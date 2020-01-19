Православные христиане отмечают праздник Крещения Господня в ледяных водах
Православные в России и в ряде стран Восточной Европы отмечают в воскресенье праздник Крещения Господня погружением в ледяные воды в озерах, реках и прочих открытых водоемах в память о крещении Иисуса Христа в реке Иордан.
Согласно традиции считается, что в честь Святой Троицы во время такого омовения нужно три раза подряд окунуться в ледяную воду.
В праздничных погружениях в ледяную воду нередко участвуют и дети.
В окрестностях Москвы православный священник благословляет верующих на подвиг.
Многие верят, что такое крещенское купание омывает их от всех грехов.
Считается, что в день Богоявления вода приобретает чудодейственные свойства. Полагают также, что погружение в ледяную воду оказывает благотворный эффект на здоровье.
В реке Сава близ Белграда сербские православные устроили крещенское омовение.
Праздничные купания в Черном море близ Сочи прошли при сравнительно комфортных плюс десяти, но все равно под наблюдением спасателей в теплозащитных костюмах.
В Омске, где температура опустилась до минус 10 градусов, в крещенских купаниях участвуют как мужчины, так и женщины.
Даже в местной колонии строгого режима разрешаются такие процедуры.
Украинские верующие провели традиционные купания в прохладных водах Днепра.
В Сербии традиция крещенских омовений появилась недавно под российским влиянием.
На Сахалине температура воздуха во время купания составляла минус 16 градусов по Цельсию, что не стало помехой для верующих.
Белорусские верующие приняли участие в обряде омовения в купели около минского храма Всех Святых и Свято-Троицкого храма.
По сведениям МВД, в крещенских купаниях в России приняли участие порядка 2,1 млн человек.
Однако для многих этот праздник означает в первую очередь участие в богослужении и внутренний настрой на чистоту поступков и мыслей.
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