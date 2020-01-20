Правообладатель иллюстрации MARK GARLICK/SCIENCE PHOTO LIBRARY Image caption Растет число доказательств того, что динозавры погибли в результате космической катастрофы

Среди палеонтологов до сих пор идут споры о том, что именно привело к внезапному вымиранию динозавров 66 миллионов лет назад. Повинно ли в этом падение астероида или же катастрофическое извержение множества вулканов?

Однако сейчас группа ученых пришла к выводу, что пришло время дать окончательный ответ на этот вопрос.

"Всё дело в астероиде", - уверен профессор Пол Уилсон, который возглавил группу ученых, исследовавших новые данные о том, что происходило с климатом на Земле в тот период.

Их анализ химического состава донных отложений в разных районах мирового океана показал, что извержения огромных вулканов в Индии, происходившие в то время, не могли привести к изменениям климата, которые повлекли бы за собой массовое вымирание видов.

Известно, что вулканизм может приводить как к разогреву, так и к охлаждению атмосферы, в зависимости от типа выбросов. Например, огромные объемы вулканического пепла и пыли, выброшенные вулканами в атмосферу, могут вызывать заметное охлаждение, как это было в Европе в 1815 году.

Правообладатель иллюстрации NASA Image caption Кратер Чикшулуб на полуострове Юкатан был обнаружен только в 1978 году нефтяниками

Траппы плато Декан в Индии, огромный магматический район, действительно были местом массивных вулканических извержений в течение многих тысяч лет, которые привели к разлитию лавовых потоков объемом в тысячи кубических километров.

Однако ученые отвергли предположения о том, что эти извержения привели к исчезновению динозавров

Чтобы прийти к таким выводам, международная группа ученых из США и Европы исследовала данные, полученные при бурении донных отложений на севере Атлантики.

"Глубокие слои океанских отложений изобилуют останками микроскопических морских организмов семейства Foraminifera", - говорит профессор Уилсон.

"Если взять примерно чайную ложку этой древней глины, то в ней будет примерно тысяча таких организмов. По составу их хитинового покрова можно составить представление о химическом составе океанской воды и ее температуре, и поэтому мы получаем очень детальную картину изменений в окружающей среде, которые предшествовали массовому вымиранию динозавров", - указывает ученый.

"Мы обнаружили, что наша модель изменения климата согласуется с зафиксированными изменениями температур только если признать тот факт, что вулканические выбросы парниковых газов завершились примерно за 200 тысяч лет до падения астероида".

"Следует признать, что единственным синхронным событием с этим массовым вымиранием является удар астероида".

Правообладатель иллюстрации Max Alexander/B612/Asteroid Day Image caption Знаменитые пресные озера в Мексике являются промоинами в осадочных породах, заполнивших метероритный кратер

Ученые считают, что астероид диаметром до 12 км столкнулся с Землей 66 млн лет назад

Образовавшийся кратер имеет размеры до 200 км и располагается на дне моря

На суше большая часть кратера заполнена известковыми породами, но его кромка прослеживаемся благодаря ряду карстовых провалов

Ученые ведут бурение пород, оставшихся в кратере, с целью реконструкции удара

По их мнению, удар астероида мог породить глобальное похолодание, способное привести к гибели множества видов

Исследования кратера Чикшулуб диаметром около 200 км, который в основном находится на дне Мексиканского залива, подтверждают, что астероид, погубивший динозавров, упал именно там.

Когда астероид массой около 200 тонн упал в районе полуострова Юкатан, он вызвал цунами высотой 50-100 метров, а также пожары на территории сотен тысяч квадратных километров. Кроме того, при ударе в атмосферу были выброшены миллиарды тонн осколков горных пород.

Недавно появились данные о том, что астероид упал в районе, который изобиловал горными породами с высоким содержанием серы. Когда эти породы испарились под воздействием удара и были выброшены в верхние слои атмосферы, это должно было привести к быстрому и глубокому охлаждению на всей земной поверхности. Хотя период такого охлаждения длился сравнительно недолго, всего несколько миллионов лет, он привел к вымиранию многих растительных и животных видов.

Палеонтологические исследования подтверждают, что динозавры, в отличие от птиц, не могли мигрировать в районы, не подвергшиеся этим климатическим изменениям. В отличие от них, примитивные млекопитающие были способны выживать в новых условиях, что привело к их распространению в последующие геологические периоды.