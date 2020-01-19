Bafta и "Оскар": кто не получил номинации, а должен был. Шорт-лист отказников
Только мы пережили время веселья, как наступило время расстройства. Я, конечно, о своем: о раздаче кинопремий.
Год только начался, а номинации на премии Bafta-2020 и "Оскар"-2020 уже сумели огорчить массу людей, поскольку в основных категориях ("Лучший фильм", "Лучший режиссер", "Лучшая женская роль", "Лучшая мужская роль", "Лучшая женская роль второго плана" и "Лучшая мужская роль второго плана") присутствует столько же разнообразия по части социальной инклюзивности, сколько в плошке водянистого супчика.
Такое впечатление, что эти две национальные киноакадемии (британская и американская), прямо как мистер Бин, сумели развить в себе способность наступить на самую что ни на есть подозрительную банановую кожуру - и со всего маху плюхнуться в грязную лужу.
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Но на этот раз они просто превзошли себя, сумев навлечь гнев как со стороны движения #OscarsSoWhite (привлекающего внимание общественности к тому факту, что премия "Оскар" обходит стороной афроамериканцев), так и #Time's Up (выступающего против сексуальных домогательств на рабочем месте). Оба лагеря жалуются, что в шорт-лист номинантов-режиссеров включены одни мужчины, а в актерских категориях присутствуют практически только белые актеры и актрисы.
Шорт-листы двух киноакадемий практически идентичны по 32 из 35 индивидуальных номинаций в основных категориях.
Примечательно и то, что не продублированной оказалась как раз британка Синтия Эриво ("Гарриет") - единственная в списке чернокожая актриса. Она все еще ждет своего часа по обе стороны Атлантики: получила номинацию на "Оскар", но была проигнорирована у себя дома и не вошла в номинацию Bafta, хотя лишь в прошлом году британская академия называла ее "восходящей звездой".
Означает ли это, что 6 700 членов жюри Bafta и 8 469 Американской киноакадемии сплоховали в этом году, упустили стоящие фильмы и талантливых актеров и режиссеров - или же все-таки они выбрали лучшее из того, что было?
Это, конечно, дело вкуса, который во многом зависит от опыта и кругозора, и именно поэтому так важно, чтобы в голосующее жюри входили представители всех рас и слоев общества - это, разумеется, если стремиться к тому, чтобы список не состоял всегда из одних и тех же.
Потому что если такое происходит, то вся эта затея становится ненужной как в интеллектуальном, так и в художественном смыслах, хотя тут стоить отметить, что в последние годы все же какое-то разнообразие в том, кто становился призером, стало проявляться, но только если ты не женщина-режиссер.
Итак, карты на стол: в моем скромном понимании, шорт-листы номинантов на кинопремии-2020 отражают консерватизм и крайне односторонний взгляд.
В них отмечены несколько совершенно стандартных фильмов, едва тянущих на четыре звезды - "Джокер", "Ирландец", "Маленькие женщины", "Однажды в... Голливуде", а некоторые и вовсе только на три, например, "Брачная история" и "1917".
Мои претензии к списку номинантов не связаны с гендерным или расовым балансом (хотя и то и другое остается серьезной проблемой во всех видах искусства в том, что касается выдвижения или признания заслуг), а с тем, что столь заурядные фильмы оказались выдвинуты за счет некоторых по-настоящему великолепных - как фильмов, так и актеров.
И я не говорю об одном-двух просчетах - нет. Тут больше промахов, чем когда английская сборная [по футболу] бьет пенальти (премию "Золотой глобус" я сюда не включаю, поскольку она иначе организована и ее обладателей выбирают не за счет голосования членов национальной академии).
"Паразиты" и "Кролик Джоджо" - очень достойные претенденты и должны бороться за звание лучшей кинокартины наряду с такими фильмами, как "Прощание", "Квин и Слим" и "Неограненные драгоценности".
Вы можете со мной не согласиться - многие не раз так и делали.
Примерно год назад или около того в лондонском метро ко мне подошел мужчина средних лет, посмотрел на меня загадочно, помолчал, а затем сказал: "Вы должны мне 16 фунтов". На мой вопрос, почему, он просто обронил: "Форма воды" - и ушел.
Ладно, принято.
Во всяком случае, он пошел и посмотрел этот фильм. Чего, как кажется, не сделали члены обеих киноакадемий в этом году, проигнорировав многие достойные картины.
Сезон наград 2020 года очень напоминает Францию 1863 года. Тогда официозная Академия художеств отвергла картины стольких авангардных художников для показа в архиважном Парижском салоне, что король Наполеон III, боясь очередного мятежа, решил провести альтернативную выставку, которая получила название "Салон отверженных". Успех не только превзошел ожидания (хотя были и те, кто пришел просто посмеяться), но навсегда изменил ход истории искусства.
Это ознаменовало новую эру, новый порядок и новый взгляд, воплощенный в великолепном полотне Эдуарда Мане "Завтрак на траве"(1863), и то, что было отвергнуто тогда художественным истеблишментом, теперь считается шедевром.
Так что в духе 1863 года, отталкиваясь от просмотренных мною лично фильмов и принимая во внимание тех потенциальных номинантов, которые, по мнению других критиков, должны были присутствовать в шорт-листах, я, как Наполеон III, предлагаю вам свой комбинированный Bafta-Oscar - "Шорт-лист отказников":
Шорт-лист отказников
составленный Уильямом Гомпертцом
|Номинант
|Фильм
|Фильм
|Лучший режиссер
|Грета Гервиг
|"Маленькие женщины"
|Мелина Матцукас
|"Квин и Слим"
|Джордан Пил
|"Мы"
|Братья Сэфди
|"Неогранённые драгоценности"
|Лулу Ванг
|"Прощание"
|Лучшая мужская роль
|Уиллем Дефо
|"Маяк"
|Дэниэл Калуя
|"Квин и Слим"
|Эдди Мерфи
|"Меня зовут Долемайт"
|Адам Сэндлер
|"Неогранённые драгоценности"
|Пон Чжун Хо
|"Паразиты"
|Лучшая женская роль
|Аквафина
|"Прощание"
|Лупита Нионго
|"Мы"
|Дебби Ханивуд
|"Извините, мы вас не застали"
|Ноэми Мерлан
|"Портрет девушки в огне"
|Джоди Тернер-Смит
|"Квин и Слим"
|Мужская роль второго плана
|Чхве У-щик
|"Паразиты"
|Уинстон Дьюк
|"Мы"
|Джонатан Мэйджерс
|"Последний черный Сан-Франциско"
|Роберт Паттинсон
|"Маяк"
|Тайка Вайтити
|"Кролик Джоджо"
|Женская роль второго плана
|Адэль Энель
|"Портрет девушки в огне"
|Ли Чжон Ын
|"Паразиты"
|Дженифер Лопес
|"Стриптизёрши"
|Пак Со-дам
|"Паразиты"
|Чжоу Шучжэнь
|"Прощание"
Я уже знаю, кого бы я хотел увидеть в качестве награжденных и чьи благодарственные речи послушать.