Украина: премьер подал в отставку, но не уходит. Это вообще законно?

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption На слитых в сеть записях голос, напоминающий украинского премьера Алексея Гончарука (слева) сетует на "пустоту в голове" президента Владимира Зеленского

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что написал заявление об отставке и передал его президенту Владимиру Зеленскому с правом внесения в парламент.

Это случилось через день после публикации в интернете "сливов", на которых человек с голосом, похожим на голос премьера, нелестно характеризует компетентность Зеленского в области экономики.

Пока правительство Гончарука продолжает работать в штатном режиме. В офисе президента последние события не комментировали.

Русская служба Би-би-си объясняет, что происходит на Украине, в 100 и 500 словах.

Формально правительство Гончарука не могло быть отправлено в отставку на протяжении года после утверждения программы его деятельности, то есть до октября этого года.

Однако Гончарук прямо пишет в "Фейсбуке": содержание слитых накануне в интернет файлов, "смонтированных из фрагментов записей совещаний в правительстве,… искусственно создает впечатление, что я и моя команда не уважаем президента, являющегося нашим политическим лидером".

После скандала вокруг этих записей многие в Киеве задались вопросом, сможет ли Владимир Зеленский дальше работать с премьером, который считает, что президент имеет "примитивное понимание экономических процессов".

Любая реакция президента на заявление Гончарука прекратит спекуляции на тему нынешних позиций премьера и дальнейшей судьбы нынешнего правительства.

Несмотря на то, что формально премьер-министр Украины должен подавать заявление об отставке по собственному желанию спикеру Верховной рады, Алексей Гончарук передал этот документ президенту.

Это не случайно: таким образом Гончарук лишний раз подтверждает тезис, озвученный им в своем посте в "Фейсбуке" о том, что именно президент является лидером всей системы власти на Украине, несмотря на прописанную в законодательстве систему сдержек и противовесов. Если бы не воля лично Зеленского, Гончарук и мечтать не мог бы о премьерском кресле. Вот и сейчас Гончарук признает, что утрата доверия со стороны президента - для него достаточный повод для добровольного ухода с премьерского поста.

Решит Зеленский передать заявление спикеру парламента - Рада, в которой президентская фракция "Слуга народа" обладает монобольшинством, без проблем соберет голоса за отставку Гончарука и, скорее всего, автоматически утвердит любую предложенную президентом кандидатуру его преемника. Будет президентская воля заявить о доверии Гончаруку и о том, что власть продолжает являть собой команду единомышленников, - и о скандале быстро забудут, он останется в памяти украинцев только в виде мемов, типа "я полный профан в экономике" в исполнении премьера.

Какое решение примет Владимир Зеленский, пока непонятно.

Логичным выглядит заявление президента о том, что он поддерживает премьера, а высказывания о "пустом месте" в голове президента - воспринимает с юмором, это, мол, рабочие моменты. Тем более, объективно в фрагментах записи совещания в правительстве, слитых в интернет, не содержится ни намека на коррупционные злоупотребления в работе участников разговора, которые требовали бы ответных мер в виде отставки фигурантов.

Публичная же поддержка Гончарука со стороны Зеленского показала бы, что властная команда остается единой, несмотря на несколько скандалов помельче, которые всколыхнули украинскую политику в конце прошлого года. А еще - придала бы Алексею Гончаруку дополнительной легитимности, на некоторое время вывела бы его из-под огня критики, на которую он сетует в своем обращении.

А отправить премьера в отставку посредством подконтрольной Верховной рады Владимир Зеленский сможет и в более политически благоприятный момент: например, перед местными выборами, которые должны пройти на Украине осенью этого года.

Более того, некоторые эксперты уверены, что, подавая заявление об отставке, Гончарук был уверен, что никаким уходом с должности для него это не закончится. Тем более, в украинской истории подобные прецеденты уже были: в феврале 2016 года премьер Арсений Яценюк заявил об отставке, прекрасно осознавая, что голосов за это в Раде нет.

"Решение согласованное. Гончарук написал обращение к президенту, президент примет пас и ответит… Видно, спланирована информационная игра, отрабатывается тема перед анонсированной совместной поездкой в Давос", - комментирует происходящее журналист Юрий Бутусов.

С другой стороны, киевский политолог Константин Бондаренко в комментарии Украинской службе Би-би-си прогнозирует, что премьер Гончарук все-таки может потерять кресло.

Эксперт аргументирует: ситуация в украинской экономике, вызванная в том числе проблемами с платежным балансом, вызванными укреплением курса гривны, неутешительна. И если отправить Гончарука в отставку сейчас, Зеленский мог бы возложить ответственность за это на ушедшего премьера. В случае же, если Гончарук останется на посту, ответственным в глазах электората останется сам президент.

Если Владимир Зеленский передаст заявление Гончарука об отставке в Раду, она будет обязана рассмотреть его не позже, чем через десять дней. Отставка премьер-министра будет означать отставку всего состава правительства.