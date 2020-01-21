Гражданка России Изабель душ Сантуш - дочь экс-президента Анголы. Как она стала самой богатой женщиной Африки

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Как следует из попавших в распоряжение журналистов документов, самая богатая женщина Африки сделала свое состояние на коррупции и эксплуатации собственной страны.

Изабель душ Сантуш заключала выгодные сделки с землей, нефтью, алмазами и телекоммуникационными компаниями в период, когда ее отец Жозе Эдуарду душ Сантуш был президентом Анголы, страны, богатой природными ресурсами.

Документы показывают, как Изабель и ее мужу было позволено скупать ценные государственные активы в ходе целого ряда подозрительных сделок.

Сама душ Сантуш утверждает, что против нее выдвинуты совершенно ложные обвинения и что правительство Анголы ведет политически мотивированную охоту на ведьм.

Изабель душ Сантуш, дочь бывшего президента Анголы, живет в Великобритании и владеет дорогой недвижимостью в центре Лондона.

Власти Анголы уже завели на нее уголовное дело о коррупции и заморозили ее активы.

Между тем программа Би-би-си "Панорама" получила доступ к более чем 700 тыс. документов, проливающим свет на бизнес-империю ангольской миллиардерши.

Большая часть этих документов была получена неправительственной организацией PPLAAF, занимающейся защитой свидетелей коррупционных преступлений в Африке, которая поделилась ими с Международным консорциумом журналистов-расследователей (ICIJ). Эти документы изучали в общей сложности 37 медийных организаций, включая британскую газету Guardian и португальскую Expresso.

Image caption 30% населения Анголы живет в нищете - менее чем на 2 доллара в день

По словам Эндрю Файнштейна, исполнительного директора базирующейся в Британии организации по борьбе с коррупцией Corruption Watch, эти документы рассказывают о том, как душ Сантуш эксплуатировала Анголу в ущерб простым гражданам страны.

"Каждый раз, когда она появляется на обложке глянцевого журнала в очередной стране, каждый раз, когда она устраивает одну из своих роскошных вечеринок на юге Франции, она в очередной раз топчет надежды жителей Анголы", - говорит Файнштейн.

ICIJ уже назвал эти документы Luanda Leaks - "утечки из Луанды".

Нефтяная цепочка

Одна из самых подозрительных сделок была заключена из Лондона через британский филиал ангольской государственной нефтяной компании Sonangol.

Президентским указом ее отца Жозе Эдуарду душ Сантуша, бессменно правившего Анголой 38 лет, Изабель была в 2016 году назначена президентом компании Sonangol, испытывавшей серьезные трудности.

Однако в 2017 году душ Сантуш ушел с поста президента, и хотя его сменил им же подобранный кандидат из правящей партии, должность Изабель в компании оказалась под угрозой и через два месяца ее уволили.

Многих ангольцев удивило то, как новый президент Жуан Лоренсу начал трясти семейный бизнес своего предшественника.

Из слитых документов следует, что в последние дни своего пребывания в Sonangol Изабель одобрила подозрительные выплаты на общую сумму 58 млн долларов консалтинговой фирме из Дубая Matter Business Solutions.

По ее собственным словам, у нее нет никакой доли в этой компании, но документы говорят о том, что этой фирмой руководил ее бизнес-менеджер, а владельцем был личный друг.

По данным программы "Панорама", в тот день, когда Изабель была уволена с поста президента Sonangol, компания Matter Business Solutions предъявила к оплате лондонскому филиалу компании более 50 счетов .

Похоже, что душ Сантуш авторизовала оплату счетов, выставленных компанией ее друга, уже после своего увольнения.

Хотя Matter Business Solutions и предоставила определенные консультации, в счетах содержится слишком мало информации, которая могла бы оправдать такие высокие расценки.

Так, один из счетов на 472196 евро выставлен за неуточненные командировочные расходы, другой, на 928517 долларов, - за опять же неуточненные юридические услуги.

Два счета, на 676339,97 евро каждый, выставлены за совершенно идентичную работу в один и тот же день. Тем не менее Изабель одобрила выплаты по обоим счетам.

Image caption Счета, одобренные к оплате Изабель душ Сантуш незадолго до ее увольнения из Sonangol

По словам юристов Matter Business Solutions, фирму привлекли, чтобы помочь реструктуризировать нефтяную промышленность Анголы, и счета были выписаны за работу, которая уже была проделана другими консалтинговыми компаниями, нанятыми Matter Business Solutions.

"Относительно счетов, в которых отображены командировочные расходы, - это обычная практика для консалтинговых компаний - прописывать свои расходы одним пунктом. Часто это расходы, связанные с огромным объемом бумажной работы. Matter [Business Solutions] может предоставить документальные подтверждения всех понесенных расходов", - заявили в компании.

Адвокаты душ Сантуш говорят, что ее действия по выплатам Matter [Business Solutions] были абсолютно законны и что она не одобряла никаких выплат после того, как была уволена из Sonangol.

По их словам: "Все оплаченные счета относились к услугам, прописанным в договоре и согласованным двумя сторонами, на основании контракта, заключенного с ведома и одобрения совета директоров Sonangol".

ICIJ и "Панорама" также раскрыли новые подробности бизнес-сделок, которые обогатили душ Сантуш.

Существенная часть ее состояния сделана на владении долей в португальской энергетической компании Galp, которую одна из ее фирм выкупила у Sonangol в 2006 году.

Согласно документам, аванс за долю составил всего 15% от общей стоимости, а остальные 63 млн евро ($70 млн) были оформлены как ссуда, взятая у Sonangol под низкий процент.

По весьма щедрым условиям займа, ее долг народу Анголы можно не выплачивать на протяжении 11 лет.

Ее доля в Galp сейчас оценивается более чем в 750 миллионов евро.

В 2017 году компания душ Сантуш предложила полностью выплатить долг Sonangol.

Это предложение должно было быть отклонено, поскольку не включало почти 9 млн евро задолженностей по процентам.

Image caption Путем банковских операций, одобренных Изабель душ Сантуш, из государственной нефтяной компании Анголы было выведено почти 58 миллионов долларов

Но в то время госпожа душ Сантуш управляла компанией Sonangol и приняла эти деньги в качестве полной выплаты ее собственного долга.

Спустя шесть дней ее уволили, и новые управляющие Sonangol вернули выплату.

Душ Сантуш говорит, что сама инициировала покупку доли в Galp и что Sonangol также получил денежную выгоду от этой сделки.

"Ни в одной из этих транзакций нет абсолютно никаких нарушений. Это инвестиция, которая принесла национальной нефтяной компании наибольшую выгоду, и все контракты, которые были составлены, совершенно законны, никаких правонарушений нет", - настаивает она.

По словам ее адвокатов, предложение 2017 года покрывало всю сумму, которую Sonangol выставил в качестве задолженности.

Связь с алмазами

В алмазной промышленности - похожая история.

В 2012 году супруг душ Сантуш Синдика Доколо подписал односторонний договор с ангольской государственной компанией Sodiam, контролирующей импорт и экспорт алмазов.

Стороны должны были на правах 50:50 стать партнерами в сделке по приобретению доли швейцарского ювелирного бренда класса люкс - De Grisogono.

Но сделка была оплачена государственной компанией. Из документов следует, что через полтора года после заключения сделки Sodiam вложил в партнерство 79 млн долларов, тогда как доля Доколо составила всего 4 млн долларов.

При этом Sodiam также выплатил ему пять миллионов евро в качестве вознаграждения за заключение сделки, поэтому своих личных денег Доколо не потратил вовсе.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Изабель душ Сантуш и ее супруг Синдика Доколо часто появляются в обществе знаменитостей на мировых кинопремьерах и фестивалях. Это фото сделано на вечеринке бренда De Grisogono, устроенной в рамках 69-го Каннского кинофестиваля, май 2016 года

Алмазная сделка имеет еще худшие последствия для народа Анголы.

Из документов следует, что деньги под нее компания Sodiam взяла в частном банке, где самым крупным акционером является Изабель душ Сантуш.

Sodiam взял кредит по ставке 9%. Ссуда была выдана под президентские гарантии еще ее отца, поэтому в накладе банк душ Сантуш остаться не может.

Браво да Роза, новый исполнительный директор Sodiam, рассказал "Панораме", что народ Анголы не получил от этой сделки ни одного доллара: "В конце, когда мы закончим выплачивать эту ссуду, Sodiam потеряет более 200 миллионов долларов".

Бывший президент страны также дал мужу госпожи душ Сантуш право на покупку части необработанных ангольских алмазов.

Кто такая Изабель душ Сантуш?

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Изабель душ Сантуш родилась в Баку в 1973 году

Ее родители - ангольский революционер, позднее президент Анголы Жозе Эдуарду душ Сантуш и советская гражданка Татьяна Куканова

Старшая дочь в семье

Владеет русским языком, родной - португальский, говорит также по-французски и по-английски

Является гражданкой Анголы и России (наличие у нее российского гражданства душ Сантуш сама подтвердила ТАСС 9 января)

В юности с матерью жила в Великобритании, в Анголу вернулась после окончания университета

Замужем за коллекционером и бизнесменом из Демократической Республики Конго Синдикой Доколо

В настоящий момент проживает в Великобритании

Считается самой богатой женщиной Африки с состоянием в 2 млрд долларов

Владеет акциями и долями в нефтяных компаниях, банках и компаниях мобильной связи, преимущественно в Анголе и Португалии

Источники: журнал Forbes, ТАСС, РИА Новости, Expresso и другие

Правительство Анголы утверждает, что алмазы продавались по заниженным ценам. Источники сообщили программе "Панорама", что убытки могли составить почти миллиард долларов.

Душ Сантуш заявила Би-би-си, что не может комментировать эту ситуацию, так как не является акционером De Grisogono.

Однако из слитых в прессу документов видно, что собственные финансовые советники душ Сантуш называют ее акционером De Grisogono.

Позднее Синдика Доколо вложил деньги в сделку. По словам его адвокатов, вложенная им сумма составила 115 млн долларов, и приобретение части De Grisogono было его идеей. Они также утверждают, что его компания покупала необработанные алмазы по цене выше рыночной.

Земельные сделки

Из попавших в открытый доступ документов следует, что в сентябре 2017 года душ Сантуш купила у государства землю и снова заплатила лишь небольшой аванс.

Ее компания приобрела квадратный километр прибрежной территории в столице Анголы Луанде, и снова сделка была поддержана президентскими указами за подписью ее отца.

Image caption Подозрительные сделки проходили через лондонское отделение ангольской государственной нефтяной компании Sonangol

В контракте указано, что купленная территория стоит 96 миллионов долларов, однако из документов следует, что компания душ Сантуш заплатила лишь 5% от этой суммы, согласившись вложить оставшуюся часть в застройку.

"Панорама" нашла нескольких обычных жителей, которые были выселены из своих домов, что освободить место для строительного проекта Futungo.

Их переселили с побережья Луанды в отдаленный жилой район в 50 километрах от столицы.

Тереза Виссапа лишилась бизнеса из-за застройки душ Сантуш и теперь с трудом может обеспечить своих семерых детей.

"Я только прошу у бога, чтобы она начала больше задумываться о нашей ситуации. Возможно, она даже не подозревает об этом, но мы страдаем", - говорит Тереза.

Изабель душ Сантуш отказалась комментировать ситуацию с застройкой Futungo.

Но это не единственная ее земельная сделка, из-за которой местное население лишилось насиженных мест.

Около 500 семей были выселены с другого прибрежного участка в Луанде, после того как Изабель душ Сантуш взялась за другой крупный строительный проект.

Теперь эти семьи живут в ужасных условиях по соседству со сточными канавами. Некоторые хижины затапливаются сточными водами во время приливов.

Душ Сантуш утверждает, что никаких переселений, связанных с ее проектом, не было и ее компании вообще не получили денег, так как проект по застройке был отменен.

Связь с сотовыми компаниями

Большие выгоды миллиардерше также принесла индустрия мобильной связи Анголы.

Она приобрела 25% акций крупнейшего в стране оператора - компании Unitel. Необходимые лицензии этой компании в 1999 году выдал ее отец, и уже на следующий год она выкупила долю у одного высокопоставленного члена правительства.

Unitel уже принес ей 1 миллиард долларов в виде дивидендов, а ее доля в компании оценивается еще в 1 млрд долларов. Но это не единственный способ, которым она получала деньги от частной компании.

Она договорилась, чтобы Unitel ссудила 350 миллионов евро новой компании Unitel International Holdings, которую сама же основала.

Image caption Из документов следует, что душ Сантуш подписывала договора и от лица кредитора, и от лица заемщика

Название компании вводило в заблуждение, так как она не имела отношения к Unitel и ее владелицей была Изабель душ Сантуш.

Из документов следует, что душ Сантуш подписывала договора и от лица кредитора, и от лица заемщика, что является вопиющим конфликтом интересов.

Она отрицает, что ссуды были противозаконными: "Их одобрили и члены совета директоров, и акционеры, также эта сделка принесла и еще принесет прибыль компании Unitel".

Ее адвокаты утверждают, что наличие ссуд защитило Unitel от валютных колебаний.

Большинство компаний, вовлеченных в подозрительные сделки, курировались бухгалтерами из аудиторской фирмы Price Waterhouse Coopers (PWC). PWC заработала миллионы, проводя аудиты и консалтинг своих клиентов, а также консультируя их по налоговым вопросам.

PWC разорвала отношения с миллиардершей и ее семьей после того, как "Панорама" поинтересовалась, каким образом компания помогала душ Сантуш в сделках, на которых она разбогатела.

PWC заявляет, что проводит внутреннее расследование на основании "очень серьезных и тревожных обвинений".

Image caption Том Китинг, директор Центра исследований финансовых преступлений и безопасности, считает, что PWC своими действиями придавал коррупции видимость респектабельности

Том Китинг, директор Центра исследований финансовых преступлений и безопасности, сказал в интервью "Панораме", что PWC придавала легитимность действиям душ Сантуш и ее компаний.

"PWC, если и не способствует коррупции, то создает видимость чего-то респектабельного, делает все происходящее приемлемым или более приемлемым, чем должно быть, - считает Китинг. - На их месте я бы провел всестороннюю проверку, проанализировал решения, которые принимались: "Правильно ли было соглашаться на такого рода бизнес и не должны ли мы были сообщить в соответствующие органы о том, что попало нам в руки?".

PWC говорит, что стремится к самым высоким стандартам профессионализма и соблюдению этических норм в работе всех своих отделений по всему миру.

"В ответ на очень серьезные и тревожные обвинения мы немедленно инициировали расследование, мы всесторонне изучаем факты, прежде чем подвести итоги. Мы без колебаний предпримем необходимые меры, чтобы соответствовать самым высоким стандартам поведения, в какой бы части мира мы ни работали", - говорится в заявлении компании.

Выпуск программы "Панорама": "Коррумпированная миллиардерша" вышел в эфир канала BBC1 20 января в 20:30 по Гринвичу. С английской версией статьи можно ознакомиться по этой ссылке.