Забудьте о Трансильвании, граф Дракула был ирландцем

Правообладатель иллюстрации BBC/Hartswood Films Image caption Главную роль в сериале Би-би-си исполнил датский актер Клас Банг

Би-би-си под Новый год показала собственную адаптацию знаменитой истории о Дракуле. Образ пьющего кровь аристократа из Трансильвании стал культурным символом. Появилось множество фильмов, посвященных вампирам, - от картин, созданных студией Hammer Film Productions, до похождений Эдварда Каллена в "Сумерках." И не будем забывать о телепостановках - от "Баффи - истребительницы вампиров" до мультсериала "Граф Даккула".

Готический роман о вампире с утонченными манерами впервые увидел свет в 1897 году. Его автор Брэм Стокер был ирландцем, и фанаты Дракулы уже давно пытаются найти связь между персонажем книги и родиной ее создателя.

Одним из вероятных связующих звеньев могла быть церковь Святого Патрика в городе Монахан.

Один из главных персонажей романа - прекрасная девушка-подросток Люси Вестенра, ставшая жертвой графа Дракулы.

Вестенра - несомненно очень редкая фамилия. Но именно такую носит одна из самых влиятельных семей города. Также они известны по фамилии Россмор.

Image caption Возможно, эта мемориальная доска в церкви Монахана вдохновила Стокера для создания одной из героинь

В церкви можно увидеть мемориальную доску, посвященную умирающей юной девушке.

Эта пронзительная композиция, известная как "Прощальный взгляд", демонстрирует горе и отчаяние, которое переживает муж умирающей - его удерживает стоящий рядом друг.

Мемориальная доска посвящена Мэри Энн Вестенре. Ее установку заказал безутешный супруг покойной, лорд Уорнер Уильям Вестенра.

Прежде чем стать писателем, Брэм Стокер состоял на государственной службе и, как полагают, бывал в Монахане.

По одной из версий, Стокер увидел мемориальную доску и использовал образ девушки и имя Вестенра, чтобы создать образ Люси.

"Вероятно, он просто гулял по городу в обеденный перерыв и заглянул в церковь", - полагает местный историк Шинейд О'Рейлли.

Правообладатель иллюстрации Hulton Archive Image caption Брэм Стокер работал на госслужбе и много ездил по Ирландии

Она уверена, что связь с Дракулой помогает привлекать туристов в Монахан.

"Я очень долго пыталась найти хоть какую-нибудь связь между Стокером и Вестенрами, но все было безуспешно", призналась О'Рейлли.

Живущий в Монахане актер Мартин Марки рассказал, как он сыграл в театральной постановке "Дракулы", шедшей в местной гостинице Westenra Arms Hotel в 1980-х годах.

"В одной из сцен я указывал на церковь рукой, на которой сидела летучая мышь, и понятия ни о чем не имел", - сказал он.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Одно из самых ярких воплощений образа аристократа-кровопийцы удалось Гари Олдману в фильме Фрэнсиса Форда Копполы 1992 года

Марки полагает, что можно найти и другие связующие нити с Дракулой.

"Я надеюсь, что когда-нибудь мы сможем устроить в Монахане фестиваль Брэма Стокера", - поделился он.

Правообладатель иллюстрации Movie Poster Image Art Image caption Актер Кристофер Ли стал хорошо известен благодаря исполнению Дракулы в кино

Последний фильм о Дракуле киностудии Hammer Film Productions назывался "Семь золотых вампиров". По сюжету, банда китайских вампиров сражается с группой студентов, изучающих кунг-фу

В Британской энциклопедии говорится, что некоторые люди верят, будто дети, родившиеся с зубами, в дальнейшем могут стать вампирами

Оравский град, в котором проходили съемки сериала Би-би-си о Дракуле, в 1922 году также использовался для съемок первого успешного фильма о вампирах "Носферату"

Двоюродный дедушка Стокера Джордж Блейк был казнен в 1789 году за участие в бунте. Сообщается, что он попросил своего палача намазать петлю мылом, чтобы гарантировать быструю смерть.

Боб Курран в прошлом преподавал в Ольстерском университете. У него есть собственное видение истории о Дракуле, в котором слились история и современность.

"Дракула был ирландцем", - говорит он, ни секунды в этом не сомневаясь.

Он хорошо знаком с этой темой, будучи автором таких книг, как "Вампиры: практический справочник по крадущимся в ночи созданиям", "Справочник по оборотням" и "Вся правда о лепреконах".

Image caption Боб Курран полагает, что праобразом Дракулы был кельтский вождь Авертах

Курран считает, что Стокер интересовался ирландским фольклором, и на создание Дракулы его вдохновил кельтский вождь Авертах, похороненный в местечке Слейтаверти в графстве Лондондерри.

По легенде, Авертах был тираном, державшим в страхе местных крестьян. Его не раз безуспешно пытались убить, но он каждый раз возвращался с требованием дать ему тарелку крови.

Image caption Вероятная могила Авертаха, которого, по легенде, убили мечом из тисового дерева

Он был одним из ходячих в ночи мертвецов, объяснил Курран. В конце концов, тирану вонзили в грудь меч из тисового дерева и сожгли вниз головой, что, по-видимому, положило конец его посмертным проискам.

По словам Куррана, об этой легенде хорошо знали ирландские литераторы.

"Она, несомненно, была хорошо известна матери Оскара Уайльда, а Стокер был частым гостем в доме Уайльдов в Дублине", - сказал он.

Также исследователь считает, что роман "Дракула" может служить иллюстрацией социальных условий, сложившихся в Ирландии в конце XIX века. Дракула - это богатый землевладелец, которого ненавидят местные крестьяне.

"Там присутствуют все компоненты, свойственные Ирландии, и перед вами не роман об ужасах, а роман об Ирландии той эпохи и ее проблемах, хорошо знакомых тогдашним читателям", - говорит он.