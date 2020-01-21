Орешкин, Голодец, Мединский и другие. Кого не взяли в новое правительство?

Правообладатель иллюстрации Vladimir Gerdo/TASS, Alexei Nikolsky/TASS, Sergei

Во вторник был объявлен состав нового правительства, которое возглавит новый премьер-министр Михаил Мишустин. Многие ключевые члены старого кабмина лишились постов.

Русская служба Би-би-си вспоминает, чем они были известны.

Максим Орешкин - экс-министр экономического развития

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Максим Орешкин стал министром в ноябре 2016 года. Он сменил на этом посту Алексея Улюкаева, который был отправлен в отставку и приговорен к восьми годам колонии по делу о получении взятки.

Орешкин покинул правительство и стал помощником президента Владимира Путина. С его отставкой связано и важное изменение: министерство экономического развития будет упразднено.

Многие восприняли назначение Орешкина очень позитивно. Он работал в крупных банках, а также в министерстве финансов и имел репутацию хорошего экономиста. Агентство Блумберг называло его любимчиком Путина.

Одной из первых инициатив Орешкина на посту министра был переезд министерств и различных агентств экономического блока в Москва-сити.

При Орешкине Россия заметно улучшила положение в рейтинге Doing Business Всемирного банка, поднявшись на 28 место.

Но серьезных структурных реформ при Орешкине проведено не было, отмечают экономисты.

Зато было несколько спорных решений. Так, в подчинение министерства экономического развития перешел Росстат. Это порождает потенциальный конфликт интересов. Многие экономисты после этого начали критиковать качество экономической статистики.

Одной из главных задач ведомства Орешкина было серьезное ускорение темпов экономического развития. Однако этого так и не произошло, экономика росла медленно, а реальные располагаемые доходы населения снижались почти пять с половиной лет.

Владимир Мединский - экс-министр культуры

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Владимир Мединский занимал пост министра культуры России с 2012 года. Больше всего он запомнился активным протекционизмом российского кино.

Министерство культуры неоднократно просило кинопрокатчиков перенести выход иностранных фильмов, чтобы освободить место в кинотеатрах под российские кинопремьеры.

Протекционизм и усиленная поддержка российского кино принесли свои плоды - сборы отечественных фильмов растут, а самого кино снимается больше. Сам Мединский рассказал, что с начала 2020 года российские фильмы уже смогли заработать в прокате 5 млрд рублей, а доля отечественного кино составила 80%.

При Мединском была налажена система финансирования российской киноиндустрии через сам минкульт и Фонд кино. Однако исследователи отмечали, что система поддержки до сих пор не выглядит идеальной - из-за возможного конфликта интересов среди режиссеров и тех, кто выделяет им деньги.

Минкульт также отчитывался о росте посещаемости музеев, которая выросла на 60% с 2012 года.

Также при Мединском заработали "Русские сезоны" - программа гастролей российских театров и творческих коллективов в разные страны.

На прошлой неделе депутаты от "Единой России" высказали новому премьеру Михаилу Мишустину претензии по работе минкульта, говорил ранее глава фракции "Единая Россия" Сергей Неверов.

"Недостаточно делается для развития домов культуры в малых городах и сельской местности. Все чаще звучат вопросы к эффективности финансирования кинематографа, не всегда понятна политика минкульта по выдаче прокатных удостоверений", - сказал Неверов.

Мединского часто критиковали за протекционизм в отношении российского кино и даже обвиняли в цензуре. Минкульт, например, не допустил к показу фильм "Смерть Сталина", обосновав это жалобами общественности.

В 2017 году Мединский чуть не лишился ученой степени доктора наук. Несколько историков сочли работу министра ненаучной, нашли в ней много ошибок и неточностей и потребовали лишить Мединского ученой степени. Экспертный совет Высшего аттестационного комитета (ВАК) рекомендовал президиуму ВАК лишить Мединского степени доктора наук. Однако президиум ВАК ученую степень министру оставил.

Вероника Скворцова - экс-министр здравоохранения

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Скворцова возглавляла министерство здравоохранения восемь лет - с 2012 года. В первом правительстве Медведева она занималась реформой здравоохранения.

Скворцова, медик по образованию, несколько раз демонстрировала свои врачебные навыки. В 2016 году она, например, оказала первую помощь пассажирке рейса Москва - Нью-Йорк, которой стало плохо на борту. Такие случаи широко освещались в СМИ.

Скворцова также активно занималась активной борьбой с инсультами и их последствиями. Министр заявляла, что смертность от сердечно-сосудистых заболеваний резко пошла на спад. В декабре 2019 года она обещала, что больные, перенесшие инфаркты и инсульты, будут с 2020 года получать бесплатные лекарства.

В 2016 году Дмитрий Медведев, занимавший премьерское кресло, объявил Скворцовой благодарность за заслуги в области охраны здоровья населения.

В 2015 году Счетная палата назвала начатую Скворцовой реформу здравоохранения провальной: укрупнение больниц и сокращение персонала уменьшили доступность помощи, появился дефицит медработников. Несмотря на критику, реформа продолжилась.

В 2019 году произошло несколько громких скандалов, связанных с нехваткой лекарств, и эти проблемы минздраву пришлось решать в ручном режиме.

Во-первых, 30% тендеров на закупку жизненно необходимых лекарств оказались сорваны из-за новых правил проведения торгов, принятых минздравом. Впоследствии ведомство поменяло эти правила. Во-вторых, пациенты столкнулись с нехваткой иностранных препаратов. Были возбуждены несколько уголовных дел против родителей, которые ввозили в Россию лекарства для больных детей. Правительство стало закупать незарегистрированные препараты за рубежом, и решается вопрос их регистрации и производства в России.

Критиковали и оптимизацию здравоохранения, которую проводила министр Скворцова. Татьяна Голикова заявила, что оптимизация во многих регионах прошла ужасно, в результате чего качество и доступность медицинских услуг резко ухудшились. Скворцова назвала ее слова излишне эмоциональными.

Скворцова высказывалась и о спорных медицинских вопросах. Она говорила о "морально-нравственной ауре" вокруг абортов и называла аборты убийством, хотя и не поддержала идею вывести аборт из системы обязательного медицинского страхования. Когда в 2017 году комиссия РАН признала гомеопатию лженаукой, Скворцова назвала гомеопатию "особой областью медицины" и создала в минздраве рабочую группу, чтобы выработать предложения о применении гомеопатии.

Министр также предлагала выяснить, хотят ли россияне узаконить эвтаназию, путем референдума. Эту идею раскритиковала, в частности, глава ЦИК Элла Памфилова.

Ольга Васильева - экс-министр просвещения

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Васильева вошла в кабинет министров в 2016 году. Сначала она занимала пост министра образования и науки, который покинул Дмитрий Ливанов.

В 2018 году минобразования расформировали на два отдельных министерства, и Васильева стала заниматься начальным и средним образованием. Высшее образование и науку отдали новому министерству.

При назначении на должность Васильеву называли "здравым консерватором", способным устранить перегибы при реформировании системы образования, которые приписывали ее предшественнику Дмитрию Ливанову.

В январе в интервью "Российской газете" Васильева заявила, что борется за изменение системы оплаты труда для учителей. По ее словам, 70% зарплатного фонда должно уходить на оклад учителей, а 30% - на надбавки. Сейчас значительную часть зарплаты учителей составляют как раз различные надбавки за дополнительную работу в школе. Однако продолжит ли минпросвещения работать над этим изменением, непонятно.

Васильеву, имеющую тесные связи с РПЦ, подозревали в крайнем консерватизме, ревизионизме и даже ретроградстве. Некоторые ее высказывания были истолкованы в прессе как оправдание сталинизма. Она активно лоббировала введение теологии в высшие учебные заведения.

В 2017 году Васильева выступала за сокращение часов на изучение иностранных языков. По ее мнению, нужно было оставить обязательным только один язык - английский, а обязательное изучение второго языка отменить. "Не можем мы сейчас позволить себе во всех школах два языка, не выучим мы их! Нам нужно хорошо знать русский язык, который мы знаем не очень хорошо. Нам нужно хорошо знать иностранный язык, желательно английский", - говорила она.

Она также пыталась ввести обязательный для всех школьников ЕГЭ по истории.

Неоднозначную реакцию вызвали инициативы Васильевой вернуть в школьную программу обязательные уроки труда и домоводства, а также предложение ввести в школах обязательные дежурства - чтобы ученики сами убирали классы.

По данным "Медузы", Васильева может лоббировать интересы издательства "Просвещение", которое поставляет до 95% всех школьных учебников страны. В издательстве на руководящей должности работает полная тезка сестры министра. Само издательство связано с бизнесменом Аркадием Ротенбергом.

Уже после отставки правительства Дмитрия Медведева советник спикера Госдумы назвала Ольгу Васильеву в числе министров, чья работа вызвала наибольшую критику у законодателей.

Дмитрий Козак - бывший вице-премьер, куратор топливно-энергетического комплекса, промышленности и розницы

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Дмитрий Козак стал вице-премьером в 2008 году. Он был одним из самых влиятельных вице-премьеров и занимался решением проблем в самых важных секторах - промышленности и топливо-энергетическом компексе. С 2007 по 2008 год он занимал пост министра регионального развития.

В 90-х годах Дмитрий Козак работал в правительстве Санкт-Петербурга, а в августе 1999 года Путин пригласил его возглавить аппарат правительства России. Через год Козак стал заместителем Медведева, который возглавил администрацию президента.

В 2008-2014 годах Козак курировал строительство олимпийских объектов. Как сообщала впоследствии Счетная палата, на строительство спортивных объектов и инфраструктуры, а также организацию и проведение Олимпиады было потрачено почти 325 млрд рублей, из которых федеральный бюджет выделил 103,3 млрд рублей.

Счетная палата не нашла серьезных нарушений в финансировании строительства к Олимпийским играм. Ведомство отмечало, что доходы от проведения Олимпиады в два раза превысили прогноз и составили 85 млрд рублей.

Козак фактически был ответственен за решение "бензинового кризиса". В 2018 году в России в связи с налоговым маневром начался резкий рост цен на бензин. Козак договаривался с нефтяниками о заморозке цен на бензин. После этой сделки стоимость топлива на российских АЗС увеличивалась не больше, чем на уровень инфляции.

В качестве куратора ТЭК Козак урегулировал кризис, связанный с загрязнением нефти, поступающей через Беларусь в Европу по нефтепроводу "Дружба".

Также он руководил российской делегацией на переговорах с Украиной о транзите газа. В конце прошлого года две стороны договорились о новой сделке.

Часть финансирования на Олимпиаду проводилась через госбанки и госкомпании, и реальные расходы составили 1,5 трлн рублей, большая часть которых пришлась на государство, а не частный бизнес, оценивал "Олимпстрой".

"Честнее было сказать, что каждый [житель России] заплатит по тысяче долларов из своего кармана", - говорил глава "ВТБ24" Михаил Задорнов.

Президент Путин оправдывал затраты тем, что построенные объекты, инфраструктура и гостиницы будут использоваться и после Олимпийских игр. Однако впоследствии СМИ неоднократно писали, что олимпийская инфраструктура простаивает.

Как куратор ТЭК Козак поддерживал выделение льгот нефтяным компаниям. Он обосновывал льготы тем, что они помогут компаниям увеличить добычу и, как следствие, нарастить доходы бюджета.

По данным минфина, налоговые льготы нефтяным компаниям с 2011 года выросли в четыре раза до 1,6 трлн рублей, при этом льготы способствуют росту прибыли нефтяников, но не росту инвестиций. Потери бюджета от льгот сырьевым компаниям с 2013 года выросли более чем вдвое - до 1,2 трлн руб.

Виталий Мутко - бывший первый вице-премьер по строительству и региональному развитию

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Мутко работал в правительстве Медведева с 2008 года. До 2016-го он занимал пост министра спорта, а в мае 2018 года был назначен вице-премьером по строительству.

Министерство спорта за время работы Виталия Мутко на посту министра было реорганизовано. Полномочия министерства выросли, а финансирование увеличилось более чем в 10 раз.

За время работы Мутко стало больше тренеров, спортивных сооружений и всероссийских спортивных мероприятий.

На посту вице-премьера он курировал строительную отрасль и региональное развитие. Под его руководством в России прошла реформа долевого строительства: по всем проектам, начатым после июля 2019 года, застройщики могут получить деньги дольщиков только по окончании строительства. Это попытка предотвратить скандалы, связанные с обманутыми дольщиками.

При Мутко началась разработка индивидуальных программ развития бедных российских регионов.

Во время пребывания Мутко на посту министра спорта случилось несколько крупных скандалов.

В 2010 году Счетная палата нашла нарушения при затратах на выступление российской сборной на Олимпиаде в Ванкувере. В частности, выяснилось, что Мутко потратил 35 тысяч долларов на свое проживание в Канаде во время Игр. Министр спорта назвал доклад Счетной палаты "ловлей блох".

Российская сборная выступила на той Олимпиаде не лучшим образом. После этого появились первые слухи об отставке Мутко. Но в 2014 году Россия стала лидером по числу медалей на Олимпийских играх в Сочи.

Еще год спустя разразился допинговый скандал. Всемирное антидопинговое агентство в 2015 году опубликовало один из первых докладов о ситуации с допингом в России. В нем утверждалось, что российские спортсмены принимают запрещенные препараты.

В 2016 году вышли две части доклада Макларена, в котором говорится о том, что в России действовала масштабная схема употребления и сокрытия допинга. Во второй части доклада упоминался лично Мутко, а авторы доклада связывали создание системы с неудачами российских спортсменов в Ванкувере.

Из-за этого Россия не смогла поехать на Олимпиаду в Рио-де-Жанейро в 2016 году и зимние Игры в Пхенчхане в 2018-м. Мутко пожизненно запрещено посещать Олимпийские игры в любом качестве.

Проблемы в спортивной сфере не помешали ему остаться во втором правительстве Медведева.

В новой должности Мутко, в частности, курировал поддержку жителям Иркутской области, которые пострадали от паводков летом 2019 года. Однако местные СМИ писали, что проблемы в городе Тулун, который больше всего пострадал от наводнения, решены не были - многие жители просто уехали из города, проблема с жильем до сих пор не решена.

Ольга Голодец - бывший вице-премьер по культуре, спорту и туризму

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Голодец в первый раз стала вице-премьером в 2012 году. В первом правительстве Медведева она была одним из самых влиятельных чиновников и отвечала за весь социальный блок, включая образование и здравоохранение.

В 2018 году Голодец сохранила пост вице-премьера, но с понижением по полномочиям. В круге ее обязанностей остались только культура, спорт и туризм.

Основной проект, которым она занималась в последнее время - масштабный проект по созданию культурно-образовательных комплексов в четырех городах - Калининграде, Севастополе, Владивостоке и Кемерово. Этот личный проект президента Путина, деньги на него - 120 млрд рублей - выделяются из Роснефтегаза - "нефтяной кубышки", или второго кошелька правительства.

В 2017 году президент России Владимир Путин во время встречи с Голодец обратил внимание на то, что в России стали чаще брать в семьи детей-сирот. Голодец ответила, что с 2012 по октябрь 2017 года количество детей в банке данных для усыновления снизилось на 56,6% до 51,6 тысячи.

По данным Росстата, с 2013 по 2018 годы, когда Голодец курировала сферу здравоохранения, младенческая смертность в России снизилась с 8,2 до 5,1 случая на 1000 детей. Ожидаемая продолжительность жизни в России за этот же период выросла с 70,76 до 72,91 года. Смертность от болезней системы кровообращения за этот же период снизилась на 17,8% до 573 человек на 100 тысяч россиян.

Сама Голодец в 2017 году отмечала, что в России есть уникальное явление - "работающие бедные". Она выступала за повышение минимального размера оплаты труда (МРОТ) для борьбы с этим явлением. В конце декабря 2019 года Путин подписал закон, согласно которому МРОТ не может быть ниже прожиточного минимума.

В первые годы в правительстве Голодец постоянно спорила с финансово-экономическим блоком: например, Голодец выступала за заморозку пенсионных накоплений, а минфин и минэк - против. В итоге было принято решение о заморозке накопительной части пенсий. Многие экономисты критиковали правительство за это решение.

Период нахождения Ольги Голодец на посту вице-премьера сопровождался ростом бедности. По данным Росстата, в 2012 году доля россиян с доходами ниже прожиточного минимума составила 10,7% - абсолютный минимум с 1992 года. Затем бедность несколько лет увеличивалась - показатель вырос до 13,4% в 2015 году. После этого снова наступил период снижения - по итогам 2018 года бедность сократилась до 12,6%.

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин в июне 2019 года назвал ситуацию с бедностью позором.

Максим Акимов - бывший вице-премьер

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Максим Акимов стал вице-премьером в 2018 году, придя на эту должность с поста замруководителя аппарата правительства. Он отвечал за транспорт, инфраструктуру, а также технологии и цифровизацию. Он стал первым вице-премьером с таким функционалом - в предыдущей структуре правительства такого не было.

В 2019 году Акимов показал образец электронного паспорта и одобрил концепцию перехода на такие паспорта. Но опросы показывают, что пока россияне оформлять их не готовы.

Акимов также курировал план по созданию и расширению магистральной инфраструктуры. В 2019 году исполнение расходов по этому плану составило 83,6% от запланированного, оценивала Счетная палата.

Весной Акимов успел защитить кандидатскую диссертацию на тему "Феномен великой дивергенции в современной зарубежной историографии (вторая половина XX - начало XXI в.)" в РАНХиГС.

В последнее время Акимова часто критиковали за медленное исполнение нацпроекта "Цифровая экономика", который он курировал. Счетная палата по итогам 2019 года назвала этот нацпроект худшим по расходованию бюджетных средств. При этом только в начале этой недели чиновники за три дня потратили на "Цифровую экономику" пятую часть его годового бюджета.

Проблемы были и с другим нацпроектом, который курировал Акимов - "Безопасные и качественные автомобильные дороги". Летом Акимов критиковал губернаторов за срыв сроков заключения контрактов по нему.

Алексей Гордеев - бывший вице-премьер по вопросам сельского хозяйства и экологии

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Гордеев пришел в правительство в 2018 году, входит в Совет безопасности. До этого работал губернатором Воронежской области и полпредом президента в Центральном округе.

В 1999-2009 годах Гордеев возглавлял министерство сельского хозяйства.

Гордеев не вошел в новое правительство, несмотря на то, что на встрече Мишустина с депутатами от "Единой России" его назвали одним из самых эффективных вице-премьеров.

Гордеев выступал с различными инициативами по поддержке сельского хозяйства и реформированию системы переработки мусора. Он предлагал сделать "Ростех" единым мусорным оператором и создать зерновой аналог ОПЕК, а также планировал наладить по всей стране раздельный сбор твердых отходов.

Эксперты хвалили сами идеи, например, многие экологи ждали концепции раздельного сбора мусора. Однако до конца идеи Гордеева не были реализованы.

Часть поставленных Гордеевым целей удалось реализовать, но то, как это было сделано, вызвало вопросы. Например, это касается идей по реформированию системы переработки отходов.

В нескольких городах России происходили массовые протесты из-за строительства мусороперерабатывающих заводов и размещения мусорных полигонов.

Также Гордеева критиковали рыбаки, которые с 2020 года могут столкнуться с аукционными квотами на ловлю краба. Гордеев заявил, что изменять квоты на ловлю рыбы и других морских продуктов не будут, но дал такую гарантию только на три года.

Максим Топилин - экс-министр труда

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Министр труда и соцзащиты работал на посту 8 лет и оказался главным спикером непопулярной пенсионной реформы. Этим он в основном и запомнился россиянам.

В апреле прошлого года Топилин отчитывался о том, что реальные зарплаты выросли на 6,8%. По его словам, это самый высокий показатель с 2012 года.

Топилин также часто говорил о необходимости адресного решения проблемы бедности. Подобный подход часто хвалят ученые.

Именно Топилину приходилось объяснять, почему женщинам повышают пенсионный возраст на большее число лет, чем мужчинам. "Они, к счастью, живут дольше", - сказал министр о россиянках.

На обсуждении проекта в Госдуме он отбивался от негодующих депутатов от КПРФ, утверждающих, что он "подставляет президента". Топилин объяснял, что пенсионный возраст нужно поднимать именно сейчас потому, что на рынок труда в 2018 году выходило самое маленькое число людей за много лет, и обещал, что увеличение пенсионного возраста поможет увеличить пенсии.

В 2012 году президент Путин вынес дисциплинарное взыскание Топилину. Президент был недоволен тем, как реализуется социально-экономическая политика государства. В октябре 2013 года Путин снял взыскание.

Топилин известен спорными инициативами. Например, он предлагал создать при вузах детсады для детей студентов, а также выплачивать малоимущим семьям пособие на детей до их совершеннолетия.

Несколько дней назад он успокаивал россиян, обещая, что роботы не отнимут у них рабочие места - по крайней мере в 2020 году.

Топилин - один из министров, которым досталось больше всего критики от депутатов во время встречи с Мишустиным 16 января.

Павел Колобков - экс-министр спорта

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В новый кабинет не попал и министр спорта Павел Колобков. Он стал министром в 2016 году, а до этого шесть лет работал замминистра.

Колобков - олимпийский чемпион по фехтованию. Из-за этого многие связывали его появление в правительстве с Алишером Усмановым, руководителем международной федерации по этому виду спорта.

Колобков возглавил минспорта в самый разгар допингового скандала. Многие тогда ожидали, что его предыдущий руководитель, Виталий Мутко, которого международные организации считают одним из архитекторов системы допинговых нарушений, покинет правительство. Но Мутко не только не ушел, но и получил должность вице-премьера.

В 2018 году в России прошел чемпионат мира по футболу. За это министр был удостоен ордена Александра Невского.

Вскоре после прихода Колобкова Олимпийский комитет России временно лишили статуса, а сборной запретили участвовать в зимней олимпиаде в Корее под своим флагом. Сам министр обещал скорое начало "позитивного этапа взаимодействия" со спортивными организациями.

Но прогноз министра не сбылся. Министерство спорта отвечало за выполнение одного из условий Всемирного антидопингового агентства, по которому российская сторона обязалась передать международным экспертам базу Московской антидопинговой лаборатории. Осенью прошлого года выяснилось, что база подверглась масштабным изменениям.

Россия в итоге попала под новые санкции - страна потеряла право на проведение крупнейших соревнований, а спортсмены - возможность выступать под национальным флагом.

Не удалось министру добиться и восстановления статуса Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА). Эту цель спортивным чиновникам лично ставил Владимир Путин.

Колобков за четыре года работы не раз сталкивался с критикой в свой адрес. Его ухода неоднократно требовал глава Российского антидопингового агентства Юрий Ганус. Чемпионка мира по прыжкам в высоту Мария Ласицкене осенью написала Колобкову открытое письмо, в котором обвинила министерство в бездействии.

Михаил Котюков - экс-министр науки и высшего образования

Правообладатель иллюстрации Peter Kovalev/TASS

Михаил Котюков возглавил министерство науки и высшего образования в мае 2018 года.

До 2013 года карьера Котюкова была связана с финансами. С 2012-го по 2013 год он был заместителем министра финансов. Затем он возглавил Федеральное агентство научных организаций (ФАНО), созданное в рамках реформы РАН.

Котюков работал министром науки и высшего образования всего полтора года. У него есть несколько начатых проектов, но пока ни один из них не доведен до конца.

Минобрнауки в последние полтора года всячески пыталось привлечь иностранных студентов в Россию. В январе министерство заявило, что собирается менять механизм финансирования иностранных студентов.

При Котюкове из бюджета активно выделялись деньги на создание лабораторий и развитие научных организаций. Но это не личная заслуга Котюкова. Это происходит в рамках нацпроекта "Наука", а также госпрограммы "Научно-техническое развитие".

В августе прошлого года министра хвалили в соцсетях за то, что он летал эконом-классом.

6 января 2020 года комиссия по противодействию фальсификации научных исследований РАН сообщила об отзыве 869 статей из Российского индекса научного цитирования.

Были и другие скандалы. Комиссия "довольно много людей успела обидеть за неполный год своей работы", говорил ученый Михаил Гельфанд, который входит в ее состав.

В ноябре 2019 года на заседании совета по русскому языку президент Путин раскритиковал Котюкова за недостаточное количество бюджетных мест при наборе студентов в магистратуру.

Константин Носков - экс-министр связи

Правообладатель иллюстрации Yekaterina Shtukina/POOL/TASS

Носков стал министром цифрового развития, связи и масс-коммуникаций в 2018 году, после отставки его предшественника Николая Никифорова.

Носков запомнился немногим. В частности, он выступил с критикой законопроекта о "значимых информационных ресурсах". Согласно нему, иностранные граждане не могут владеть значимыми для России интернет-ресурсами. Носков назвал этот законопроект направленным против "Яндекса" и Mail.ru. Законопроект в итоге отправили на доработку.

В 2019 году Носков руководил тестированием "суверенного интернета" - проверки устойчивости и безопасности интернета при отключении иностранных сетей. Замминистра Алексей Соколов рассказывал, что учения прошли успешно, и "в целом органы власти и операторы связи готовы противостоять внешней угрозе".

Концепция "суверенного интернета" вызвала критику, в марте 2019 года в Москве прошли массовые протесты против принятия соответствующего закона. По данным "Белого счетчика", на акцию пришли более 15 тысяч человек. Организаторы мероприятия заявляли, что участники акции выступают за свободный интернет и против отключения России от глобальной сети.

Александр Коновалов - экс-министр юстиции

Правообладатель иллюстрации Mikhail Pochuyev/TASS

Александр Коновалов возглавлял министерство юстиции с мая 2008 года. Свое переназначение на пост министра в мае 2018 года он расценил как "доверие со стороны высшего руководства страны, которое надо оправдывать дальше, как оценку работы министерства за последние 10 лет".

О заслугах Коновалова известно немногое, хотя он - один из старожилов правительства. Александр Коновалов возглавлял рабочую группу по модернизации Гражданского кодекса.

Само ведомство в своих отчетах говорит, что оно участвовало в реформе контрольно-надзорной деятельности. Эту реформу называют "регуляторной гильотиной", в рамках нее правительство отменяет принятые нормативные акты, которые мешают развитию бизнеса. Реформа пока не завершена.

Коновалов считает, что судебная система России "развивается в правильном направлении". Однако российские суды часто критикуют за несправедливые или неоправданно суровые приговоры.

Министр не раз высказывал свою точку зрения относительно законов, которые подвергались критике со стороны правозащитников. Например, он заявлял, что не считает статус "иностранного агента" дискриминирующим.

В 2018 году он говорил, что международная оценка ситуации с правами человека в России "во многих случаях (...) кажется несколько политизированной". Россию постоянно упрекают за нарушения прав человека.

Коновалов поддерживал решение России аннексировать Крым. "Наша позиция в том, что РФ действовала в соответствии с международным законодательством, не нарушала никаких норм международного права, не нарушала ничьих интересов", - говорил он.

Сергей Чеботарев - бывший министр по делам Северного Кавказа

Правообладатель иллюстрации Alexander Shcherbak/TASS

Он стал министром в 2018 году, сменив на этом посту Льва Кузнецова. О Чеботареве - выходце из разведки - в СМИ писали мало. До перехода в правительство он работал в Кремле. В администрации президента Чеботарев был заместителем Владимира Чернова - начальника управления по межрегиональным и культурным связями с зарубежными странами.

Минкавказа при нем занимался экспериментом по взиманию с туристов курортного сбора в курортных городах Ставрополья. Чеботарев рассказывал, как Северный Кавказ становится популярнее у иностранных туристов.

Северный Кавказ так и не стал туристической меккой. Впрочем, персональной критике Чеботарев почти не подвергался, а работе его министерства СМИ уделяли мало внимания.