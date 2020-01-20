Глава Чувашии призвал "мочить" журналистов. В какие еще скандалы попадали губернаторы?

Правообладатель иллюстрации Sergei Karpukhin/TASS Image caption Глава Чувашии Михаил Игнатьев

Глава Чувашии Михаил Игнатьев призвал "мочить" журналистов и блогеров, которые критикуют власть. Позже его пресс-служба вынуждена была сообщить, что он не имел в виду физическую расправу. Би-би-си вспомнила еще несколько случаев, когда высказывания российских губернаторов вызывали скандал.

Михаил Игнатьев, Чувашия

18 января издание "Правда ПФО" написало о прошедшем в Чебоксарах торжественном мероприятии, посвященном Дням российской и чувашской печати. Поздравить журналистов в Театр чувашской драмы пришел глава региона Михаил Игнатьев.

"Отдельные [журналисты или блогеры], которые приходят с разных регионов РФ, хорошо здесь устраиваются. И начинают писать, не знаю о чем и о ком. Лишь бы заработать на разных схемах. Поэтому нужно четко обозначить - надо их мочить, как в народе говорят. Надо мочить. Рассказывать, откуда они приехали, с какими помыслами, где живут, где трудятся, на чем зарабатывают. Об этом нужно говорить. Я здесь никого не хочу воспитывать, просто когда искаженная информация, она в конечном счете отражается на тех, кто ее подает", - заявил губернатор.

На следующий день пресс-служба главы Чувашии сообщила, что слово "мочить" означало призыв раскрывать информацию о способах заработка журналистов и блогеров.

"Что касается слова "мочить", то в данном случае оно несло контекст "раскрывать подноготную", писать о заказчиках и целях этой информационной войны, о тех, кто за деньги и по заказу пишет неправду или передергивает факты. И в речи Игнатьева это четко прослеживается", - сообщили в пресс-службе агентству РИА Новости.

В понедельник Игнатьев и сам принес извинения.

"Смысл моей речи был в другом, но, как бывает обычно, все передернули и переиначили. Я всегда корректно относился к журналистам, которые объективно критикуют, корректно подают статьи. У тех, чьи чувства задел словом "мочить", я - человек с доброй душой, прошу прощения", - сказано в заявлении губернатора, опубликованном на официальном портале органов власти республики.

Олег Королев, Липецкая область

Летом 2018 года в России проходил чемпионат мира по футболу. Когда из турнира вылетела сборная Германии, в "Твиттере" тогдашнего губернатора Липецкой области Олега Королева появилась запись следующего содержания: "Германия позорно вылетела с ЧМ 2018 только потому, что на этой земле они развязали две мировые войны и души убитых ими десятков миллионов жертв мстили и будут мстить им..ИСТОРИЯ и ВРЕМЯ вмешались…" (пунктуация оригинала сохранена).

Твит вызвал бурное обсуждение в соцсетях, о нем написали СМИ. Через несколько часов после этого он был удален.

Вскоре в "Твиттере" Королева появилась новая запись, в которой он объяснил предыдущий твит "чьей-то крепкой завистью".

"Кто-то опять мне в "Твиттере" наляпал... Теперь про немцев в футболе. Видно, этот "кто-то" крепко завидует нам из-за продуктивного сотрудничества с Германией (инвестиции, совместные предприятия и т.д). Дорожим сотрудничеством с ними, как и с другими инвесторами! Так что не ляпайте! Не мешайте! Бесполезно", - написал губернатор.

Рамзан Кадыров, Чечня

В ноябре 2019 года глава Чечни Рамзан Кадыров выступил перед правительством региона на встрече, посвященной малому и среднему бизнесу. Он призвал наказывать пользователей интернета, которые, по его мнению, могли "оскорбить чью-то честь".

"Тех, кто нарушает согласие между людьми, занимается сплетнями, раздорами, если мы не остановим их, убивая, сажая, пугая, ничего не получится," - заявил Кадыров.

Тогда журналисты спросили пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, будут ли в Кремле проверять высказывания Кадырова. "Нет, не будут", - ответил Песков.

Позже Кадыров объяснил свои слова кавказскими традициями и обычаями.

"Сказал что-то, разозлившись - пытаются это переделать. Когда мы ругаемся соответственно нашим традициям, адатам, говорим "я тебя побью", "я тебя убью" - делают прямой перевод. Говорят: смотрите, Кадыров туда-сюда. Эй, да не говорю я этого!" - сказал Кадыров.

"Я даже своим детям это [угрозы] говорю. У нас в лексиконе это используется. Всегда это было, чтобы испугать, поругать", - добавил глава Чечни.

Игорь Орлов, Архангельская область

Осенью 2018 года было объявлено о планах строительства мусорного полигона в районе станции Шиес в Ленском районе Архангельской области. Туда предполагалось вывозить спрессованный мусор из Москвы.

Это не понравилось местным жителям: они начали выходить на митинги, перекрывать дороги для подвоза строительных материалов, и в конце концов организовали на месте строительства круглосуточную вахту.

Проект защищал губернатор Игорь Орлов. На одной из встреч он так эмоционально отреагировал на слова о негативном отношении к проекту 96% жителей, что его заявление услышали за пределами области.

"Ну их на фиг, эти цифры, - сказал тогда губернатор. - Я 20 лет прожил здесь, у меня здесь дети родились. А всякая шелупонь, которая здесь никто, и звать их никак, пытаются назвать меня то калининградцем, то украинцем… Мне плевать на их рейтинги и на то, что они думают".

Позже все-таки учесть мнение местных жителей о строительстве полигона поручил президент России Владимир Путин.

В январе 2020 года арбитражный суд Архангельской области предписал снести постройки мусорного полигона в Шиесе.