запомнил подготовку к наступлению на Варшаву тогда артиллерист, а в будущем ведущий искусствовед Эрмитажа Николай Никулин.

Бои за столицу Польши были скоротечными. Всего за три дня - с 14 по 17 января 1945 года части Красной армии СССР и Войска Польского выбили гитлеровский гарнизон из города, точнее из руин города.

"Ходячие тени"

К концу войны левобережная часть Варшавы была уничтожена на 90%. Гитлеровцы попытались сровнять город с землей после подавления Варшавского восстания в октябре 1944 года (в Польше многие винят Красную армию в том, что она не помогла восставшим).

После этого абсолютное большинство выжившего гражданского населения покинуло разоренный город.

Немцы укрепили свои позиции, их гарнизон называли "варшавской крепостью". Но советские подразделения и Первая армия Войска Польского, имея большое численное преимущество, смогли быстро взломать эту оборону противника. Боясь попасть в окружение, гитлеровцы покинули город.

Днем 17 января советские и польские солдаты уже полностью контролировали Варшаву. Перед ними предстала ужасная картина.

"Идем по улицам Варшавы. Дым клубится над разрушенными зданиями, стоит маревом над пепелищами... Начали появляться жители, похожие на тени. Они выходили неуверенно, боязливо оглядываясь. Лица бескровные, взгляды скорбные", - вспоминал участник боев за Варшаву генерал Станислав Поплавский.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption В 1943 году нацисты до основания разрушили варшавское гетто. В следующем году они начали методично разрушать и остальной город

Одним из таких "бескровных лиц" был знаменитый польский пианист Владислав Шпильман. Он чудом пережил Варшавское гетто, затем сбежал из эшелона, увозившего евреев в концлагерь.

Когда в январе 1945 года Шпильман вышел из своего укрытия, он забыл, что на нем надет спасавший от холодов китель немецкого военного. Владислав еле-еле смог убедить насторожившихся солдат, что на самом деле он мирный житель Варшавы. Позже по истории Шпильмана снимут фильм "Пианист" режиссера Романа Полански.

К январю 1945 года в Варшаве осталось лишь 12% довоенного населения города. Все эти люди были крайне истощены, многие из них провели месяцы в подвалах и руинах, скрываясь от фашистов.

Кому награда, кому тюрьма

19 января состоялся небольшой парад в честь освобождения Варшавы. Им командовал Станислав Поплавский - этнический поляк, в ходе войны дослужившийся до звания генерала Красной Армии.

Его биография похожа на истории большинства старших офицеров Войска Польского, созданного в СССР в 1943 году по сути на базе Красной армии. Практически каждый второй офицер Войска ранее служил в РККА. В декабре 1944 года Поплавский возглавил Первую армию Войска Польского, в мае 1945 получил звезду Героя Советского Союза, а после войны стал заместителем министра обороны Польской Народной Республики.

Но не всех польских военачальников ждала такая головокружительная карьера.

27-28 марта 1945 года руководители Польского подпольного государства прибыли на переговоры с представителями СССР.

НКВД арестовало прибывшую делегацию - это 15 высокопоставленных руководителей подполья, включая главнокомандующего Армии Крайовой генерала Леопольда Окулицкого и вице-премьера Яна Станислава Янковского. Все они были вывезены в Москву, где их три месяца жестко допрашивали. В итоге польские политики и военачальники получили до 10 лет тюрьмы. Окулицкий и Янковский умерли в советских лагерях.

Освобождение или смена режима?

Перед новой администрацией Варшавы встал острейший вопрос - как предотвратить эпидемию в городе.

"Варшава представляла собой горы руин, подвалы которых были заполнены телами убитых поляков. Могилы виднелись повсюду — на улицах и в скверах", - написал в книге "Воспоминания о войне" участник боев за город Николай Никулин.

Тела погибших лежали на улицах больше полугода - с начала Варшавского восстания в августе 1944 года.

Несколько месяцев ушло на восстановление базовой инфраструктуры города - канализации, водопровода и электроснабжения. Все эти действия новых просоветских властей Польши сначала положительно воспринимались большей частью населения Варшавы.

Судя по историческим документам, в начале 1945 года в основном положительно относились к солдатам Красной армии и жители восточной и центральной части Польши. Однако постепенно это отношение начало меняться.

Image caption В Варшаве есть памятник Польскому подпольному государству и Армии Крайовой

К лету 1945 года НКВД начало разбираться с бывшими бойцами Армии Крайовой. Эта подпольная военная организация, сражавшаяся во время войны против Германии, но подчинявшаяся польскому правительству в изгнании. Костяк командиров АК составляли офицеры, служившие еще в довоенной польской армии. А к ним Сталин всегда относился с подозрением.

В итоге НКВД арестовало не только многих старших офицеров АК, но и рядовых бойцов. Это были простые молодые ребята, многие из которых были мало образованы, ничего не понимали в политике и просто хотели сражаться за свободу родной Польши в годы фашистской оккупации.

"Первые месяцы после освобождения Варшавы были для поляков временем надежды на новую жизнь и свободу, но эта надежда так и не сбылась", - отмечает доктор исторических наук Лукаш Адамский.

"Закончился кровавый фашистский режим. Но свободной Польша так и не стала. Ужасный немецкий тоталитаризм и политика геноцида сменились другим режимом, но тоже тоталитарным. Важно, что советский режим не был направлен на уничтожение поляков как нации, а только на уничтожение так называемых "вражеских классов" и политических противников" - добавляет Адамский.

По оценкам польских историков, до 1956 года до 2 млн жителей Польши могло попасть под репрессии НКВД и польских органов безопасности по политическим причинам.

А что сегодня?

Большинство историков и государственных деятелей Польши сейчас не употребляет термин "освобождение Варшавы". В школьных учебниках операция Красной Армии и Войска Польского называется "сражение за Варшаву" или "взятие Варшавы".

В Варшаве есть кладбище солдат Красной Армии, которое охраняется законом. Есть мемориальные доски солдатам Войска Польского. Но нет памятников руководителям этих армий. По закону о декоммунизации все памятники, которые находятся в общественном пространстве и при этом не являются памятниками над массовыми захоронениями или военными могилами - демонтированы. Среди прочих в 2018 году в Варшаве разобрали памятник благодарности Красной Армии в Скарышевском парке.

Уже много лет день освобождения Варшавы от фашистов не отмечается. В мэрии города агентству РИА Новости сообщили, что в этом году 17 января в польской столице состоится только "два частных уличных мероприятия".

В МИД России на такое поведение властей столицы Польши реагируют с недоумением.

"Я не могу понять, как можно отмечать дату начала войны и при этом практически игнорировать даты освобождения?" - написала в своем "Фейсбуке" представитель МИДа Мария Захарова. В Москве в день освобождения Варшавы от фашистов откроется несколько профильных конференций и выставок, а вечером прогремит салют.

"Проблема в том, что российские власти пытаются представить судьбу Польши как некую дихотомию. Либо кровавый фашистский режим, либо просоветское правительство. И при таком раскладе просоветское правительство, конечно, выглядит как более хороший вариант. Но почему-то нет опции независимого польского государства. И именно поэтому полякам сложно воспринимать то, что произошло, как освобождение", - отмечает профессор Адамский.

Важно отметить, что без особых торжеств проходит в Польше и день победы 8 мая. Масштабно и массово в Варшаве всегда отмечают лишь две даты, связанные со Второй мировой войной - день начала Варшавского восстания (1 августа 1944 года) и день освобождения Освенцима (27 января 1945 года).

"Многие в Польше уверены, что освобождение страны от фашизма по-настоящему произошло, когда освободили Освенцим и другие концлагеря. Узникам этих лагерей именно Красная армия принесла спасение. И никто не оспаривает мужество и героизм простых советских солдат, которые отдали свои жизни, чтобы выбить фашистов из Польши", - отмечает профессор Адамский.