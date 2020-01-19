Православные христиане отмечают праздник Крещения Господня в ледяных водах

  • 19 января 2020

Православные в России и в ряде стран Восточной Европы отмечают в воскресенье праздник Крещения Господня погружением в ледяные воды в озерах, реках и прочих открытых водоемах в память о крещении Иисуса Христа в реке Иордан.

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A priest conducts an Epiphany ceremony with a worshipper Правообладатель иллюстрации Reuters
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Согласно традиции считается, что в честь Святой Троицы во время такого омовения нужно три раза подряд окунуться в ледяную воду.

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Крещенские купания Правообладатель иллюстрации Красноухов Сергей/TASS
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В праздничных погружениях в ледяную воду нередко участвуют и дети.

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An Orthodox priest blesses water in Svyatoye, in the outskirts of the Russian capital Moscow Правообладатель иллюстрации AFP
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В окрестностях Москвы православный священник благословляет верующих на подвиг.

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Крещенские купания в Новосибирске Правообладатель иллюстрации Ilnar Salakhiev/TASS
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Многие верят, что такое крещенское купание омывает их от всех грехов.

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A man takes a dip in icy waters of a lake Правообладатель иллюстрации Reuters
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Считается, что в день Богоявления вода приобретает чудодейственные свойства. Полагают также, что погружение в ледяную воду оказывает благотворный эффект на здоровье.

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Serbian Orthodox faithfuls jump into the cold water of the Sava river in Belgrade Правообладатель иллюстрации AFP
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В реке Сава близ Белграда сербские православные устроили крещенское омовение.

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Купания в Сочи Правообладатель иллюстрации Феоктистов Дмитрий/TASS
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Праздничные купания в Черном море близ Сочи прошли при сравнительно комфортных плюс десяти, но все равно под наблюдением спасателей в теплозащитных костюмах.

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A woman takes a dip during celebrations of Orthodox Epiphany in Omsk Правообладатель иллюстрации Reuters
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В Омске, где температура опустилась до минус 10 градусов, в крещенских купаниях участвуют как мужчины, так и женщины.

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An inmate takes a dip at a high-security penal colony in Omsk, Russia Правообладатель иллюстрации Reuters
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Даже в местной колонии строгого режима разрешаются такие процедуры.

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Купания в Киеве Правообладатель иллюстрации TASS
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Украинские верующие провели традиционные купания в прохладных водах Днепра.

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Serbian Orthodox faithfuls pose for a photo Правообладатель иллюстрации AFP
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В Сербии традиция крещенских омовений появилась недавно под российским влиянием.

Сахалин Правообладатель иллюстрации Sergei Krasnoukhov/TASS
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На Сахалине температура воздуха во время купания составляла минус 16 градусов по Цельсию, что не стало помехой для верующих.

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Крещенские купания в Беларуси Правообладатель иллюстрации Федосенко Наталия/TASS
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Белорусские верующие приняли участие в обряде омовения в купели около минского храма Всех Святых и Свято-Троицкого храма.

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Крещенские купания в Тамбове Правообладатель иллюстрации TASS
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По сведениям МВД, в крещенских купаниях в России приняли участие порядка 2,1 млн человек.

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Женщина в храме Правообладатель иллюстрации Бобылев Сергей/TASS
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Однако для многих этот праздник означает в первую очередь участие в богослужении и внутренний настрой на чистоту поступков и мыслей.

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