Почему отказ от мяса не спасет планету и чему нас учат попугаи

В очередной подборке интересных научных новостей недели:

Титаны мысли с птичьими мозгами

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С точки зрения теории эволюции Дарвина, оказание помощи друг другу в мире животных не имеет смысла.

Тем не менее мы знаем множество примеров тому, как приматы, представители собачьих, китовых и ластоногих оказывают друг другу вполне бескорыстную помощь. И вот теперь очередь дошла до птиц.

Ученые разработали специальный тест на альтруизм и предложили его двум видам попугаев - жако и горным ара.

Птиц по двое помещали в клетки с прозрачными перегородками с отверстиями между ними и выдавали им металлические шайбы, служившие своеобразными жетонами, на которые можно было выменять грецкие орехи.

Оба вида попугаев быстро усвоили концепцию обмена с людьми, но когда одному из попугаев жетонов не давали, только жако готовы были поделиться жетоном с соседом, чтобы он тоже получил орехи. К тому же если два попугая были знакомы друг с другом, такой обмен случался чаще.

"Мы обнаружили, что серые африканские попугаи жако совершенно добровольно и спонтанно помогают знакомым попугаям без всякой очевидной для себя выгоды",- объясняет один из авторов исследования, биолог из Института орнитологии имени Макса Планка Дезире Брукс.

Ара иногда делились жетонами, но делали это исключительно в присутствии людей, так что ученые сочли, что, собственно, жетоны предлагались им, а не соседям-попугаям.

Вообще жако считаются титанами мысли в мире птиц. В отличие от приматов, они не проявляют гнева или зависти, когда их сородичи получают какие-то привилегии, и даже, похоже, готовы порадоваться за соседей, чего иногда нельзя сказать даже о людях.

Такое поведение ученые склонны объяснять тем, что попугаи моногамные существа, они создают тесные социальные связи друг с другом и становятся взаимно зависимыми, действуют как единое целое и осознают, что как ячейка они могут достичь большего, чем каждый в отдельности.

Борьба с потеплением: отказ от мяса - не панацея

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По мере того, как борьба с климатическими изменениями набирает обороты, сторонники отказа от мяса все громче призывают употреблять меньше мясных продуктов, указывая на то, что животноводство является чуть ли не главной причиной глобального потепления, а некоторые активисты предлагают и вовсе обложить мясное запретительным налогом, сделав его элитным продуктом, доступным только очень состоятельным (и не заботящимся об окружающей среде) людям.

Главный аргумент этих людей прост: в докладе ООН (а кто будет спорить с ООН?) было признано, при производстве мяса (в США) в атмосферу поступает больше парниковых газов, чем от всех видов транспорта вместе взятых.

Однако профессор Фрэнк Митлонер из Калифорнийского университета в Дэвисе предлагает не спешить с отказом от мясных изделий, а сначала проверить статистику.

По его словам, когда Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО) еще в 2006 году заявила, что на долю животноводства приходится 18% всех мировых выбросов парниковых газов, и это больше, чем выбросы от всего транспорта, она несколько покривила душой.

Дело в том, утверждает Митлонер, что при подсчете полного цикла производства ФАО пользовалась разными методиками: для животноводства были учтены все факторы - от сведения лесов под пастбища до выбросов при производстве удобрений, плюс воздействие самих животных на атмосферу на протяжении всего их жизненного цикла.

Для транспорта же учитывались лишь сами выбросы при сгорании топлива, при этом в расчет не принималось производство машин, строительство и поддержание дорожной инфраструктуры, аэропортов и так далее. Если учесть все эти факторы,то фактически получится, что транспорт отвечает за 14% выбросов парниковых газов, а животноводство - только за 5%.

Многие люди ошибочно полагают, что если есть мясо всего раз в неделю, это существенно поможет в борьбе с климатическими изменениями, но и это, по словам Митлонера, ошибка. Согласно подсчетам, если все американцы полностью откажутся от белков животного происхождения, выброс двуокиси углерода сократится лишь на 2,6%.

Более того, та же ФАО признает, что выбросы парниковых газов, создаваемых американским животноводством, с 1961 года сократились на 11,3% при двукратном повышении объема мясной продукции. Произошло это благодаря применению новых технологий и практик, которые продолжают совершенствоваться.

Конечно, признает профессор Митлонер, если запретить в Америке все животноводство, в национальном масштабе выброс парниковых газов слегка сократится, но возникнут проблемы с питательными веществами, необходимыми человеку.

Да, переключившись на растения, фермеры смогут производить большие объемы продукции и больше калорий, но ведь людям нужна не просто еда, а конкретные микроэлементы, которые может дать только мясная продукция. К тому же, как показывает практика, избыточно калорийная пища ведет к ожирению, с которым США слишком хорошо знакомы.

Еще один аргумент Митлонера в пользу животноводства заключается в том, что жвачные животные являются важной частью природного цикла по переработке целлюлозы, которая для человеческого потребления не пригодна. А мясо животных позволяет эффективно утилизировать энергию, накопленную в растениях.

Наконец, что тоже немаловажно, скотоводство помогает выживать небольшим фермерским хозяйствам, и в мировом масштабе дает заработок миллиарду человек.

Да, признает профессор Митлонер, климатические изменения требуют нашего пристального внимания, и да, животноводство не может не сказываться на водных и земельных ресурсах, а также на атмосфере. Но вместо полного отказа от мяса нам стоило бы искать более эффективные пути развития сельского хозяйства.

Массовые вымирания? Все было не так страшно

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Жертвами пятого вымирания стали трилобиты

Ученые до сих пор сходились во мнении, что наша планета прошла через пять массовых вымираний.

Одной из таких черных страниц истории считался конец девонского периода, когда около 375 миллионов лет назад воды океанов стали малопригодными для жизни, что привело к исчезновению большей части морской фауны и, в частности, всех трилобитов.

Однако выводы, сделанные с помощью суперкомпьютера, задействовавшего искусственный интеллект, говорят о том, что никакой масштабной катастрофы вроде падения крупного метеорита, погубившего динозавров, в этот период не происходило, и сам процесс вымирания был растянут на целых 50 млн лет.

Все предыдущие выводы строились на анализе окаменелостей, однако изменение видового разнообразия отсчитывалось гигантскими отрезками по 10 млн лет - более короткие промежутки было крайне сложно обсчитать, ведь приходилось иметь дело со многими тысячами видов и сотнями тысяч образцов. Суперкомпьютер справился с этой задачей, разбив все периоды на отрезки в 26 тысяч лет.

"Массового вымирания в позднедевонском периоде просто не было, - утверждает Даг Эрвин из Национального музея естественной истории в Вашингтоне, - просто имело место длительное сокращение видового разнообразия".

Сама идея о пяти периодах глобального вымирания флоры и фауны была выдвинута в 1982 году.

Но поскольку формального определения массового вымирания не существует, этот вопрос всегда оставался открытым. Ученые до сих пор называли от трех до 20 таких периодов, и станет ли цифра четыре канонической, можно только гадать.

Бессмертные гинкго

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Название гинкго или гинкго билоба давно уже на слуху, многие привыкли к тому, что это странное словосочетание связано с чем-то целебным-растительным-косметическим, однако далеко не все знают, что гинкго - уникальное растение, современник динозавров и к тому же фантастический долгожитель.

Оно может жить до тысячи и более лет и при этом не проявлять никаких признаков старения, то есть эти деревья практически бессмертны.

Именно эта особенность гинкго заинтересовала исследователей из Пекинского университета лесоводства и Университета Северного Техаса. Они спилили 34 здоровых дерева возрастом от 34 до 667 лет в двух китайских провинциях, где они встречаются чаще всего, и по годовым кольцам определили, что с возрастом их рост не прекращается, хотя годовые кольца становятся тоньше.

Не влияет возраст и на размер листьев, способность к фотосинтезу и качество семян. Ученые также не обнаружили старения на генетическом уровне - у дерева просто не было так называемых стареющих клеток, которые у человека, к примеру, играют роль при возникновении ряда связанных со старением заболеваний, таких как диабет, артрит или сердечно-сосудистые болезни.

Исследователи также обнаружили, что вне зависимости от возраста эти деревья продолжали производить защитные химические вещества, помогающие справляться с вредителями, болезнями и прочими напастями вроде засухи.

В результате ученые пришли к выводу, что гинкго остаются молодыми потому, что умеют сопротивляться внешним воздействиям. Да, в теории они бессмертны, но никакого особого эликсира жизни не вырабатывают и от случайной гибели тоже на застрахованы, хотя некоторым удачливым экземплярам удается дожить и до 3 тысяч лет.

Впрочем и тут пальма первенства принадлежит не гинкго, а сосне остистой межгорной. Экземпляр сосны Мафусаил в Калифорнии живет уже 5 тысяч лет.