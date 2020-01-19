Православные в России и в ряде стран Восточной Европы отмечают в воскресенье праздник Крещения Господня погружением в ледяные воды в озерах, реках и прочих открытых водоемах в память о крещении Иисуса Христа в реке Иордан.

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Согласно традиции считается, что в честь Святой Троицы во время такого омовения нужно три раза подряд окунуться в ледяную воду.

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В праздничных погружениях в ледяную воду нередко участвуют и дети.

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В окрестностях Москвы православный священник благословляет верующих на подвиг.

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Многие верят, что такое крещенское купание омывает их от всех грехов.

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Считается, что в день Богоявления вода приобретает чудодейственные свойства. Полагают также, что погружение в ледяную воду оказывает благотворный эффект на здоровье.

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В реке Сава близ Белграда сербские православные устроили крещенское омовение.

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Праздничные купания в Черном море близ Сочи прошли при сравнительно комфортных плюс десяти, но все равно под наблюдением спасателей в теплозащитных костюмах.

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В Омске, где температура опустилась до минус 10 градусов, в крещенских купаниях участвуют как мужчины, так и женщины.

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Даже в местной колонии строгого режима разрешаются такие процедуры.

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Украинские верующие провели традиционные купания в прохладных водах Днепра.

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В Сербии традиция крещенских омовений появилась недавно под российским влиянием.

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На Сахалине температура воздуха во время купания составляла минус 16 градусов по Цельсию, что не стало помехой для верующих.

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Белорусские верующие приняли участие в обряде омовения в купели около минского храма Всех Святых и Свято-Троицкого храма.

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По сведениям МВД, в крещенских купаниях в России приняли участие порядка 2,1 млн человек.

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Однако для многих этот праздник означает в первую очередь участие в богослужении и внутренний настрой на чистоту поступков и мыслей.

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