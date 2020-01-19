Только мы пережили время веселья, как наступило время расстройства. Я, конечно, о своем: о раздаче кинопремий.

Год только начался, а номинации на премии Bafta-2020 и "Оскар"-2020 уже сумели огорчить массу людей, поскольку в основных категориях ("Лучший фильм", "Лучший режиссер", "Лучшая женская роль", "Лучшая мужская роль", "Лучшая женская роль второго плана" и "Лучшая мужская роль второго плана") присутствует столько же разнообразия по части социальной инклюзивности, сколько в плошке водянистого супчика.

Такое впечатление, что эти две национальные киноакадемии (британская и американская), прямо как мистер Бин, сумели развить в себе способность наступить на самую что ни на есть подозрительную банановую кожуру - и со всего маху плюхнуться в грязную лужу.

Но на этот раз они просто превзошли себя, сумев навлечь гнев как со стороны движения #OscarsSoWhite (привлекающего внимание общественности к тому факту, что премия "Оскар" обходит стороной афроамериканцев), так и #Time's Up (выступающего против сексуальных домогательств на рабочем месте). Оба лагеря жалуются, что в шорт-лист номинантов-режиссеров включены одни мужчины, а в актерских категориях присутствуют практически только белые актеры и актрисы.

Правообладатель иллюстрации Sony Pictures Image caption Режиссер фильма "Маленькие женщины" Грета Гервиг (в центре) отсутствует в шорт-листах, составленных исключительно из мужчин-режиссеров

Шорт-листы двух киноакадемий практически идентичны по 32 из 35 индивидуальных номинаций в основных категориях.

Примечательно и то, что не продублированной оказалась как раз британка Синтия Эриво ("Гарриет") - единственная в списке чернокожая актриса. Она все еще ждет своего часа по обе стороны Атлантики: получила номинацию на "Оскар", но была проигнорирована у себя дома и не вошла в номинацию Bafta, хотя лишь в прошлом году британская академия называла ее "восходящей звездой".

Правообладатель иллюстрации Glen Wilson/Focus Features Image caption Британская актриса Синтия Эриво отмечена в шорт-листе "Оскара"

Означает ли это, что 6 700 членов жюри Bafta и 8 469 Американской киноакадемии сплоховали в этом году, упустили стоящие фильмы и талантливых актеров и режиссеров - или же все-таки они выбрали лучшее из того, что было?

Это, конечно, дело вкуса, который во многом зависит от опыта и кругозора, и именно поэтому так важно, чтобы в голосующее жюри входили представители всех рас и слоев общества - это, разумеется, если стремиться к тому, чтобы список не состоял всегда из одних и тех же.

Потому что если такое происходит, то вся эта затея становится ненужной как в интеллектуальном, так и в художественном смыслах, хотя тут стоить отметить, что в последние годы все же какое-то разнообразие в том, кто становился призером, стало проявляться, но только если ты не женщина-режиссер.

Итак, карты на стол: в моем скромном понимании, шорт-листы номинантов на кинопремии-2020 отражают консерватизм и крайне односторонний взгляд.

В них отмечены несколько совершенно стандартных фильмов, едва тянущих на четыре звезды - "Джокер", "Ирландец", "Маленькие женщины", "Однажды в... Голливуде", а некоторые и вовсе только на три, например, "Брачная история" и "1917".

Правообладатель иллюстрации Warner Bros Image caption Фильм "Джокер" лидирует в этом году, получив 11 номинаций на премию Bafta и Оскар

Правообладатель иллюстрации Netflix Image caption Мартин Скорсезе (справа) номинирован в категории "Лучший режиссер" обеими киноакадемиями за фильм "Ирландец" с Робертом Де Ниро в главной роли

Мои претензии к списку номинантов не связаны с гендерным или расовым балансом (хотя и то и другое остается серьезной проблемой во всех видах искусства в том, что касается выдвижения или признания заслуг), а с тем, что столь заурядные фильмы оказались выдвинуты за счет некоторых по-настоящему великолепных - как фильмов, так и актеров.

И я не говорю об одном-двух просчетах - нет. Тут больше промахов, чем когда английская сборная [по футболу] бьет пенальти (премию "Золотой глобус" я сюда не включаю, поскольку она иначе организована и ее обладателей выбирают не за счет голосования членов национальной академии).

"Паразиты" и "Кролик Джоджо" - очень достойные претенденты и должны бороться за звание лучшей кинокартины наряду с такими фильмами, как "Прощание", "Квин и Слим" и "Неограненные драгоценности".

Правообладатель иллюстрации StudioCanal Image caption Южнокорейский фильм "Паразиты" вошел в номинации в категориях "Лучшая кинокартина" и "Лучший режиссер", но актеры не удостоились такой чести

Правообладатель иллюстрации Universal Pictures Image caption Джоди Тернер-Смит и Дэниэл Калуя в дебютном фильме Мелины Матсукас "Квин и Слим" не получили номинаций

Вы можете со мной не согласиться - многие не раз так и делали.

Примерно год назад или около того в лондонском метро ко мне подошел мужчина средних лет, посмотрел на меня загадочно, помолчал, а затем сказал: "Вы должны мне 16 фунтов". На мой вопрос, почему, он просто обронил: "Форма воды" - и ушел.

Ладно, принято.

Во всяком случае, он пошел и посмотрел этот фильм. Чего, как кажется, не сделали члены обеих киноакадемий в этом году, проигнорировав многие достойные картины.

Сезон наград 2020 года очень напоминает Францию 1863 года. Тогда официозная Академия художеств отвергла картины стольких авангардных художников для показа в архиважном Парижском салоне, что король Наполеон III, боясь очередного мятежа, решил провести альтернативную выставку, которая получила название "Салон отверженных". Успех не только превзошел ожидания (хотя были и те, кто пришел просто посмеяться), но навсегда изменил ход истории искусства.

Это ознаменовало новую эру, новый порядок и новый взгляд, воплощенный в великолепном полотне Эдуарда Мане "Завтрак на траве"(1863), и то, что было отвергнуто тогда художественным истеблишментом, теперь считается шедевром.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Одну из самых известных картин мировой живописи, "Завтрак на траве" кисти Мане, поначалу отвергли парижские академики

Так что в духе 1863 года, отталкиваясь от просмотренных мною лично фильмов и принимая во внимание тех потенциальных номинантов, которые, по мнению других критиков, должны были присутствовать в шорт-листах, я, как Наполеон III, предлагаю вам свой комбинированный Bafta-Oscar - "Шорт-лист отказников":

Шорт-лист отказников составленный Уильямом Гомпертцом Номинант Фильм Фильм Лучший режиссер Грета Гервиг "Маленькие женщины" Мелина Матцукас "Квин и Слим" Джордан Пил "Мы" Братья Сэфди "Неогранённые драгоценности" Лулу Ванг "Прощание" Лучшая мужская роль Уиллем Дефо "Маяк" Дэниэл Калуя "Квин и Слим" Эдди Мерфи "Меня зовут Долемайт" Адам Сэндлер "Неогранённые драгоценности" Пон Чжун Хо "Паразиты" Лучшая женская роль Аквафина "Прощание" Лупита Нионго "Мы" Дебби Ханивуд "Извините, мы вас не застали" Ноэми Мерлан "Портрет девушки в огне" Джоди Тернер-Смит "Квин и Слим" Мужская роль второго плана Чхве У-щик "Паразиты" Уинстон Дьюк "Мы" Джонатан Мэйджерс "Последний черный Сан-Франциско" Роберт Паттинсон "Маяк" Тайка Вайтити "Кролик Джоджо" Женская роль второго плана Адэль Энель "Портрет девушки в огне" Ли Чжон Ын "Паразиты" Дженифер Лопес "Стриптизёрши" Пак Со-дам "Паразиты" Чжоу Шучжэнь "Прощание"

Я уже знаю, кого бы я хотел увидеть в качестве награжденных и чьи благодарственные речи послушать.